Ruská sázka na vyčerpání Ukrajiny slábne. Kyjev má licence z Paříže, SCALP začne vyrábět nejpozději do konce roku 2026

Od slibu k předání licencí uběhly tři měsíce. Emmanuel Macron 13. července 2026 na summitu Koalice ochotných ohlásil, že Francie „aktivovala licenční oprávnění“ pro tři kategorie zbraní. Druhý den vyšla společná deklarace Macrona a Volodymyra Zelenského. Podle ní má licenční výroba pum AASM Hammer a střel SCALP začít co nejdříve. U protivzdušné střely Aster 30 dokument uvádí, že autorizaci dávají společně Francie a Itálie. Poslední krok přišel 15. října, kdy Zelenskyj po schůzce s Macronem v Bruselu potvrdil, že Ukrajina obdržela všechny slíbené licence.
Ruské sklady 250 kilometrů za frontou jsou pro SCALP na dosah
Největší dosah z celé trojice má SCALP. Je to vzduchem odpalovaná střela s plochou dráhou letu, váží 1 300 kilogramů a podle výrobce MBDA doletí dál než 250 kilometrů. S takovým doletem může Ukrajina zasahovat velitelská stanoviště, muniční sklady a logistické křižovatky, které Rusko drží stovky kilometrů od fronty. Konstrukčně jde o sesterskou střelu britské Storm Shadow. Obě sdílejí základní konstrukci a liší se hlavně integrací na konkrétní letouny a národním servisem.
AASM Hammer od Safranu je modulární naváděcí sada, která z obyčejné letecké pumy udělá přesně naváděnou zbraň s doletem přes 70 kilometrů. Vyrábí se ve variantách pro pumová těla od 125 do 1 000 kilogramů. Ze tří typů navádění jsou pro Ukrajinu nejcennější infračervené a laserové, protože fungují i při silném rušení satelitní navigace. Ve srovnání s americkým JDAMem je Hammer dražší a složitější, doletí však výrazně dál a rušení snáší lépe. Pro frontu, kde se satelitní signál běžně ruší, je to rozhodující vlastnost.
Třetí licence se týká protivzdušné obrany. Aster 30 slouží k oblastní obraně proti letadlům, dronům i vybraným balistickým hrozbám. Doletí přes 120 kilometrů a letí rychlostí kolem 4,5 Machu, tedy přibližně 5 500 km/h. Americký Patriot je celý systém s radarem, velením a několika typy interceptorů, kdežto Aster 30 je jednotlivá střela, která pracuje ve stejné vyšší vrstvě obrany. Deklarace k tomu slibuje, že Ukrajina bude prvním bojovým uživatelem nové generace systému SAMP/T NG.
Továrna na Ukrajině nečeká na hlasování v cizím parlamentu
Západní pomoc dosud fungovala jednoduše. Spojenci otevřeli vlastní sklady, poslali hotové zbraně a o další dávce rozhodovali doma. Když zásoby došly, parlament zaváhal nebo se blížily volby, další dodávka nepřišla.
Licenční výroba tuhle závislost zmenšuje, i když ji neodstraní hned a nejspíš ani úplně. Veřejné dokumenty neříkají, jestli Ukrajina bude vyrábět všechny komponenty, kompletovat dovezené podsestavy, nebo kombinovat obojí. To je nejslabší místo celé zprávy. Dokud tahle informace chybí, nedá se odhadnout, nakolik se Kyjev od zahraničních dodavatelů skutečně odpojí.
Podle ukrajinského ministerstva obrany vzrostla kapacita domácího zbrojního průmyslu od začátku plné invaze padesátinásobně a pokrývá už víc než polovinu potřeb armády. To dokládá průmyslový základ, ze kterého se dá výroba rozjet, hotové sériové linky na SCALP nebo Aster 30 to ale neznamená. Vláda navíc přijala opatření pro přesun a rychlou obnovu výroby, protože počítá s tím, že Rusko bude továrny cílit. Rozptýlení provozů, utajení lokalit a schopnost obnovit výrobu po útoku jsou součástí plánu.
Co s Kyjevem vyrábějí Britové, Němci a Finové a co zatím chybí Česku
Francouzský krok sahá nejhlouběji, protože se týká střel dlouhého dosahu a protivzdušné obrany. Podobnou cestou ale jdou i další země. Británie se dohodla na licenční výrobě ukrajinského záchytného dronu Octopus na svém území. Německo podepsalo s Ukrajinou ujednání o rozvoji antibalistických schopností a o společné výrobě pozemního bezpilotního systému TerMIT. Finsko v srpnu 2026 oznámilo, že společná výroba s Ukrajinou už běží a přináší výsledky.
Peníze na tyto projekty plynou mimo jiné z obranné části programu Ukraine Support Loan. Přes něj Ukrajina v roce 2026 získala z evropského rozpočtu prostředky na drony, interceptory a střely.
Česko uzavřelo s Ukrajinou bezpečnostní dohodu v červenci 2024. Dohoda počítá s podmínkami pro umístění ukrajinských průmyslových kapacit v Česku i s usnadněním působení českých zbrojařů na Ukrajině. České a slovenské závody dnes servisují a opravují ukrajinskou obrněnou techniku včetně tanků T-64. Veřejně oznámený licenční balík srovnatelný s francouzským Česko zatím nemá.
Proč Kremlu přestávají vycházet počty s vyprázdněnými sklady Západu
Moskva vede válku s předpokladem, že čas pracuje pro ni. Počítá s tím, že západní zásoby jsou konečné, pomoc jednou vyschne a voliči v demokratických zemích ztratí trpělivost. Výroba tří klíčových kategorií zbraní přímo na Ukrajině tento předpoklad oslabuje. Protivníka, který si potřebnou munici vyrábí sám, se vyčerpat nedaří tak snadno jako protivníka odkázaného na cizí sklady.
První ukrajinské série frontovou linii hned nepohnou. Rozjezd linek, kvalifikace výrobních procesů a zajištění komponent potrvají a první objemy budou pravděpodobně malé. Dlouhodobě se počítá s tím, že Ukrajina bude doplňovat přesnou leteckou munici, střely pro hluboké údery i interceptory, aniž by pokaždé čekala na rozhodnutí v Paříži, Londýně nebo Berlíně.
Koalice ochotných ve stanovisku z 13. července označila tento krok za součást tlaku na Rusko a za ochranu euroatlantické bezpečnosti. Francouzsko-ukrajinská deklarace popisuje ukrajinské ozbrojené síly jako „první bezpečnostní záruku“ pro Ukrajinu i pro Evropu. Licenční výroba pum Hammer a střel SCALP má podle ní začít nejpozději do konce roku 2026.