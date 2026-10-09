Ruská tepna na Krym ztratila celé mostní pole. Satelity ukázaly kolaps Čonharu čtyři dny po snímku s průrazy

Snímek z 26. září 2026 ukazuje v mostovce Čonharu nejméně tři velké průrazy a poškozený přejezd vedle mostu. Na záběru z 30. září se už zřítilo celé mostní pole. Jde o strukturální kolaps části mostu, který spojuje okupovanou pevninskou Chersonskou oblast s Krymem. Snímky jako první zveřejnil OSINT kanál Dnipro Osint. Po něm je převzal ukrajinský server Hromadske a pracovali s nimi i analytici Critical Threats a ISW.
Kudy jezdily kamiony, když Čonhar vypadl poprvé
Čonhar patří k hlavním silničním vstupům na Krym ze severu. Ruská armáda po něm vozí na poloostrov munici, palivo, náhradní díly i posily. Krym přitom Moskvě slouží jako týlová základna pro boje na jihu Ukrajiny. Co znamená výpadek mostu, se ukázalo v červnu 2026 po prvních dronových úderech. Okupační správa tehdy poslala dopravu přes Armjansk a Perekop. Obě trasy jsou delší, mají menší kapacitu a ukrajinské zpravodajství na nich snáz odhadne, kudy konvoje pojedou. U pontonu vedle poškozeného mostu mezitím stály kolony nákladních aut.
Varšavské Centrum pro východní studia (OSW) v září 2026 označilo severní krymské přechody za zranitelné logistické hrdlo. Na poloostrov vede kromě Čonharu ještě Kerčský most, jezdí tam trajekty a zbývají zmíněné objížďky. Každý kilometr objížďky navíc prodlužuje zásobovací řetězec a zvyšuje spotřebu paliva. Konvoje také zůstávají déle v dosahu ukrajinských dronů a řízených střel.
Srpnový snímek ještě ukazoval stojící most
Útoky na Čonhar začaly v červnu. Tehdy se k opakovaným úderům veřejně přihlásil 1. samostatný útočný pluk ukrajinské armády a uvedl, že nasazuje drony FP-2. Andrij Kovalenko z ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi prohlásil most za zcela vyřazený z provozu. Satelitní snímky Rádia Svoboda z 10. června zachytily tmavé stopy po explozích ve střední části mostu a vedle něj už rozvinutý ponton.
Snímek z poloviny srpna, na který upozornili analytici Critical Threats, ukazoval poškozený, stále stojící most. Ke kolapsu tedy vedlo něco, co se odehrálo mezi srpnem a koncem září.
Právě o tomto zásahu se ví nejméně, přestože má z celé série nejvážnější následky. Červnové údery měly přihlášenou jednotku i konkrétní typ dronů, o zářijovém svědčí jen satelitní snímky. OSINT analýzy mluví o nových ukrajinských úderech. Oficiálně se k nim nepřihlásila žádná jednotka a veřejné zdroje nepotvrdily, jak přesně k poškození došlo. Na ukrajinské straně může jít o operační mlčenlivost, Moskva zase zjevně nestojí o to, aby se ztráta důležité stavby veřejně rozebírala.
Mosty, pontony, dronové základny: co všechno Ukrajina zasahuje
Čonhar je jen jedním z mnoha cílů. Ukrajinské ministerstvo obrany v srpnu 2026 popsalo červencovou sérii operací označovaných jako „middle strike“ jako systematické údery na mosty, nadjezdy, pontony a dronové základny. Mezi zasaženými cíli byl i syvašský železniční most u Čonharu. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi agentuře AP řekl, že cílem je udělat z Krymu místo, které ruské síly nebudou moct používat jako nástupní prostor.
Následky jsou na poloostrově vidět i mimo armádu. Okupační správa v červnu 2026 zastavila civilní prodej pohonných hmot a AP to označila za nejhorší energetickou krizi na Krymu od anexe v roce 2014. Civilisté stojí fronty u pump a armáda má složitější rotace i opravy techniky.
Proč ani zřícené pole Čonharu Krym od zásobování neodřízne
Kerčský most je jediná pevná spojnice Krymu přímo s Ruskem a vede po něm i železnice. Těžce poškozený byl v říjnu 2022 a znovu v červenci 2023. Podle analýzy OSW je úplná blokáda Krymu bez jeho vyřazení nepravděpodobná. Čonhar je menší uzel. Leží ale na severní pozemní trase, a pro každodenní zásobování fronty je proto kritičtější. Zřícené pole Rusku zásobování zpomalí a prodraží, o odříznutí Krymu ale dál rozhoduje Kerč.
Žádný z citovaných zdrojů neuvádí, jak rychle Rusko most opraví. Červen ukázal, že Moskva umí rychle rozvinout ponton a přesměrovat dopravu přes Armjansk a Perekop. Obnova zříceného mostního pole je ovšem mnohem větší stavba než zalátání průrazů v mostovce a probíhala by pod hrozbou dalších ukrajinských úderů. Podle snímku z 30. září chybí mezi Chersonskou oblastí a Krymem jedno mostní pole Čonharu.