Ruské tanky zabalené do „carského stanu“ mají odolat rojům dronů. Arena-M na nich zatím nese jen 12 protivýmetů

V polovině září 2026 odeslal Uralvagonzavod na frontu další sérii tanků T-90M a T-72B3M. Mají posílenou všesměrovou ochranu, které ruská strana říká „carský stan“, a část strojů má podle dostupných analýz nést i aktivní ochranný systém Arena-M. Rostec k tomu uvádí zhruba dvě stě konstrukčních změn za poslední tři roky. V průměru to dělá přes šedesát úprav ročně, což ukazuje, jak výrazně musela ruská zbrojovka přestavět tanky, se kterými do války vstoupila.
Co potkalo tank, u kterého analytici poprvé viděli systém Arena-M v boji
Arena-M patří do kategorie hard-kill, takže hrozbu fyzicky ničí. Radar zachytí přilétající cíl, řídicí jednotka vybere vhodný protivýmet a odpálí ho ještě před dopadem.
V červenci 2026 zveřejnil analytický server Janes první veřejně rozebraný případ, kdy tank T-72B3A systém Arena-M pravděpodobně použil proti FPV dronu. Tentýž stroj byl podle všeho při dalších útocích FPV drony zničen. Arena-M tedy zareagovala nejméně jednou, opakované nálety ji ale přesytily. Jeden nejistý případ zatím nestačí na hodnocení systému v žádném směru. Je to ovšem jediný konkrétní doklad, který je veřejně k dispozici, a nevyznívá dobře.
Ruské otevřené odborné zdroje uvádějí, že systém dnes nese 12 protivýmetů a do začátku roku 2027 jich má mít třicet šest. Ani trojnásobná zásoba nic nemění na tom, že útočník může vyslat víc dronů, než kolik protivýmetů tank veze. Tvrzení, že tank přežije desítky dronů, proto vychází jen jako teoretický součet všech vrstev dohromady: pasivní bariéry, aktivního systému, rušiček a příznivých okolností na bojišti. Garantovaný počet zásahů, které tank ustojí, zatím nikdo veřejně nedoložil.
Ocelové tyče, kabely a guma: z čeho je „carský stan“ a co umí
Ruské tanky s improvizovanými klecemi, svařovanými rošty a „želvími krunýři“ zná každý, kdo sleduje záběry z fronty. „Carský stan“ je jejich tovární nástupce. Podle analýzy Calibre Defence jde o soustavu ocelových tyčí, kabelů a pryžových prvků, která obepíná věž a částečně i boky korby. Vytváří odstupovou bariéru, o kterou se FPV dron zarazí dřív, než kumulativní nálož zasáhne pancíř v ideálním úhlu.
Proti polním svarům má jednu podstatnou výhodu: méně omezuje otáčení věže a výhled posádky. Jako pasivní ochrana může snížit účinnost zásahu shora, kde je pancíř tanku nejtenčí. Aktivně dron zničit nedokáže, to zůstává na systému Arena-M.
Když výrobce sám montuje na nové tanky klec proti dronům, přiznává tím, že jejich sériová ochrana proti FPV útokům nestačila.
Tři analytická centra popisují stejnou ruskou slabinu
Hlavní problém ruských tanků neleží v pancíři, leží ve způsobu jejich nasazení. Studie amerického Center for Naval Analyses o ruském vojenském výcviku dokládá přetrvávající nedostatky v tom, jak spolu obrněnci a pěchota manévrují. Doktrína přitom počítá s tankem, který jede v součinnosti s pěchotou, dělostřelectvem, ženisty, elektronickým bojem a průzkumem. Na ukrajinské frontě se ale tanky opakovaně objevují samotné nebo jen s minimální podporou.
Jack Watling z britského institutu RUSI k tomu přidává pojem „transparentní bojiště“. Drony, senzory a přesná palba rozbijí soustředěné jednotky dřív, než útok vůbec začne. Tank bez pěšího krytí, bez dělostřelecké přípravy a bez průchodu, který ženisté vyčistí minovým polem, v takovém prostředí nepřežije, ať nese vrstev ochrany kolik chce. Institut pro studium války (ISW) v syntéze z října 2025 doplňuje, že se ruská armáda přizpůsobila poziční válce s oslabeným velením a schopnost velkého mechanizovaného manévru, ve kterém by tanky dávaly smysl, má omezenou. Kreml o problému ví, peníze vložené do ochrany tanků to dokládají. Obnovu kombinovaného boje mu ale brzdí kvalita personálu, ztráty zkušených důstojníků a institucionální sklon zakrývat selhání.
Ukrajinská strana bude muset svou taktiku upravit. Omezená zásoba protivýmetů nabízí vrstvené útoky, které aktivní ochranu vyčerpají, a teprve pak rozhodující úder. Větší roli dostane znehybnění tanku minou nebo prvním zásahem do pásů, po kterém na stojící cíl zaútočí série dronů. Koordinace FPV dronů s dělostřelectvem a minováním tak pro Ukrajinu nabývá ještě většího významu než dosud.
Kdy dorazí české Leopardy 2A8 a jak je chrání systém Trophy
Česká armáda staví budoucí tankové vojsko na Leopardu 2A8. Ministerstvo obrany ho popisuje jako příspěvek do těžké brigády NATO s důrazem na interoperabilitu, ochranu a zapojení do sítě.
Přístup výrobce se od ruského liší už v konstrukci. Rusko přidává bariéry na tanky, které už existují, kdežto KNDS integruje do Leopardu 2A8 izraelský aktivní ochranný systém Trophy od firmy Rafael přímo v nové výrobní konfiguraci. Trophy nesou také americké tanky M1 Abrams a izraelská armáda ho bojově používá už roky. V aliančním prostředí má proto mnohem vyzrálejší logistické a institucionální zázemí než Arena-M, která odpověď na masové útoky FPV dronů v reálném boji teprve hledá. Leopard 2A8 je navíc od začátku navržený jako součást širší sítě s komunikačními systémy, logistickou podporou a vazbou na další jednotky bojového uskupení.
Ruské úpravy tanků přesto nejsou důvodem k podceňování. Každá vrstva ochrany dává posádce několik sekund a další šanci přežít. ISW upozorňuje, že se Moskva pokusí vyřešit i organizaci nasazení, a pokud uspěje, z odolnějších tanků se stanou nebezpečnější. První Leopardy 2A8 má Armáda ČR dostávat od roku 2028.