Ruské útoky končí v prachu dřív, než dorazí k ukrajinským pozicím. Drony podle Kyjeva způsobují 60 % ruských ztrát

Video vyšlo 14. října 2026 a jeho stavba je jednoduchá: jeden zásah, střih, další zásah. FPV drony v něm zasahují pěšáky v otevřeném terénu, lehká vozidla na nezpevněných cestách a malé hloučky vojáků, které se přesouvají k útoku. Kvůli tomuto rytmu se pro sestřih ujalo ironické označení „12,5 útoků“. Je to nadsázka, žádný vojenský údaj. Ukrajinský server Censor.NET píše o ruských útočných skupinách a osádkách lehkých vozidel, které měly dopravit vojáky na ukrajinské předpolí. O jakou brigádu nebo pluk jde, záběry neprozrazují. Na žádném z nich se neobjevuje tank ani obrněný transportér.
Proč Rusové vyrážejí do útoku na motorkách a v civilních autech
Britský think-tank RUSI v říjnu 2025 popsal, jak ztráty tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů nutí ruské velení sahat po lehčích prostředcích. Do útoků tak jezdí buginy, motorky, čtyřkolky a obyčejná civilní auta. Ruská kalkulace počítá s menším cílem, rychlejším průjezdem a nižší šancí, že si přesunu někdo všimne.
Ukrajinský vojenský server ArmijaInform v červenci 2026 rozebral nepovedený „motocyklový útok“ na záporožském směru. Podle článku k němu Rusy vedly stejné důvody: chyběla těžká technika a motorky měly být pro dělostřelectvo i drony méně nápadné. Útočníci byli zlikvidováni ještě během přesunu.
Operátor FPV dronu sleduje cíl z pohledu první osoby a dokáže zasáhnout i motorku, která kličkuje po poli. Lehká technika proto ruským útočníkům pomáhá hlavně proti dělostřelectvu, kdežto před drony jim mnoho nedá.
Třicet kilometrů před frontou, kde je terčem každý přesun
Ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany (RNBO) v lednu 2026 uvedla, že FPV drony mají na svědomí 60 % ruských ztrát. Je to oficiální ukrajinský odhad a žádný nezávislý audit ho nepotvrdil. Brát ho jako přesné číslo by bylo neopatrné, jako ukazatel směru vývoje ale použitelný je. FPV drony přitom vznikly z nedostatku: nastoupily v době, kdy ukrajinské armádě docházela dělostřelecká munice. Podle RNBO dnes ukrajinský průmysl zvládne vyrobit přes osm milionů kusů ročně.
Vrchní velitel Syrskyj v červnu 2026 oznámil, že jednotky bezpilotních systémů jen v květnu zasáhly téměř 180 tisíc ověřených cílů. Do toho čísla spadá všechno od jednotlivého vojáka po techniku, takže z něj nelze vyčíst, kolik lidí nebo strojů bylo skutečně vyřazeno.
RUSI popisuje zhruba třicetikilometrový pás před frontovou linií jako zónu nepřetržitého opotřebovávání. Každé seskupení a každé vozidlo v něm riskuje zásah. Do tohoto pásu spadají i polní cesty z videa ze 14. října.
Kolik střetů hlásil generální štáb v den, kdy video vyšlo
Slovo „marně“ v popisech videa sedí jen na jednotlivé epizody. Útočné skupiny se rozpadly při přesunu, do boje se nedostaly a žádný terén nezískaly. Válka se tím ale nezpomalila. Ukrajinský generální štáb 14. října do deseti hodin večer napočítal 222 bojových střetů a za předchozí den 229. Nejvíc ruských útoků mířilo na pokrovském směru, kde jich bylo 29. Kostiantynivský směr jich zaznamenal 19 a huljajpilský 13.
Sestřih patnácti zásahů tedy ukazuje, jak drahé jsou pro Rusko jednotlivé pokusy, o celkovém průběhu bojů ale nevypovídá. Analýza Carnegie Endowment z dubna 2026 uvádí, že drony výrazně komplikují soustředění sil a klasický manévr. Rozhodující prostředek z nich to ale nedělá. Nejvíc zmůžou spolu s dělostřelectvem, minovými poli a pěchotou v obraně.
Drony používají obě strany. ArmijaInform v září 2026 popsal ruské „FPV žduny“, tedy drony nastražené v záloze u cest a tras přesunu, kde vyčkávají na ukrajinské cíle. Kdo útočí přes otevřený terén, je jim ale vystavený mnohem déle než obránce v pozicích.
Česká stopa: sbírka na drony a aliance ohlášená v Kodani
Česko se na dronové pomoci Ukrajině podílí přes projekt Drony Nemesis. Ten z peněz občanské sbírky organizoval výrobu a nasazení FPV dronů a představil se i na tiskové konferenci na Úřadu vlády. Kolik kusů se na frontu dostalo a z jakých komponent, veřejně zveřejněno nebylo.
Premiér Fiala v říjnu 2025 v Kodani mluvil o Dronové alianci, kterou Česko zakládá společně s Ukrajinou. Podle jeho slov má být součástí posílení východní hranice Evropy.