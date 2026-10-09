Ruské strategické bombardéry se přes den stěhovaly na palebné pozice. V noci jich devět vzlétlo k úderu na Ukrajinu najednou

Letiště Ukrainka na ruském Dálném východě se 6. října vyprázdnilo. Monitorovací kanál eRadar zaznamenal, že tři Tu-160 přeletěly na základnu Belaja a čtyři Tu-95MS na Oleňu u Oleněgorsku. Další dva Tu-95MS přistály v Engelsu. Rozdělení strojů na tři letiště nevypadalo jako cvičný přelet, šlo o přípravu na odpal. Na totéž upozorňoval Andrij Kovalenko, bývalý šéf ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi, kterého Zelenskyj krátce předtím odvolal prezidentským dekretem. Večer pak sám prezident oznámil, že rozvědka má informace o chystaném „masivním úderu“.
Odkud bombardéry vzlétly, se dvě hlášení neshodnou
Krátce po půlnoci ukrajinské letectvo potvrdilo start tří Tu-160 z Belaje a šesti Tu-95 z oblasti Oleněgorsku. Ve vzduchu tak bylo současně devět strategických bombardérů.
Celkový počet Tu-95 odpovídá denním přesunům, jejich rozmístění už ne. Podle hlášení o přesunech přistály na Oleni jen čtyři stroje a zbylé dva v Engelsu. Odkud se v oblasti Oleněgorsku vzaly další dva, noční zpráva letectva neuvádí.
Žádný z bombardérů přitom nemusel vletět do ukrajinského vzdušného prostoru. Oba typy nesou střely s plochou dráhou letu, především Ch-101. Databáze CSIS Missile Threat jim přisuzuje dolet 2 500 až 2 800 kilometrů, takže letoun může zůstat hluboko nad Ruskem. Konvenční hlavice těchto střel váží kolem 450 kilogramů. Bombardér salvu vypustí nad ruským územím a střela pokračuje k cíli sama.
Kolik ruských střel nakonec proklouzlo přes ukrajinskou obranu
Monitorovací odhady před útokem počítaly se salvou kolem 70 střel. Ranní bilance letectva skončila na 48 střelách odpálených ze vzduchu, ze země i z moře. Předběžné odhady tedy skutečnost přecenily o necelou polovinu, a s čísly z kanálů, která kolují před útokem, je proto třeba zacházet opatrně.
Střely doprovázelo 130 dronů a 46 z nich mělo proudový pohon. Údery mířily hlavně na Kyjevskou, Charkovskou, Poltavskou a Dněpropetrovskou oblast. Rusko do jedné vlny poskládalo řízené střely, balistické Iskandery-M, protilodní Zirkony a přes sto dronů, aby přetížilo různé vrstvy obrany najednou a část cílů prošla. Den před útokem agentura AP upozornila, že Ukrajině chybí munice do systémů Patriot. Jen ty dokážou balistické střely spolehlivě zachytit.
Podle hlášení z rána 7. října obrana zneškodnila 39 řízených a pět balistických střel. Dohromady jde o 44 ze 48, tedy přes 90 procent. U dronů letectvo hlásí 117 sestřelených ze 130. Podle těchto čísel obranou prošly čtyři střely a 13 dronů, celkem 17 cílů. Úřady přitom potvrdily zásahy na 18 místech a na dalších pět dopadly trosky. Rozdíl jednoho místa oficiální bilance nevysvětluje. V kyjevském Darnickém rajonu vypukl požár a městský portál hlásil dva mrtvé a omezení městské dopravy.
Ruský seznam cílů sahá od elektráren po kanalizaci
Noční útok navázal na 1. říjen. Tehdy AP popsala největší úder na ukrajinskou energetickou síť od jara a označila ho za začátek nové kampaně před zimou.
Premiér Denys Šmyhal koncem září uvedl, že ukrajinské speciální služby získaly ruské plánovací dokumenty s úkoly pro jednotlivé objekty. Podle něj v nich figurují elektrárny, teplárny, vodovody a kanalizace i interkonektory, které propojují Ukrajinu s evropskou sítí. Takový záběr cílů míří na postupné opotřebení. Každý zásah ubere kus kapacity, každá oprava stojí čas a peníze a vlny přicházejí s odstupem několika dnů.
Kolik kapacity už chybí, uvádí české ministerstvo průmyslu: kvůli ruským útokům přišla Ukrajina zhruba o sedm desetin výrobní kapacity. Ukrajinská síť je synchronizovaná s evropskou a pro její stabilitu je toto propojení klíčové. Zásahy do ukrajinské infrastruktury se tak nepřímo dotýkají i energetické bezpečnosti střední Evropy včetně Česka.
Powerbanka, hotovost, jídlo na dva dny: nouzová taška podle DSNS
Pro obyvatele Kyjeva, Charkova nebo Dnipra probíhá taková noc stejně. Zazní siréna, lidé se přesunou do úkrytu a hodiny čekají v metru nebo ve sklepě. Ráno se počítají škody. V Kyjevě, kde žijí zhruba tři miliony lidí, se to podle dosavadního průběhu kampaně opakuje několikrát měsíčně.
Ukrajinská záchranná služba DSNS doporučuje mít připravenou nouzovou tašku. Patří do ní nabitá powerbanka, svítilna a lékárnička, voda a jídlo aspoň na dva dny, k tomu hotovost a doklady. Nejbližší úkryt najdou Kyjevané na mapě v městské aplikaci Kyjev Cifrovyj.