Ruské drony a střely mají nad Ukrajinou dalšího soupeře. Jedenáctá jednotka IRIS-T je v provozu, sedm dalších čeká

Zprávu o nové jednotce zveřejnil 1. října 2026 analytický portál German Aid to Ukraine, který vede databázi německých dodávek. Od fyzického předání přitom uplynulo několik týdnů. Zdržení je záměrné: Rusko nemá z data zveřejnění vyčíst, kde jednotka stojí, ani kolik střel Ukrajině zbývá. Veřejnost se tak o každé nové posile dozvídá s odstupem a stav ukrajinské obrany v daném týdnu z otevřených zdrojů zjistit nelze. Palebná jednotka IRIS-T SLM přitom není jediné vozidlo, je to celá sestava. V ukrajinské konfiguraci ji tvoří tři odpalovače středního dosahu SLM a dva odpalovače krátkého dosahu SLS. K nim patří radar TRML-4D, který dokáže současně sledovat přes 1 500 cílů, dále taktické operační centrum a podpůrná vozidla. Podle rozmístění taková sestava pokryje objekt kritické infrastruktury, případně celé město.
Úspěšnost 95 procent platí jen pro jeden hlídaný sektor
Výrobce Diehl Defence uvádí pro střely SLM dosah až 60 kilometrů a výškový dosah 20 kilometrů. Kratší SLS zasáhne zhruba do 12 kilometrů a do výšky 6 kilometrů, takže hlídá bližší okolí chráněného místa.
Na Ukrajině systém v průměru zachytí kolem 95 procent střel s plochou dráhou letu a dronů. Číslo se ovšem týká jen cílů, které IRIS-T ve svém sektoru převezme. O tom, kolik ruských prostředků dopadne na celou zemi, nevypovídá. Výsledek v konkrétním sektoru navíc závisí na typu hrozby, na tom, kolik střel útočník pošle najednou, a na zásobě raket v odpalovačích. Kdo z úspěšnosti 95 procent vyvozuje, že na Ukrajinu dopadne jen každá dvacátá ruská střela, čte statistiku špatně.
Nejslabší místo obrany pojmenoval v září 2026 sám prezident Zelenskyj. Proti novým proudovým verzím íránských dronů Šáhed je podle něj úspěšnost zatím 55 procent, proti běžným šáhedům přesahuje 90 procent. Z proudových šáhedů tedy projde téměř každý druhý. Těch Rusko podle ukrajinského ministerstva obrany jen v září vypustilo přes 2 730.
Na dron za pár tisíc korun nemá smysl pálit raketu za miliony
Ukrajinská protivzdušná obrana je postavená ve vrstvách. Nejvýš stojí Patriot, který míří i na taktické balistické střely a další nejnebezpečnější cíle. Střední vrstvu drží IRIS-T SLM, nejsilnější proti střelám s plochou dráhou letu a dronům. Vedle něj působí NASAMS, modulární síťový systém krátkého až středního dosahu, který používá různé typy střel. Nejníž je IRIS-T SLS, který zvládne část dronových hrozeb levněji.
Spojení obou typů odpalovačů v jedné palebné jednotce má proto hlavně ekonomický smysl. SLS převezme část levných dronů a dražší rakety SLM zůstanou pro náročnější cíle. Při rozsahu ruských náletů rozhoduje i cena každého výstřelu, a nejen to, kolik cílů obrana sestřelí.
Ukrajinské ministerstvo obrany v září 2026 uvedlo, že od začátku roku zneškodnilo přes 350 tisíc nepřátelských bezpilotních prostředků. Šáhedů z nich bylo 31 tisíc, tedy necelá desetina.
Kolik jednotek IRIS-T Berlín Ukrajině ročně reálně stihne předat
Německo v předchozích letech poslalo na Ukrajinu i systémy IRIS-T, které původně patřily Bundeswehru. Dnes už vedle ukrajinských dodávek běží obnovené zakázky pro německou armádu i pro další zákazníky. Každá další jednotka pro Kyjev tak znamená tvrdší rozhodování o tom, kdo ji dostane dřív. Německá vláda na jaře 2026 tvrdila, že se průmyslové kontrakty plní.
Analytici ale upozorňují, že Berlín loni i letos ohlásil pro Ukrajinu čtyři palebné jednotky ročně a reálně to znovu vypadá na tři. Dva roky po sobě tedy chybí čtvrtina slibu. Většina novější německé pomoci už nepochází ze skladů, jde přes průmyslové kontrakty s termíny v letech 2027 až 2028. Ukrajinské požadavky posuzuje zvláštní štáb německého ministerstva obrany, který prověřuje i dodavatele a ceny. Je to pomalejší cesta. Smlouvy s pevnými termíny se však dají kontrolovat lépe než roční ohlášení, která se dva roky po sobě nesplnila.
Česko se v podpoře Ukrajiny soustředí hlavně na velkorážovou munici. Jeho přímý podíl na dodávkách IRIS-T otevřené zdroje nepotvrzují. Česká republika je od roku 2022 členem evropské iniciativy ESSI pro integrovanou protivzdušnou obranu, vlastní obranu ale buduje na systému SPYDER CZ a na pasivních sledovacích technologiích firmy ERA.
Dubnová smlouva přidá do ukrajinské obrany 36 odpalovačů
K 31. květnu 2026 evidovala databáze German Aid to Ukraine deset dodaných palebných jednotek a osm plánovaných, celkem tedy osmnáct. Po nejnovější dodávce jich zbývá sedm dalších. Při tempu tří jednotek ročně by jejich předání trvalo přes dva roky. To odpovídá kontraktům, které se táhnou až do roku 2028.
V dubnu 2026 uzavřely Německo a Ukrajina smlouvu za přibližně 4,5 miliardy korun na další odpalovače SLM i SLS. Každá z osmnácti dodaných či slíbených jednotek má dostat dva odpalovače navíc, což dává 36 nových zařízení. Palebná síla novějších jednotek tím podle plánu vzroste na víc než dvojnásobek oproti sestavě z let 2022 až 2023.
Diehl letos počítá s kapacitou až deseti kompletních palebných jednotek ročně a do dvou let chce vyrábět šestnáct. Ukrajina z letošní kapacity při třech jednotkách dostane menšinu. O výrobní kapacitu se dělí i s dalšími zákazníky: v červnu 2026 převzalo první IRIS-T SLM Estonsko, další členský stát NATO. Dvanáctá jednotka pro Ukrajinu má dorazit ještě před koncem roku 2026.