Ruské bojové letouny shořely na stojánce v Chanské, ukazují satelity. Ukrajinské drony letěly 500 km za frontu

Útok přišel v noci ze 3. na 4. října 2026. Provedlo ho Centrum speciálních operací „Alfa“, elitní útvar SBU, dlouhodosahovými drony na vojenské letiště v ruské Republice Adygea. O den později se na monitorovacích kanálech AviVector a Exilenova+ objevily první satelitní záběry. Jsou na nich dvě vyhořelé pozice na stojánce a výrazné stopy ničení v prostoru, kde měla stát munice.
Dvě vyhořelé pozice a otazník nad tím, co na nich stálo
Snímky rozebraly ukrajinské servery UNN a Censor.NET. Na stojánce, kde podle ukrajinské strany parkovala letadla, jsou tmavé skvrny po silném požáru. Poškozená je i plocha, kterou sekundární zdroje označují za muniční sklad. Analytici z OSINT portálu HamerIntel z toho vyvozují, že shořela dvě bojová letadla. Podle nich nejsou poškozená, jsou úplně zničená.
Typ letadel ze záběrů v komerčním rozlišení ověřit nelze. K tomu by bylo potřeba porovnat snímky z doby před útokem a po něm, mít ostřejší obraz a nejlépe i další nezávislý zdroj. Že na stojánce stál Su-35 a Su-34, tvrdí SBU a přebírá to interpretace OSINT analytiků. Satelity potvrzují rozsah škod: odpovídá ukrajinské verzi o dvou zničených strojích a zasaženém skladu munice.
Letoun, ze kterého padají klouzavé bomby KAB na ukrajinská města
Su-34 nese řízené klouzavé bomby KAB, kterými Rusko soustavně ničí ukrajinská města i pozice na frontě. Su-35S patří k nejmodernějším ruským stíhačkám. Jeho úkolem je vybojovat převahu ve vzduchu a doprovázet bombardéry. Rusko oba typy nasazuje a nemá jich tolik, aby mohlo ztrácet desítky kusů.
I kdyby se nakonec ukázalo, že jeden ze dvou strojů byl jiného typu, ztráta dvou moderních bojových letounů ruské letectvo citelně oslabí. Opírá se to o studii britského think-tanku RUSI o slabinách výroby letadel Suchoj. Ruský letecký průmysl podle ní naráží na limity dodavatelského řetězce. Su-34 i Su-35S se sice vyrábějí dál, ale ne tak rychle, aby se zničený kus dal brzy nahradit novým.
S letadlem navíc mizí i čas, který stálo vycvičit posádku. Její příprava trvá roky.
Čtvrtý přiznaný úder na ruská letiště od července
SBU se letos veřejně přihlásila nejméně ke čtyřem velkým zásahům ruských letišť. Prvním byla 17. července základna Engels, kde drony kriticky poškodily strategický bombardér Tu-95. Cíl ležel asi 800 kilometrů daleko. Na Engels mířil i útok 28. srpna. Tehdy šlo o další Tu-95MS a k tomu o sklad munice a paliva.
Dne 17. září přišlo na řadu letiště Rostov-Centrálnyj. SBU tam hlásila zničení transportního An-12, dvou An-26 a tří vrtulníků. Chanská je čtvrtým bodem téže řady. Leží zhruba 500 kilometrů od frontové linie, a mezi ukrajinskými cíli tak patří ke středně vzdáleným. U jiných operací SBU uváděla dosah až 1 350 kilometrů, kdy drony zasáhly cíl v Baškortostánu.
Ruské ministerstvo obrany přes agenturu Interfax oznámilo, že v noci na 4. října sestřelilo 559 ukrajinských dronů, některé z nich nad Adygejí. Už samotné číslo, které Moskva uvádí, ukazuje, jak rozsáhlou vlnu Ukrajina té noci vyslala. O tom, jak se ruské protivzdušné obraně dařilo nad Chanskou, ale nevypovídá nic, protože satelitní snímky dokládají, že nejméně část dronů letiště zasáhla.
Kolik kilometrů dělí Chanskou od hranice NATO
Nejbližší území Aliance je od Chanské zhruba 370 kilometrů vzdušnou čarou. Jde o tureckou hranici u přechodu Sarp. Pro Rusko je Chanská týlové letiště, daleko od fronty i od Západu.
Na průběh války má podobný úder vliv postupně. Každý zničený Su-34 znamená o jeden letoun méně, který může shazovat klouzavé bomby na Charkov, Záporoží nebo frontové pozice. Každý zasažený sklad zase znamená méně munice, která se k letadlům dostane.
Česká vláda a ministerstvo zahraničí dlouhodobě zdůvodňují pomoc Ukrajině jako investici do bezpečnosti Česka. Česká muniční iniciativa pokračuje a program pomoci Ukrajině je schválený do roku 2030.