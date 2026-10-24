Ruské Shahedy mají nového lovce. Finský komplet ItO 90M odpálí zhruba za šest sekund střelu, která letí přes Mach 3,5

Doklad o nasazení přinesla sociální síť. Dne 22. října 2026 zveřejnil 1039. pluk ukrajinské armády na svém facebookovém profilu video s protiletadlovým kompletem v akci a ukrajinská vojenská média ho během chvíle šířila dál. Sekundární zdroje stroj na záběrech určily jako ItO 90M, tedy finskou verzi francouzského systému Crotale NG na obrněném podvozku Sisu XA-181. Kdy přesně komplet dorazil a kolik kusů jich Ukrajina dostala, není známo. Z videa ale plyne, že nejpozději k tomuto datu už v jednotce sloužil v bojovém nasazení.
Finsko mělo 21 těchto kompletů. Kolik jich odjelo, tají
Pro finskou armádu vzniklo původně 21 kompletů ItO 90. V letech 2007 až 2010 prošly modernizací na standard M. Základ zůstal francouzský. Přehledový radar má dosah 20 kilometrů, sledování cíle obstarává optoelektronický kanál a na vozidle čeká osm připravených střel VT-1. Osm střel znamená, že komplet zvládne několik střetnutí za sebou, než musí obsluha nabíjet.
Finský přínos spočívá v zástavbě na kolový obrněný transportér Sisu XA-181. Komplet se díky tomu pohybuje podobně rychle jako pěchota na kolech. Jeden den může krýt důležitý úsek fronty a druhý den se přesunout o desítky kilometrů jinam. Ukrajině navíc pomáhá, že rodinu Crotale provozuje od roku 2022. Obsluhy znají logiku systému a zásobovací řetězec už existuje, takže zařazení finské verze do služby mohlo jít rychleji než u úplně nového typu.
Helsinky standardně nezveřejňují obsah, harmonogram ani způsob přepravy vojenských balíků a odvolávají se na operační důvody. Ze stejného důvodu se nedá posoudit, jak velkou část fronty finská dodávka pokrývá. Mezi jedním kompletem a celou dvacítkou je rozdíl, který rozhoduje o všem. Finsko sdílí s Ruskem přes 1 300 kilometrů hranice a do NATO vstoupilo kvůli ruské agresi. Podporu Ukrajiny bere jako investici do vlastní bezpečnosti a úbytek vlastních zásob podle oficiální komunikace řídí s ohledem na potřeby obou zemí.
Za šest sekund ve vzduchu, za deset sekund osm kilometrů daleko
Otevřené zdroje k rodině Crotale NG uvádějí reakční dobu zhruba šest sekund, počítáno od prvního zachycení cíle radarem po odpálení střely. Detekce, klasifikace, sledování i samotný výstřel jsou do velké míry automatizované. Nízko letící dron, který se vynoří nad horizontem, tak má na únik jen velmi krátké okno.
Střela VT-1 letí přes Mach 3,5 a vzdálenost 8 kilometrů urazí přibližně za 10 sekund. Dron Shahed-136 má podle materiálu britského námořnictva maximální rychlost kolem 185 km/h, cestovní rychlost je sotva 100 km/h. Při té maximální urazí Shahed za oněch deset sekund zhruba 500 metrů, při cestovní necelých 280 metrů. Na manévr, kterým by se dostal z palebného řešení, je to málo.
Ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101 dosahuje nejvýš Mach 0,78. VT-1 je tedy více než čtyřikrát rychlejší. Všechny tyto hodnoty ovšem pocházejí z otevřených technických zdrojů o celé rodině Crotale NG. Kolik cílů komplet u 1039. pluku zničil, zveřejněno nebylo, a výkon na ukrajinské frontě proto zatím doložit nejde.
Jak komplet počítá s tím, že mu Rusové budou rušit radar
Ruská armáda nasazuje prostředky elektronického boje ve velkém. Technické podklady k Crotale NG uvádějí vestavěnou ochranu: frekvenční agilitu, pulzní kompresi a schopnost sledovat samotný zdroj rušení. Konstruktéři tedy počítali s prostředím, ve kterém se protivník aktivně snaží radar oslepit.
Dosah má ItO 90M omezený. Jde o zbraň bodové a sektorové obrany, která chrání konkrétní jednotku, objekt nebo úsek fronty, ne celé ukrajinské nebe. Ruským dronům ztěžuje cestu jen tam, kde je komplet právě rozvinutý. Čtyři komplety lze datově propojit do koordinovaného režimu a krytý prostor tím zvětšit, celostátní ochranu z jednoho typu systému ale nepostaví ani takové spojení.
Ukrajina proto dál shání další vrstvy protivzdušné obrany.
Proč by Česko podobnou zbraň Ukrajině nejspíš neposlalo
Nejbližším českým protějškem jsou systémy RBS 70 a RBS 70 NG u 25. pluku. Armáda jich má 16 starších a 16 modernizovaných. Střely navádí laser a letí nejvýš rychlostí Mach 2. Finský komplet kombinuje radarové a optoelektronické sledování a jeho VT-1 je s rychlostí přes Mach 3,5 výrazně rychlejší.
Ministerstvo obrany opakovaně uvádí, že na Ukrajinu odešel materiál, který armáda označila za nepotřebný. Protivzdušná obrana mezi takový materiál nepatří, protože ji Česko teprve buduje a řadí ji mezi priority. Případný dar by tak připadal v úvahu nanejvýš u techniky, kterou nahrazuje nová. Do nižší vrstvy má přibýt 24 obrněných vozidel MARS s integrovaným RBS 70 NG a vyšší vrstvu tvoří čtyři baterie systému SPYDER.