Ruské dělo Vídeň přeplave řeku bez ženistů. Jeho 120mm granáty se na některé cíle blíží účinku 152mm houfnice

Ruské jméno Vena, česky Vídeň, podle ruského technického historika odkazuje na vídeňská jednání o omezení konvenčních zbraní v Evropě, která probíhala v době, kdy projekt vznikal. Vojenské označení stroje zní 2S31. V roce 2023 odvysílala ruská státní televize Rossija 1 jeho záběry z okolí Bachmutu a od té doby ho ve výčtech nasazené techniky vedou i OSINT přehledy, mezi nimi databáze Oryx.
Od prvního prototypu k ukončení zkoušek uběhlo jedenáct let
Předchůdce sloužil v osmdesátých letech u sovětských výsadkářů. Dělo-minomet 2S9 Nona-S ráže 120 mm vezl 40 až 60 ran a podle druhu munice dostřelil na 8,8 až 12,8 kilometru. Od nástupce armáda chtěla větší zásobu střeliva, víc automatizace, propracovanější zaměřování a hlavně vozidlo, které by se uplatnilo i u mechanizovaných brigád.
Odpovědí byl program Nona-2, ze kterého vzešla Vídeň. Konstruktéři ji postavili na pásovém a obojživelném podvozku bojového vozidla pěchoty BMP-3, který už měl za sebou službu u vojsk. První prototyp smontovali až v říjnu 1996, pět let po rozpadu Sovětského svazu, a státní zkoušky skončily v roce 2007.
Jedenáct let od prototypu po konec zkoušek je u vozidla na hotovém podvozku dlouhá doba a zdržovala ho elektronika, tedy ta část, na které celý koncept stál. Vývoj opakovaně brzdil palubní počítač, přehřívání elektroniky a gyroskopický topografický systém.
Proti kterým cílům se 120mm granát blíží 152mm houfnici
Hlaveň 2A80 má ráži 120 mm a je drážkovaná. Se speciální municí se podle ruských i některých západních zdrojů její účinek blížil granátům ráže 122 až 152 mm, a to na opevněná postavení, lehká vozidla a pěchotu v otevřeném terénu. Srovnání se 152mm houfnicí proto platí jen pro tenhle úzký okruh cílů.
Podobné číslo uvádí i západní výrobce. Francouzská firma TDA Armements, dnes součást skupiny Thales, připisuje svému drážkovanému 120mm systému 2R2M účinek odpovídající 155mm střele. Drážkování střelu roztáčí, takže letí stabilněji a přesněji. Při přesnějším zásahu odvede menší nálož srovnatelnou práci.
Vídeň navíc pálí standardní ruskou 120mm munici i řadu zahraničních 120mm střel a min, což systému operujícímu daleko od zásobovacích základen usnadňuje shánění střeliva. Těžké houfnici typu 2S19 Msta každopádně zůstává delší dostřel, těžší střela a širší okruh úkolů.
Půl minuty na rozvinutí a dvacet sekund na palebný úkol
Údaj o vlastním radaru, který se s Vídní spojuje, je zjednodušení. Otevřené technické popisy uvádějí průzkumně-zaměřovací komplet. Denní a noční optika slouží k vyhledání cíle, laserový dálkoměr a značkovač 1D22S změří vzdálenost a cíl označí pro naváděnou munici. Detektory upozorní posádku na laserové ozáření a automatický topografický orientační systém předává polohu vozidla palubnímu balistickému počítači.
Posádka tak zvládne celý cyklus sama: najde cíl, změří vzdálenost, spočítá prvky střelby a zahájí palbu, aniž by čekala na externí velitelské stanoviště. Z pochodu do bojového postavení se podle dostupných údajů dostane zhruba za 30 sekund. Palebný úkol pak rozpracuje přibližně za 20 sekund.
Polský samohybný minomet M120 Rak stejné ráže otevírá palbu do jedné minuty, takže Vídeň se se svými zhruba padesáti sekundami drží ve stejném pásmu. Rak mění postavení za 15 sekund a srovnatelný údaj pro Vídeň zdroje nedávají. Německý Wiesel 2 se 120mm minometem potřeboval na první výstřel méně než 90 sekund. Vážil jen 4,5 tuny a vezl 27 ran. Vídeň váží 19 tun a vozí 70 ran, takže za zhruba dvaapůlnásobnou zásobu střeliva nese víc než čtyřnásobnou hmotnost.
Za plavbu přes řeku platí posádka slabším pancířem
Mechanizovaná jednotka, která musí překonat říčku, kanál nebo zatopený terén, s plovoucím dělostřelectvem nemusí čekat na ženisty s mostní technikou. Podvozek BMP-3 se ve vodě pohání dvěma tryskami vzadu, vpředu má trimovací štít a před vplutím do vody posádka zapíná čerpadla.
Obojživelnost si vyžádala lehčí pancéřování. Vozidlo chrání posádku před střepinami a lehkými zbraněmi, proti protitankovým střelám odolné není.
Kolik kusů Vídně vlastně existuje, otevřené zdroje neprozradí
Masovou výrobu nic nedokládá. Veřejně prokazatelné jsou dvě dodávky: malá testovací série pro ruskou armádu kolem roku 2010 a ázerbájdžánská objednávka 18 kusů, jejíž výrobu podle agentury APA zahájili v roce 2013. Celkový počet otevřené zdroje neuvádějí. O nasazení v karabašském konfliktu píšou jen sekundární zdroje a primární doklad se dohledává obtížně.
Válka na Ukrajině v létě 2026 trvá přes čtyři roky a obě strany v ní denně vystřelí tisíce granátů. Hrstka vozidel s kratším dostřelem, než mají plnohodnotné 152mm houfnice, a s pancířem počítaným na střepiny v takové válce nemůže tvořit páteř dělostřelectva. Kromě záběrů od Bachmutu a záznamů v OSINT přehledech chybějí doklady o širším nasazení.
Finská Patria NEMO a polský Rak nabízejí digitální síťové řízení palby a rychlý přesun po výstřelu. Plavbu, drážkovanou hlaveň ve věži a přímou palbu v jedné platformě ale nespojují všechny západní alternativy tak jako 2S31. Česká armáda provozuje vlastní 120mm samohybný minomet PRAM na podvozku BVP, který také nabíjí automaticky a vodní překážky překonává plavbou.