Ruské obrněnce zmizely z map na palubách tří lodí z Kaliningradu. Jedna z nich už letos vykládala techniku v Libyi

Snímky z 15. a 16. října ukázaly na molech námořní základny Baltijsk bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, vozidla kategorie MRAP i logistické nákladní vozy. Projekty GeoInsider a SONARROW, které pracují se zpravodajstvím z otevřených zdrojů (OSINT), sledovaly, jak se technika kus po kuse ztrácí v podpalubí tří civilních lodí s názvy ASCALON, LADY D a ANASTASIIA. Kolik vozidel přesně odplulo, ze snímků vyčíst nejde. Analytici mluví o „značném“ množství.
Proč tři lodě zmizely z MarineTrafficu hned po naložení
Námořní plavidla povinně vysílají signál systému AIS. Ten funguje podobně jako transpondér a prozrazuje polohu, kurz i rychlost lodi v reálném čase. Systém AIS se ale dá vypnout a posádky všech tří lodí to krátce po naložení udělaly. Na veřejných trackerech MarineTraffic a VesselFinder od té chvíle ASCALON, LADY D ani ANASTASIIA nefigurují.
Mezinárodní námořní organizace IMO připouští, že se vysílání AIS může v určitých bezpečnostních situacích omezit, a Rusko tuto výjimku využívá soustavně. Britský institut RUSI už dříve popsal, jak Moskva posílá náklad na civilních trupech a střídá to s obdobími, kdy lodě v systému AIS mlčí. Přiřadit potom konkrétní náklad ke konkrétní trase a příjemci je výrazně těžší. Letos k tomu přispívá i říjnová oblačnost nad Baltem, která omezuje optické snímkování z družic.
Sami analytici přiznávají, že říjnových rotací mohlo být víc, než kolik zachytily chvíle bez mraků. Trojici lodí je proto namístě brát jako spodní hranici toho, co v říjnu z Baltijsku odplulo.
Loď ANASTASIIA už jednou dovezla vojenský náklad až do Tobruku
U jedné z trojice je historie dohledatelná. Družice Sentinel-2 zachytila ANASTASII 13. září 2026 v libyjském přístavu Tobruk, kde se z ní vykládal vojenský materiál. Starší snímky z konstelace Pléiades Neo ukazují tutéž loď v Baltijsku, jak do ní mizí nákladní vozy Ural a obrněná vozidla. Celá plavba z Baltu do Libye je tak doložená od nakládky po vykládku. GeoInsider 15. září zveřejnil podrobnější záběry z Tobruku: ANASTASIIA kotví spolu s lodí YURIY ARSHENEVSKIY vedle výsadkové lodi ALEKSANDR SHABALIN třídy Ropucha a v přístavním areálu stojí v řadách desítky vojenských a logistických vozidel včetně Uralů, které se zjevně vykládaly na břeh.
Komu technika nakonec patřila, zůstává nejasné. Server Maritime Executive zvažuje tři možnosti: síly libyjského maršála Chalífy Haftara, ruský Africa Corps, tedy nástupce wagnerovských jednotek podřízený ruskému ministerstvu obrany, nebo pokračování nákladu dál k súdánským Silám rychlé podpory. Litevská státní bezpečnostní služba VSD i švédský výzkumný institut FOI ve svých letošních zprávách potvrzují, že Africa Corps působí v Libyi i v Mali a buduje logistické vazby na západoafrickém pobřeží.
Pro říjnovou trojici z toho důkaz o cíli neplyne. Jde o jediný případ, kdy veřejné zdroje zdokumentovaly celou trasu, a loď, které se týká, je teď znovu na moři.
Do Mali přes Togo: trasa, kterou Baltijsk vyzkoušel už v červenci
Zpravodajský server The Insider v červenci 2026 popsal, jak z Baltijsku vyplula loď MICHAIL BRITNEV s vojenskou technikou do přístavu Lomé v Togu. Odtud podle analytiků náklad pokračoval do Mali. V srpnu následovaly další nakládky, na které navázala zářijová vykládka v Tobruku. Říjnová trojice je tedy třetí letos známou vlnou odjezdů z téže základny.
Kaliningradská enkláva leží mezi Polskem a Litvou, dvěma členy NATO, a v roce 2026 slouží Rusku opakovaně jako výchozí bod pro expediční zásobování směrem na jih. Baltijsk nabízí přístavní infrastrukturu a blízké vojenské sklady. Lodě z něj navíc vyplouvají rovnou do Baltského moře a nemusejí projíždět ruskými vnitrozemskými vodními cestami.
ASCALON, LADY D i ANASTASIIA figurují na americkém sankčním seznamu SDN podle exekutivního příkazu EO 14024. Zápis na seznam ani jednu z nich nezdržel v přístavu. Sankcionovaná loď smí plout dál, dokud ji někdo fyzicky nezastaví.
Evropská mise u Libye ztratila 24. května právo prohledávat podezřelé lodě
Operace EU NAVFOR MED IRINI ve Středomoří přišla o klíčovou pravomoc, když Rada bezpečnosti OSN neprodloužila rezoluci č. 2292. Od 24. května 2026 mise nesmí kontrolovat plavidla podezřelá z porušování zbrojního embarga vůči Libyi. Dál sbírá data, podává hlášení a ověřuje vlajky. Zářijová vykládka ANASTASIIE v Tobruku se odehrála až po tomto datu.
Na východním křídle NATO posiluje sdílení zpravodajských informací a námořní sledování v rámci operace Baltic Sentry a širšího systému JISR. Pro Alianci jsou tedy tyhle přesuny viditelné. Slabé místo nastává ve chvíli, kdy by se mělo zasáhnout. Civilní loď pod cizí vlajkou, která na volném moři plave s vypnutým AIS, se pohybuje v právní šedé zóně, kde je sledování mnohem snazší než zásah.
Bezprostřední vojenskou hrozbu pro Česko a střední Evropu přesuny nepředstavují, protože obrněnce na civilních lodích nemíří k polským ani litevským břehům. Kaliningrad, známý jako stanoviště raket Iskander a systémů S-400, ale zároveň slouží jako přístav, z něhož Moskva posílá sílu do Afriky. Model civilních lodí s vojenským nákladem Rusko používá roky: flotila pronajatých plavidel přezdívaná „Syrian Express“ dlouhodobě zásobovala ruské síly v Sýrii. Letos se změnil směr, kterým lodě míří, a Baltijsk se stal výchozím přístavem už třikrát, v červenci, v srpnu a v říjnu.