Ruská státní agentura otiskla hrozbu Litvě „velmi krátkou“ operací a pak ji smazala. Ta ukrajinská trvá přes čtyři roky

Komentář vyšel 25. září 2026 a už jeho titulek naznačoval, že Rusko čeká „ještě jedna SVO“, tentokrát „velmi krátká“. Zkratka SVO označuje „speciální vojenskou operaci“, jak Kreml oficiálně nazývá válku proti Ukrajině. Autorem byl Alexandr Nosovič, šéfredaktor proruského portálu RuBaltic.ru, který pro státní agenturu píše jako externí přispěvatel.
Spouštěčem byl článek litevské ústavy, který zakazuje zbraně hromadného ničení
Nosovič reagoval na hlasování z 22. září 2026. Litevský parlament Seimas tehdy podpořil návrh na zrušení článku 137 ústavy, podle kterého na území země nesmějí být rozmístěny zbraně hromadného ničení. Pro návrh hlasovalo 99 poslanců a proti jich bylo 13, takže poměr byl téměř osm ku jedné. Nosovič z toho vyvodil, že se Litva chce stát „jaderným skladem“ Evropy, a jako odpověď nabídl krátkou raketovou operaci.
Na webu vydržel text jen několik hodin. Ruský nezávislý server Meduza upozornil, že původní odkaz přestal fungovat a komentář je od té doby k dohledání jen v archivních kopiích a v citacích jiných médií. Agentura ve svém vyjádření nezůstala u redakce a její redakční politiky. Výslovně se vymezila i vůči státní politice Ruské federace, takže se od výhrůžky distancovala jménem státu.
Zda šlo o záměrný postup, kdy se hrozba nechá proběhnout médii a pak se od ní stát formálně odstřihne, nebo o přestřelený text, který zastavil někdo výš, z dostupných informací doložit nejde. Doložené je pořadí událostí: komentář vyšel, během několika hodin zmizel a RIA Novosti se od něj veřejně distancovala.
Přes 2 500 spojeneckých vojáků v Litvě mění adresáta hrozby
Litva je členem NATO od roku 2004 a Nosovičova výhrůžka tedy mířila na území aliance. Článek 5 Washingtonské smlouvy považuje ozbrojený útok na jednoho spojence za útok na všechny. Postup má přesně dané kroky. Napadený stát musí o pomoc požádat, sejde se Severoatlantická rada a každý spojenec pak sám zvolí, co považuje za nutné, včetně použití ozbrojené síly. Aliance navíc připouští, že případ od případu může pod článek 5 spadat i závažný kybernetický nebo hybridní útok.
Na litevském území dnes působí přes 2 500 vojáků z ostatních členských zemí. Raketový úder na Litvu by tak ohrozil i je, a výhrůžka jedné zemi se tím stává výhrůžkou jejich vládám. Německo v Litvě navíc buduje Panzerbrigade 45, která má do roku 2027 narůst až k pěti tisícům vojáků.
Bezbranným terčem není ani samotná Litva. Její armádu tvoří zhruba 12 400 profesionálních vojáků, k nim přes 5 400 dobrovolníků a téměř 4 000 branců. Další oporou je přes 30 000 aktivních záložníků. Na obranu dává země v roce 2026 kolem 4,8 miliardy eur, tedy přes 5 % HDP, což je jeden z nejvyšších podílů v celé alianci.
Jak dlouho už Rusko vede na Ukrajině operaci plánovanou jako rychlou
Termín „speciální vojenská operace“ zazněl 24. února 2022 od ruského zástupce při OSN, když oznamoval začátek invaze. Trval na tom, že se nemá mluvit o válce, a cíle popsal jako „ochranu lidí“ a „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny. Operace měla být rychlá. V říjnu 2026 trvá déle než čtyři roky a sedm měsíců a změnila se v opotřebovací válku, která stála stovky tisíc ruských vojáků a obrovské množství techniky. Novinářská zkratka o „třídenní operaci“ tu dlouhou cestu připomíná ironicky.
Nosovič na tomto pozadí žádné další pozemní tažení nenavrhuje, nabízí jen rakety. Od země, která proti Ukrajině mimo NATO nedokázala pozemní operaci dokončit, je to nepřímé přiznání, že nová konvenční fronta proti alianci 32 států je mimo její možnosti.
Text se liší i od dřívějších ruských záminek. Anexi Krymu v roce 2014 opíral Putin o historický nárok a o údajnou ochranu ruské většiny na poloostrově, invazi na Ukrajinu v roce 2022 Kreml zdůvodňoval „denacifikací“. Nosovičův komentář žádné podobné zdůvodnění nehledá a Litvě vyhrožuje raketami za to, že její parlament hlasoval o vlastní ústavě a obraně.
Odraz v Česku: přes 70 kybernetických incidentů za jediné čtvrtletí
Ruský tlak na členy NATO se Česka týká přímo. Ředitel BIS Michal Koudelka ve veřejné výroční zprávě za rok 2025 popsal, jak Rusko pokračuje v hybridním působení proti státům EU včetně Česka. Šíří dezinformace a propagandu, verbuje takzvané „telegramové agenty“ pro možné sabotáže, vede zpravodajské operace a kybernetické útoky.
Ostřejší odhad zazněl mimo zprávu. V rozhovorech pro média Koudelka varoval, že k ruskému incidentu na území NATO může dojít v řádu měsíců. Oficiální dokumenty BIS takovou formulaci neobsahují, a je proto potřeba ji číst jako ředitelův výrok v rozhovoru.
Vláda schválila Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení na roky 2026 až 2027. Obsahuje 23 konkrétních úkolů, na kterých se podílí ministerstvo obrany, Úřad vlády, NÚKIB, BIS, ÚZSI i Vojenské zpravodajství. Souběžně vzniká nová Národní strategie kybernetické bezpečnosti.
Potřebu obou dokumentů dokládají data NÚKIB. V prvním čtvrtletí 2026 úřad evidoval přes 70 kybernetických incidentů, nejvíc za posledních dvanáct měsíců, a k nárůstu přispěla vlna DDoS útoků proruských hacktivistických skupin.