Rusko chtělo Ukrajinu zimou položit na kolena. Kyjev trefil továrnu, jejíž čipy létají v Iskanderech i Ch-101

Továrna se jmenuje Voschod-KRLZ a sídlí v Kaluze. Původně to byl radiolampový závod, dnes vyrábí elektronické součástky a podle firemní prezentace z roku 2012 putovalo přes 90 procent jeho produkce do ruského obranného průmyslu. Ten údaj je starý víc než deset let, takže o dnešním poměru nic přesného neříká. Na tom, komu závod dodává, se ale od té doby zjevně nic nezměnilo. Ukrajina zasáhla jeho areál a rozsah škod se zatím nepodařilo nezávisle potvrdit.
Po jediné říjnové noci stála téměř 60 procent ukrajinské produkce plynu
V noci ze 3. na 4. října 2025 vyslalo Rusko proti Ukrajině 381 dronů a 35 raket. Sedm z těch raket byly balistické Iskander-M a jednadvacet řízené střely Iskander-K, takže Iskandery tvořily čtyři pětiny raketové části útoku. Mířily na plynová zařízení, elektrárny a rozvodny. Podle ukrajinských vládních zdrojů se potom do režimu offline dostalo téměř 60 procent domácí produkce plynu.
Tou nocí začala předzimní kampaň s jasným cílem: připravit lidi o teplo, elektřinu a vůli dál se bránit. Britská delegace při OBSE ji 15. října 2025 popsala jako zneužívání zimy jako zbraně. Mezinárodní energetická agentura spočítala, že Ukrajina bude muset do března 2026 dovézt nejméně 4,4 miliardy kubíků plynu navíc, aby vyrovnala ztráty po ruských úderech.
Zpětné vyhodnocení OSN obavy potvrdilo. Za zimu 2025/2026 napočítalo nejméně 423 útoků na elektroenergetiku a 74 úderů na teplárny a topnou infrastrukturu. Část z nich přišla v mrazech pod minus dvacet stupňů a stovky tisíc lidí zůstávaly bez vytápění.
Které součástky z Kalugy míří do tří ruských raketových programů
Ukrajinská bezpečnostní služba SBU v lednu 2026 potvrdila, jaké zbraně Rusko proti energetice nasazovalo. Byly to střely Iskander, Kalibr, Ch-101 a Ch-69 a drony řady Geraň. Do tří z těchto programů dodává součástky právě Voschod. Uvádí to databáze War&Sanctions, kterou provozuje ukrajinská vojenská rozvědka.
Pro střelu Ch-101 vyrábí kalužský závod operační zesilovače do výpočetní jednotky K003 a dále mikročipy a analogové klíče pro blok Monoblock-L. U Iskanderu-K jde o prvky pro palubní počítač Zarja-61M a pro inerciální navigaci GIB-123-4, tedy o části, které raketu řídí a vedou k cíli. Do Iskanderu-M míří mikročipy RUD20. Bez podobných komponent rakety nefungují, případně se hůř doplňují.
Voschod není jediný článek ruského zbrojního řetězce a jeho zasažení raketové údery samo nezastaví. Čím specializovanější mikroelektronika, tím hůř se ale rychle a bez poklesu kvality nahrazuje. Přesunout výrobu vojenských zesilovačů a navigačních prvků do jiného závodu trvá déle než pár týdnů.
Ukrajinské sankce platí od dubna 2023, západní se dohledat nedaří
Kyjev zařadil Voschod na sankční seznam v dubnu 2023 dekretem prezidenta Zelenského. Současně výslovně vyzval Evropskou unii, Spojené státy a další partnery, aby přijali obdobná opatření.
V otevřených datech portálu OpenSanctions se paralelní západní sankce proti této firmě doložit nepodařilo. Závod, jehož mikročipy jsou v Iskanderech, tak zůstával mimo dosah nejtvrdších západních restrikcí ve stejné zimě, kdy rakety s jeho součástkami dopadaly na ukrajinské elektrárny. Dva a půl roku staré ukrajinské upozornění bez odezvy je nejslabší místo celého příběhu, a slabé je na straně Západu.
Na start kampaně Moskva rakety měla. Úder v Kaluze míří na doplňování
Jeden zasažený závod Rusko neodzbrojí. Moskva měla na podzim 2025 dost raket a dronů, aby masivní kampaň zahájila, a její průmyslová základna je rozsáhlá. Zásah dodavatele elektroniky se proto může projevit až ve střednědobém horizontu: horším doplňováním zásob, složitější logistikou a tlakem shánět náhradu za specializované součástky. Válka závislá na pravidelném přísunu přesných zbraní se tím prodražuje s každou další salvou.
Úder zapadá do postupu, který Kyjev uplatňuje od roku 2023. Ukrajinci zasahují rafinerie, muniční sklady a radary protivzdušné obrany, aby narušili kapacitu, ze které vznikají další útoky. Nově mezi cíle přibyl i subdodavatel mikroelektroniky. Systém Iskander-M přitom podle amerického think tanku CSIS stojí i v Kaliningradu, odkud dosáhne na cíle v Polsku a Pobaltí.
Následky zimní kampaně přetrvaly. Podle zprávy OSN z června 2026 se škody na ukrajinské energetice nepodařilo plně opravit ani do další topné sezony.