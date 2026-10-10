Rusko chce s MC-21 vyzrát na Airbus i Boeing. Aeroflot objednal 90 kusů, v testech zatím létají dva stroje

Prototyp MC-21 poprvé vzlétl v roce 2017 a první sériový kus se do vzduchu dostal až o devět let později. Na podzim 2026 nelétá s cestujícími ani jeden exemplář. O spotřebě a spolehlivosti proto zatím mluví jen výrobce a jeho čísla nemá nikdo zvenčí s čím porovnat. Devět let od prototypu k sérii je údaj, se kterým je rozumné počítat i u všech dalších termínů, které program slibuje.
Kolik kilometrů doletu chybí ruskému stroji na Airbus a Boeing
Sjednocená letecká korporace (UAC) staví propagaci MC-21 na kompozitním křídle s vysokou štíhlostí, na domácím motoru PD-14 s nižší spotřebou, na nejširší kabině mezi úzkotrupými letouny a na levnějším provozu. Ze zveřejněných čísel se zatím dá ověřit jen kabina. Ve verzi MC-21-310 měří na šířku 3,81 metru, což je o 11 centimetrů víc než u A320neo a o 27 centimetrů víc než u Boeingu 737-8. Cestující by to měli poznat na širší uličce a pohodlnějších sedadlech.
U parametrů, podle kterých aerolinky počítají ekonomiku tratí, vychází srovnání pro ruský letoun hůř. UAC na své oficiální stránce uvádí pro MC-21-310 dolet až 3 830 kilometrů se 175 cestujícími na palubě. Airbus A320neo doletí na 6 300 kilometrů, takže ruskému stroji chybí téměř 2 500 kilometrů a nedosáhne ani na dvě třetiny doletu soupeře. Boeing 737-8 s doletem 6 480 kilometrů má náskok ještě o něco větší. Na vnitroruské linky z Moskvy do Soči nebo do Jekatěrinburgu takový dolet stačí, mezikontinentálním ambicím nestačí.
Nižší spotřebu paliva, kterou UAC zdůrazňuje, zatím nikdo nezávisle neověřil. Data z linkového provozu chybějí, protože linkový provoz dosud nezačal.
Do certifikátu chybělo v červnu 2026 ještě 131 certifikačních letů
Nejpřesnější údaj o stavu programu zveřejnil 24. června 2026 šéfkonstruktér Vitalij Naryškin. Dva testovací stroje měly podle něj za sebou 101 certifikačních letů z předepsaných 232, tedy zhruba 44 procent, o něco méně než polovinu. Zbývalo jich 131. Certifikát přesto Naryškin očekává už v červnu 2027, takže během jediného roku by testovací stroje musely odlétat o třicet certifikačních letů víc, než kolik jich do té doby stihly.
Program zdržují i západní sankce. Kvůli nim musel opustit mezinárodní síť dodavatelů a zahraniční systémy postupně nahrazovat domácími. V říjnu 2025 šéf ruského leteckého úřadu Rosaviacija Dmitrij Jadrov uvedl, že z více než dvou set systémů a podsystémů zbývá nahradit pět, od protinámrazové ochrany po meteorologický radar. Každý z nich musí samostatně projít kvalifikací a zkouškami a pak se začlenit do celého letadla, takže pět položek znamená pět samostatných vývojových úkolů.
Že první let ani certifikát ještě neznamenají letadlo připravené na každodenní provoz, ukazuje souběžný program SJ-100, ruská náhrada Superjetu. Jeho motor PD-8 získal typový certifikát v červnu 2026 a cílovou životnost přes tři tisíce hodin má mít až koncem roku 2027.
Od dvou testovacích strojů k 34 letadlům za jediný rok
V září 2026 podepsaly Aeroflot a Rostec kontrakt na 90 letounů MC-21 s dodávkami v letech 2029 až 2032. Začít se má čtrnácti kusy a v posledním roce jich má přijít 34, tedy víc než dvojnásobek. Smlouva zahrnuje i letové simulátory, výcvik posádek a poprodejní podporu na 22 let, takže stát objednává zavedení celého typu včetně servisu. Andrej Sojnov z vedení programu k tomu přidal výhled, že výroba později vystoupá na 36 strojů ročně.
Irkut, výrobní divize UAC, má na přechod od prvního sériového kusu k zaběhnuté výrobní lince necelé tři roky. Airbus po první dodávce A320neo v lednu 2016 počítal s tempem 60 kusů měsíčně teprve v polovině roku 2019. Vyráběl přitom odvozenou verzi na lince s desítkami let zkušeností. Boeing po certifikaci 737 MAX 8 v březnu 2017 dosáhl 52 kusů měsíčně v polovině roku 2018, rovněž ve stávajících provozech.
Ruský program nemá zavedenou linku, ověřený dodavatelský řetězec ani motor prověřený sériovým provozem. Cílové tempo 36 strojů ročně odpovídá třem kusům měsíčně, tedy dvacetině toho, na co mířil Airbus u A320neo. I tuhle skromnou kapacitu ale musí Irkut teprve postavit. Harmonogram dodávek pro Aeroflot tak stojí na výrobních možnostech, které zatím žádné číslo z programu nedokládá.
Samotný konec sankcí by ruskému letounu cestu do Evropy neotevřel
Podle Evropské komise tvoří tři čtvrtiny ruské komerční flotily stroje vyrobené v EU, USA a Kanadě. Bez originálních náhradních dílů a certifikované údržby se tato letadla postupně opotřebovávají. Každý odklad MC-21 a SJ-100 proto prodlužuje dobu, po kterou budou ruští cestující létat na stárnoucích strojích bez generační obměny.
Do vzdušného prostoru EU se MC-21 v dohledné době nedostane, protože sankční režim ruským letadlům vstup zakazuje. Kdyby se politická situace změnila, letoun by ještě potřeboval typové schválení od evropského úřadu EASA. Takové řízení předpokládá spolupráci certifikačních úřadů, která dnes neexistuje. Soupeřit s Airbusem a Boeingem tak MC-21 může jen na uzavřeném ruském trhu a případně v několika spřátelených zemích.
Prvním termínem, podle kterého půjde program změřit, je červen 2027, kdy má MC-21 získat certifikát. Prvních čtrnáct letadel z objednávky Aeroflotu má přijít v roce 2029.