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Rusko chce s MC-21 vyzrát na Airbus i Boeing. Aeroflot objednal 90 kusů, v testech zatím létají dva stroje

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Ruská korporace UAC slibuje úzkotrupý letoun, který předčí Airbus A320neo i Boeing 737 MAX. Ze zveřejněných parametrů, certifikační bilance a výrobního plánu se ten slib zatím dá doložit v jediném bodě, a tím je šířka kabiny.
Rusko chce s MC-21 vyzrát na Airbus i Boeing. Aeroflot objednal 90 kusů, v testech zatím létají dva stroje

Rusko chce s MC-21 vyzrát na Airbus i Boeing. Aeroflot objednal 90 kusů, v testech zatím létají dva stroje

Zdroj: Foto: Xunks - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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