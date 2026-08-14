Rulík zahájil svou misi na Kladně. V zápase poprvé koučoval i svého syna Adama

Kladno vyhrálo 1:0, ale výsledek byl v tu chvíli vedlejší. Důležitější bylo, co ten večer symbolizoval: nový trenérský štáb v akci, nová sezona na obzoru a v sestavě obránce, jehož příjmení se shoduje se jménem na trenérské kartičce. Radim Rulík, donedávna kouč české reprezentace, zahájil svou kladenskou kapitolu. A Adam Rulík, čtyřiadvacetiletý bek s dosavadní adresou v Karlových Varech, stál poprvé v kariéře na stejné straně mantinelu jako jeho otec.
Proč zrovna Kladno
Když Rulík v březnu 2026 oznámil, že přijímá nabídku Rytířů, mnozí se divili. Proč by trenér, který dovedl národní tým k medailím, mířil do klubu, jenž teprve loni poprvé po třinácti letech ochutnal vyřazovací boje? Odpověď dal sám v rozhovoru pro Radiožurnál Sport: chtěl se vrátit ke každodenní práci s týmem, znal kladenské prostředí a klíčovou roli sehrála osobní vazba na Tomáše Plekance, Marka Židlického a Ondřeje Pavelce. Celý realizační tým se přesunul jako balík.
Kladno přitom není rozpadlý projekt. V sezoně 2025/2026 skončilo desáté a v předkole play-off narazilo na Spartu. Klub při představení nového štábu deklaroval ambici „navázat na tradici kladenského hokeje a být jedním z top týmů v extralize“. Realisticky čteno: nejbližší cíl je stabilizace v play-off patře, ne okamžitý útok na titul. Rulík ale přišel právě proto, aby ten strop posouval.
Adam Rulík: cesta přes dva zápasy a zranění
Adamův příchod do Kladna nebyl jednorázový manažerský tah. Měl dvě fáze. V říjnu 2025 ho Rytíři přivedli na krátkodobé hostování z Karlových Varů jako doplnění obrany. Stihl dva extraligové zápasy. Pak přišlo zranění, které ho vyřadilo do konce sezony.
Jenže Kladno na něj nezapomnělo. Když mu v létě 2026 vypršela smlouva ve Varech, přesunul se 11. června natrvalo pod kladenské křídlo. Délku kontraktu klub nezveřejnil. Plekanec, sportovní ředitel Rytířů, při oznámení vyzdvihl konkrétní vlastnosti: spolehlivost, tvrdost, přínos v oslabení, tréninkovou morálku a charakter. Žádná zmínka o příjmení jako výhodě.
A čísla z Varů ukazují, proč změna prostředí dávala smysl i z Adamovy perspektivy. V ročníku 2024/2025 odehrál za Karlovy Vary 30 extraligových zápasů a 18 za prvoligový Sokolov. O rok později už to bylo jen 7 extraligových startů a 9 za Sokolov. Vytížení klesalo. V Kladně dostal šanci na restart.
Otec a syn: profesionální vztah, ne rodinná atrakce
Rodinný motiv je lákavý, ale sám Adam ho v klubovém rozhovoru záměrně tlumí. Řekl, že už není nejmladší hráč a že oba jsou „dostatečně velcí profesionálové“ na to, aby vztah trenér a hráč fungoval korektně. Důležitý detail: z pohledu obránce ho má mít primárně na starosti Židlický, ne přímo jeho otec. Kompetence jsou rozdělené, a to je pro oba pojistka.
Historicky Radim do synovy kariéry nezasahoval. Už v době, kdy Adam hrál za Sokolov a otec vedl reprezentaci, zaznívalo z klubového prostředí, že Rulík starší radil spíš na vyžádání, nikdy z pozice autority. Kladenský model to posouvá do nové roviny, jsou ve stejné budově, na stejném ledě, v jedné šatně a na jedné střídačce. Ale formální hierarchie je nastavená tak, aby příjmení nebylo téma.
Boj o místo v jedenáctičlenné obraně
Tady končí příběh a začíná sport. Kladno mělo v červnu na soupisce jedenáct obránců. Adam Rulík mezi nimi figuruje jako defenzivní specialista, typ hráče pro spodní páry a oslabení, ne pro přesilovkovou rozehrávku. Sám to ví a mluví o tom otevřeně: chce si „říct o pevné místo v sestavě“.
Konkurence je přitom reálná. Klub ji nijak nepřikrášluje, naopak ji prezentuje jako součást filozofie, kdo chce hrát, musí si to vybojovat. Pro Adama mluví několik věcí:
- Tvrdost a ochota blokovat střely
- Využitelnost v oslabení, kde Kladno potřebuje spolehlivé nohy
- Tréninková morálka, kterou Plekanec zmiňuje jako jednu z hlavních devíz
Proti němu stojí šířka obranného kádru a fakt, že po zranění nemá za Kladno odehráno víc než dva soutěžní zápasy. Přípravný duel s Libercem byl teprve začátek. Každý další zápas bude důležitější než ten předchozí.
Co Rulíkova mise potřebuje
Kladenská mise stojí na jednoduché premise: Rulík přišel do klubu, který se po letech v nižších patrech nadechl, a má ho posunout o patro výš. Má k tomu realizační tým se zkušenostmi z NHL, sportovního ředitele Plekance a kádr, který loni poprvé za třináct let okusil play-off atmosféru. Měřítkem úspěchu nebude to, jestli otec koučuje syna. Měřítkem bude, kam se Kladno v tabulce dostane.
Adam Rulík je v tomhle příběhu jeden z jedenácti obránců, kteří bojují o šest míst v sestavě. Že se jmenuje stejně jako hlavní trenér, je zajímavá poznámka pod čarou. Ale o jeho budoucnosti v Kladně rozhodne led, ne příjmení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek