Ruské drony dostaly hlavici, která přetne ocelový stožár. Nálož o 40 kilogramech míří na přenosovou síť Ukrajiny

V noci z 29. na 30. září vyslalo Rusko na Ukrajinu 188 útočných dronů, z toho 86 reaktivních. Většina z nich mířila na Kyjevskou oblast. Šlo o jednu z nejsilnějších dronových vln za poslední měsíce. Část strojů podle Serhije Beskrestnova, komentátora známého pod přezdívkou Flash, nesla hlavici, jakou ukrajinská strana dosud nezaznamenala. Na svém Telegramu ji označil zkratkou KRSN, tedy kumulativně-řezná speciální nálož.
Jak hlavice se 40kilogramovou náloží prořízne ocel stožáru
Hlavici KRSN podle Beskrestnova tvoří hlavní nálož o hmotnosti 40 kilogramů a k ní čtyři moduly. Vychází z principu lineární kumulativní nálože, který západní odborné materiály popisují podrobně. Jeden americký technický dokument vysvětluje, jak se kovová vložka s profilem do písmene V při detonaci promění ve vysokorychlostní řezný paprsek, který pronikne ocelí.
Klasická trhavá nálož působí plošně. Rozmetá budovu, poškodí transformátor nebo rozbije rozvodnu, ocelový profil stožáru ale může jen ohnout. Řezná hlavice soustředí energii do úzkého směru, a nosný prvek tak přetne. Na ocelových konstrukcích to podle akademické studie z odborného časopisu funguje: autoři popisují úspěšné zkoušky lineárního kumulativního řezání na prvcích mostů.
Tisíce stožárů v otevřené krajině nejde schovat ani obrnit
Ukrajinskou energetiku Rusko systematicky ničí od podzimu 2022. Elektrárny, rozvodny i transformátory od té doby prošly opakovanými vlnami úderů a oprav. Výpadek poškozeného transformátoru lze někdy obejít tím, že se tok elektřiny přesměruje jinou cestou. Spadlý stožár přeruší vedení na desítky hodin i déle.
Stožárů vysokého napětí jsou tisíce a stojí volně v krajině, kde je nelze ukrýt ani opancéřovat. Kdyby se vedení podařilo přerušit na desítkách míst současně, vznikly by oblasti bez napájení, které nejde rychle znovu propojit. Oprava každého stožáru přitom vyžaduje těžkou techniku, speciální díly a čas.
Kyjev hlásí výpadky proudu, počet zničených stožárů nezveřejnil
Noční útok zasáhl energetickou infrastrukturu na 18 místech. Společnost Centrenergo potvrdila poškození zařízení Trypilské tepelné elektrárny. V Kyjevě a Kyjevské oblasti začalo nouzové odpojování elektřiny, které pak přešlo ve stabilizační odstávky, a to poprvé od jara. Ve městě se omezil provoz tramvají a trolejbusů a klesl tlak vody. Energetická firma DTEK během dne obnovila dodávky pro 8 000 domácností.
Z těchto následků se nedá poznat, jakou roli v nich nová hlavice sehrála. Ukrajinská strana veřejně neuvedla, kolik stožárů bylo přeříznuto nebo se zřítilo. O účelu KRSN tak zatím svědčí jen popis jediného komentátora na Telegramu. Fyzikální princip řezné nálože je ověřený, její účinek na ukrajinské stožáry doložený není.
Ukrajinský premiér označil útok za první takto masivní kombinovaný úder od konce minulé topné sezony. Rusko navíc ještě během 30. září vyslalo další vlnu dronů.
Proti reaktivním dronům má ukrajinská obrana úspěšnost jen 57 procent
V noci ukrajinská protivzdušná obrana hlásila zneškodnění 155 ze 188 dronů. Denní vlna 30. září čítala 285 dronů a obrana z nich podle hlášení zneškodnila 254. V obou vlnách dohromady tak u 64 dronů zásah ohlášen nebyl.
Obě denní bilance vycházejí lépe než čísla, která prezident Zelenskyj zveřejnil dva dny před útokem. Celková úspěšnost proti dronům podle něj činí 70 procent, proti reaktivním jen 57 procent. Reaktivní drony letí rychlostí stovek kilometrů za hodinu a podle agentury AP nechávají obráncům na zásah jen okamžiky. Jejich podíl v náletech přitom roste. V noční vlně jich bylo 86, tedy necelá polovina. V denní jich bylo 174, což je zhruba 61 procent. Rusko posílá stále víc dronů toho typu, proti kterému obrana uspěje v necelých šesti případech z deseti. Vysoké sestřelové bilance z jednoho dne proto o odolnosti sítě vypovídají málo.
Ministerstvo obrany v červnu 2026 oznámilo úspěšný bojový test autonomních interceptorů proti dronům typu Šáhid. Zelenskyj v září mluvil o urychlení výroby prostředků určených přímo proti reaktivním dronům. Rusko však zvyšuje výrobu rychleji, než Ukrajina stíhá rozšiřovat obranu.
Reaktivní dron doletěl až k polské hranici
Zelenskyj 28. září uvedl, že toho dne doletěl reaktivní dron až k hranici s Polskem. Evropská unie už drony výslovně řadí mezi rizika pro kritickou infrastrukturu. NATO v září 2026 zveřejnilo nové požadavky na odolnost základních služeb, mezi které patří i energetika.
Česko letos poslalo na Ukrajinu 55 dieselových generátorů. Schválilo také pokračování programu pomoci na roky 2026 až 2030, ve kterém je plánována miliarda korun ročně.