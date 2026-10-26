Rumcajs jako ze starého lahůdkářství. Pikantní domácí pomazánka, která zpestří studenou večeři

Pomazánka Rumcajs je jeden z těch starších domácích receptů, po kterých sáhnu hlavně ve chvíli, kdy má být na stole rychle něco sytého na chleba nebo veku. Nedělá se kolem ní žádná velká kuchařina, přitom má příjemně pikantní chuť a od běžných salámových pomazánek ji dost odlišuje krátce povařená zálivka z hořčice, kečupu, worcesteru a octa. Díky ní není těžká ani mdlá. Na čerstvém chlebu mizí rychle, ale když vydrží do druhého dne, chutná ještě o kus líp.
Líbí se mi na ní hlavně to, že stojí na úplně
obyčejných surovinách. Salám, cibule, . Nic, co by člověk musel složitě shánět. Jenže zálivka udělá hodně. Bez ní by to byla spíš běžná pomazánka, s ní dostane kyselé okurky Rumcajs říz a typickou chuť.
Můj tip je prostý: Cibuli krájet opravdu najemno a hotovou pomazánku dát aspoň na 2 hodiny do lednice. Chutě se stihnou potkat a cibule už není tak ostrá. Rumcajs jako retro pomazánka i salát
Název Rumcajs se v českých receptech používá pro několik podobných jídel. Někde se pod ním schovává pikantní pomazánka se salámem a majonézou, jinde spíš salát se sterilovanou zeleninou, hořčicí a výraznou zálivkou. Ono to k podobným receptům vlastně patří. Doma se vždycky trochu upravovaly podle toho, co bylo ve spíži a co komu chutnalo. Recept na pikantní pomazánku Rumcajs
Doba přípravy: 25 minut
Doba chlazení: alespoň 2 hodiny
Počet porcí: přibližně 8 až 10 porcí Ingredience pro přípravu
Zálivka: 2 kostky cukru 3 kávové lžičky plnotučné hořčice 2 polévkové lžíce kečupu 2 polévkové lžíce worcesterové omáčky 2 polévkové lžíce oleje 1 polévková lžíce octa
Pomazánka: 2 kusy cibule 2 až 3 kusy kyselé okurky 500 g dietního salámu 1/2 kávové lžičky chilli koření 2 balení majonézy 1 špetka soli podle chuti 1 špetka mletého pepře podle chuti Postup přípravy Rumcajs podle retro receptu
1. Do menšího kastrůlku dejte
cukr, hořčici, kečup, worcester, olej a ocet. Na mírném plameni směs krátce povařte, stačí zhruba 2 až 3 minuty. Jakmile se všechno spojí do hladké zálivky, odstavte ji a nechte vychladnout.
2. Mezitím připravte základ.
Dietní salám nakrájejte na opravdu malé kostičky, případně ho nahrubo nastrouhejte. Jemnější struktura se u téhle pomazánky osvědčuje nejvíc.
3.
Cibuli oloupejte a nasekejte co nejdrobněji. Pokud chcete jemnější chuť, můžete ji krátce propláchnout studenou vodou a potom dobře osušit.
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4.
Kyselé okurky nakrájejte na malé kousky. Když pustí hodně láku, lehce je vymačkejte, aby pomazánka zbytečně nezřídla.
5. Do větší mísy nasypte
salám, cibuli, okurky a chilli koření. Přidejte špetku pepře a podle potřeby také trochu soli. Se solí ale opatrně, salám, okurky i zálivka už umějí být dost výrazné samy o sobě.
6. Přilijte vychladlou
zálivku a všechno pořádně promíchejte. Směs má být rovnoměrně ochucená, zatím ale ještě spíš volnější a sypká.
7. Nakonec vmíchejte
2 balení majonézy. Nedávejte ji nutně najednou, lepší je přidávat postupně. Snáz trefíte hustotu, která vám sedí, ať už ji chcete na krajíc chleba, nebo na veku.
8. Hotovou pomazánku zakryjte a uložte nejméně na
2 hodiny do lednice. Tohle odležení se nevyplatí vynechat. Chutě se spojí a cibule trochu zjemní.
9. Podávejte na
čerstvém chlebu, veke, rohlících nebo topinkách. V lednici vydrží asi 2 dny, nejlépe v dobře uzavřené nádobě. Foto: Cooky.cz, Velmi podobně se dá připravit i camping salát Rady Pro výraznější chuť můžete přidat ještě trochu plnotučné hořčice nebo pár kapek worcesteru. Na slavnostnější podávání ji namažte na plátky veky a ozdobte kolečkem okurky nebo jemně nasekanou pažitkou. Pokud máte doma měkčí salám, dejte ho před krájením na chvíli do lednice. Bude se krájet mnohem líp. Na chlebíčky se hodí výborně, jen ji před mazáním nechte opravdu dobře vychladit.
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Zdroj: Autorský text redakce
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