Ruská propaganda hlásí tři kotle a Azov v pasti. Ukrajinské jednotky ani analytici ISW žádné obklíčení nevidí

Celá akce se podle Marochka odehrála v prostoru Olchuvatky a obce Čorne, kde Rusové hlásí takzvaný Vovčanský kotel. K němu přidal další obklíčení, která se podle něj teprve rodí u Družkivky, Dobropillji a Orichivu. Agentura TASS a proruský web PolitNavigator jeho slova převzaly obratem. Kdyby platila, ruská armáda by na několika úsecích fronty zároveň dosáhla průlomu, o jaký se snaží od roku 2022.
Jedno slovo, kterým Marochko pro TASS zmírnil vlastní kotel
Na VK Marochko psal o jednotkách Národní gardy, které jsou u Dobropillji „zablokované“. V rozhovoru pro agenturu TASS už použil opatrnější termín „taktické obklíčení“ a dodal, že se díky dronům blíží obklíčení operativnímu.
Tím sám přiznal, že kolem města žádný uzavřený prstenec nestojí. Ruské síly podle jeho vlastních slov nanejvýš drží pod palbou zásobovací cesty, což je pro obránce vážná komplikace. Kotel ovšem znamená jednotky odříznuté od okolí a dotlačené ke kapitulaci. To ani proruský zdroj při bližším dotazu netvrdí.
Nezávislí analytici došli k tvrdšímu závěru. Critical Threats Project při ISW ve své analýze z 23. září 2026 výslovně označil ruská tvrzení o obklíčení Dobropillji za „nepodložená“. Potvrdil pouze dílčí ruské posuny jižně od města a jednu infiltrační misi na jihozápadě.
Kdo Vovčanský kotel odepsal jako lež už 3. září
Ukrajinská armáda se proti Vovčanskému kotli ohradila zhruba měsíc předtím, než se Marochko ozval. Šestnáctý armádní sbor 3. září 2026 napsal na Facebooku, že kotel patří do „historie ruské lži“, hned vedle dřívějších zpráv o ruské kontrole nad Kupjanskem a o osvobození Svatohirsku. Sbor v prohlášení uvedl, že ve svém pásmu za posledních šest měsíců nepřišel o žádnou pozici. Ukrajinska Pravda prohlášení popsala jako přímou odpověď na ruský propagandistický tlak.
O osm dní později promluvil mluvčí pohraniční brigády „Hart“ Oleksandr Danylenko. Portálu Objectiv.tv řekl, že vesnice, jejichž dobytím Rusové kotel dokládali, ruská armáda nekontroluje. Patří nanejvýš do šedé zóny, kde se pohybují malé infiltrační skupiny obou stran a kterou celou neovládá nikdo.
Marochkův kotel u Orichivu má oporu jen v jednom doloženém údaji: Rusko tam pro ofenzivu soustředilo přes 150 tisíc vojáků. Ukrajinský vojenský mluvčí přitom 8. září 2026 uvedl, že město zůstává pod ukrajinskou kontrolou a linie střetu se nezměnila.
Údajně uvězněný Azov tvoří jádro korpusu s tanky a drony
Ruská propaganda si za terč nevybrala Azov jen kvůli známému jménu. Od 7. března 2025 tvoří 12. brigáda „Azov“ jádro 1. korpusu Národní gardy Ukrajiny. Ke korpusu patří dělostřelecká skupina, tankový prapor, prapor bezpilotních systémů a protivzdušný raketově-dělostřelecký oddíl. Zpráva o jeho uvěznění by proto zasáhla celou formaci s vlastními tanky, dělostřelectvem i drony.
Podle Národní gardy korpus v roce 2025 odrazil četné útoky a na dobropilském směru vyčistil osm obcí. Jde o stejný úsek, kde Marochko teď hlásí zablokované gardisty.
Ve stejný den, kdy vyšla analýza CTP, popsal server ArmyInform s odvoláním na 1. korpus, jak ukrajinské jednotky na dobropilském směru vyčistily ruské shromaždiště. Zároveň podle něj zmařily pokus nepřítele dostat se k logistickým trasám vedoucím na Družkivku. K zásobovacím cestám u Družkivky, kde Marochko ohlašuje další kotel, se tedy v září pokoušeli proniknout Rusové, a podle ArmyInform neuspěli.
Volby do Dumy a čtyři znaky, podle kterých se falešný kotel pozná
Šestnáctý armádní sbor ve svém zářijovém prohlášení spojil Vovčanský kotel s volbami do ruské Státní dumy, před kterými podle něj Moskva potřebuje vytvářet dojem úspěchů. Tři kotle najednou se k tomu hodí pro několik publik současně. Doma slouží jako důkaz postupu, v cizině jako signál, že Ukrajina prohraje, a samotným Ukrajincům mají brát morálku.
Marochkův případ ukazuje, jak takový kotel vzniká. Nejdřív ho ohlásí jednostranný zdroj na síti VK a agentura TASS ho převezme. Zpráva stojí na slovech „kotel“, „obklíčení“ a „uvízli v pasti“, geolokační důkazy k ní ale nepřijdou žádné. Během několika dní se pak význam posune a z uzavřeného kotle zbude „taktické obklíčení“, tedy palebná kontrola nad jednou silnicí. Nezávislé projekty DeepState, ISW ani CTP mezitím žádný kotel nezachytí.
České ministerstvo vnitra prostřednictvím Centra proti hybridním hrozbám dlouhodobě řadí podobné narativy k ruskému hybridnímu působení. Jeho cílem je podle centra oslabovat podporu Ukrajině a zahltit informační prostor zmatkem.