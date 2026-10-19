Ruské zbrojovky přežívají jen díky státním záchranám. Výrobce motorů pro stíhačku Su-57 prodělal přes 14 miliard rublů

V srpnu 2026 podala firma Interstankoservis návrh na bankrot podniku PAO ODK-UMPO kvůli dluhu zhruba 438 500 eur. Na tomto podniku visí program stíhačky páté generace Su-57. Jeho filiálka OKB A. M. Ljulky vyvíjí motor „Izdělije 177“, se kterým Su-57 poprvé vzlétl v prosinci 2025. ODK-UMPO dluh uhradilo teprve ve chvíli, kdy už návrh ležel u soudu.
Kolik prodělal podnik, na kterém visí motor pro Su-57
Výsledky za rok 2025 zveřejnilo ODK-UMPO v červenci 2026 po valné hromadě. Ztráta dosáhla 14,33 miliardy rublů. Podnik s takovou ztrátou nedokázal včas vyrovnat ani pohledávku jednoho dodavatele a zaplatil ji až pod tlakem bankrotového návrhu.
Podle deníku Kommersant nešlo o jednorázovou epizodu. Věřitelé na podnik tlačili přinejmenším od druhé poloviny roku 2025 a jejich tlak postupně sílil. U firmy, která nese jeden z klíčových leteckých programů země, je placení dluhů až na hraně soudního řízení varovným signálem o stavu jejích financí.
Bankrot ODK-UMPO soud pravomocně nevyhlásil.
Loděnici přivedl k bankrotovému řízení dluh 14,4 milionu rublů
V březnu 2026 zahájil soud řízení o bankrotu Jaroslavské loděnice (JSZ). Loděnice staví plavidla pro ruské ministerstvo obrany a pro záchranné složky. K zahájení řízení stačil neuhrazený dluh 14,4 milionu rublů, tedy na podnik se státními zakázkami drobná částka. Soud do řízení jako účastníka přizval i ministerstvo průmyslu.
Kaliningradská loděnice Jantar mezitím pokračuje ve stavbě dvou velkých výsadkových lodí projektu 11711 a dvou fregat projektu 11356. Bankrot u ní doložený není. Pracuje ale ve stejném prostředí drahých úvěrů, opožděných plateb od státu a civilních zakázek vytlačených těmi vojenskými.
Nejdál zašel případ Klimovského specializovaného patronového závodu (KSPZ), který vyrábí munici. Když ho v roce 2024 převzal Rostech, závod dlužil přes 500 milionů rublů. Státní korporace musela doplatit daňové nedoplatky, odblokovat jeho účty a restrukturalizovat více než 250 milionů rublů dluhů vůči energetickým firmám. V prosinci 2025 Rostech oznámil, že bankrotu závodu zabránil.
Čtyři procenta zisku z obranných zakázek přiznal u soudu sám Tupolev
Kořen potíží vyšel najevo v létě 2025 u soudu v Kazani, kde se Tupolev přel s ropnou společností Tatněfť. Zástupce Tupoleva tam uvedl, že 85 % práce firmy tvoří státní obranná zakázka a že ta vynáší ziskovost pouhá čtyři procenta. Tupolev provozuje Kazaňský letecký závod, kde vznikají strategické bombardéry Tu-160M i civilní letadla Tu-214. Podnik tedy může jet na plný výkon a přitom skoro nic nevydělávat.
V květnu 2026 Tatněfť spor vyhrála a soud jí přiznal 11,7 miliardy rublů. Firma s tak tenkou marží teď musí najít peníze na odškodné, které by z běžné produkce vydělávala řadu let.
Ruská centrální banka přitom ve svém měnověpolitickém dokumentu na roky 2025 až 2027 počítala s průměrnou klíčovou sazbou 17 až 20 % v roce 2025. Čtyřprocentní marže tak leží hluboko pod cenou peněz, se kterou instituce sama plánovala. Pro rok 2026 dokument počítal se sazbou 12 až 13 %.
Za ruskou elektroniku se vydávalo zboží ze zahraničí za přes 100 milionů rublů
Rusko kvůli tomu zbraně vyrábět nepřestane. Stát má nástroje, jak kritické podniky podržet, a případ KSPZ ukazuje, že je používá. Zasahuje ale až ve chvíli, kdy dluhy přesáhnou stovky milionů a účty jsou zablokované. Nízké marže z obranných zakázek ani drahé úvěry tím nezmizí, takže každá další záchrana řeší jen jeden podnik.
Tlak na takzvanou dovozní suverenitu, tedy na náhradu dovozu domácí výrobou, přinesl i podvody. Firma RS Group dodávala zahraniční elektroniku a vydávala ji za ruskou. Objem takových dodávek přesáhl 100 milionů rublů. Když to vyšlo najevo, firma v únoru 2026 zbankrotovala.