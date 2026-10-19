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Ruská sázka na vyčerpání Ukrajiny slábne. Kyjev má licence z Paříže, SCALP začne vyrábět nejpozději do konce roku 2026

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Francie dala Ukrajině právo vyrábět doma přesně naváděné letecké pumy, střely pro údery hluboko za frontou i interceptory protivzdušné obrany. Kyjev tak může klíčovou munici doplňovat bez čekání na rozhodnutí cizích vlád. Kolik toho jeho továrny skutečně vyrobí, zatím nikdo veřejně neřekl.
Ruská sázka na vyčerpání Ukrajiny slábne. Kyjev má licence z Paříže, SCALP začne vyrábět nejpozději do konce roku 2026

Ruská sázka na vyčerpání Ukrajiny slábne. Kyjev má licence z Paříže, SCALP začne vyrábět nejpozději do konce roku 2026

Zdroj: Foto: David Monniaux - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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