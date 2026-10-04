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Ruské dělo Vídeň přeplave řeku bez ženistů. Jeho 120mm granáty se na některé cíle blíží účinku 152mm houfnice

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Sovětská armáda chtěla jedno vozidlo, které zastane minomet, lehkou houfnici i přímopálné dělo. Ruští konstruktéři ho nakonec postavili a vybavili technikou, se kterou si posádka vystačí bez velitelského stanoviště. Doložitelných kusů je od té doby jen hrstka.
Ruské dělo Vídeň přeplave řeku bez ženistů. Jeho 120mm granáty se na některé cíle blíží účinku 152mm houfnice

Ruské dělo Vídeň přeplave řeku bez ženistů. Jeho 120mm granáty se na některé cíle blíží účinku 152mm houfnice

Zdroj: Foto: Smell U Later - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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