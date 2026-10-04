Rudolf Hrušínský ml. má 80 a kolegové z Ulice mu udělali tajnou oslavu. „Nemůže téměř chodit,“ říká jeho družka

Herec Rudolf Hrušínský ml. oslaví v pondělí 5. října osmdesáté narozeniny. Kolegové ze seriálu Ulice mu k jubileu uspořádali tajnou oslavu přímo v ateliérech. Přestože herce aktuálně trápí vzácné zánětlivé onemocnění a přišel o oblíbené rybářské vybavení, stále natáčí a pravidelně hraje v divadle.
Překvapení od hereckých kolegů
Kulaté narozeniny oslavil Rudolf Hrušínský ml. s předstihem během natáčení seriálu Ulice, kde roli domovníka Vlastimila Peška ztvárňuje už jednadvacet let. Štáb a herci ho v ateliérech zaskočili tajnou oslavou. Od kolegů dostal obří dort, který zdobila cedule s nápisem „Hrušínského“, a také dárkový koš s knihou. Tu herec ukázal fotografům společně s hereckou kolegyní Danou Syslovou.
Na akci dorazila řada známých tváří, nechyběla Ljuba Krbová nebo Václav Svoboda. Michaela Badinková oslavenci přátelsky vlepila polibek a herečka Šárka Krausová na setkání přivedla i svého syna. Další narozeninový dort na herce čekal v Divadle Bez zábradlí, kde od loňského ledna působí ve stálém angažmá.
Boj se zdravotními potížemi
Právě divadlo a natáčení mu pomáhají překonávat náročné zdravotní komplikace, se kterými se v posledních letech potýká. Před třemi lety mu lékaři objevili nádor na plíci, který po léčbě gama nožem během pěti dnů zmizel. Následně podstoupil úspěšné ozařování kvůli nádoru na ledvině a prodělal tři zápaly plic, z nichž ten poslední ho trápil před rokem.
Aktuálně se léčí se sarkoidózou. Jde o vzácné onemocnění, při kterém se v orgánech tvoří malá zánětlivá ložiska. Nemoc ho výrazně omezuje v pohybu. Podle jeho družky Heleny bere léky, po kterých otéká. „Chudák nemůže téměř chodit. To všechno ta sarkoidóza,“ vysvětlila s tím, že na tom po fyzické stránce není dobře.
Sám Hrušínský ml. si ale udržuje nadhled. „Osmdesátka je dobrý věk, protože jak říkal František Ringo Čech, nehrozí mi předčasné úmrtí,“ řekl s tím, že se v životě drží hole, aby neupadl.
Ztráta rybářského vybavení
Zdravotní stav a nepříznivé okolnosti ho donutily omezit i jeho největší koníčky. Letos v létě mu zloději ukradli veškeré rybářské vybavení, které si shromažďoval celý život. Nyní podle svých slov stojí před rozhodnutím, zda si pořídí nové náčiní, nebo s rybařením definitivně skončí.
Lékaři mu navíc kvůli dýchacím potížím zakázali muškaření, protože by pro jeho plíce bylo příliš namáhavé. Herec už neprovozuje ani svou galerii v Plané nad Lužnicí a léta se nevěnuje malování. Štětce, barvy i stojan sice stále má, ale obává se, že mu materiál mezitím ztvrdl.
Soukromí po boku přítelkyně
Loni na podzim herec po dlouhých spekulacích veřejně přiznal, že už pětadvacet let nežije s manželkou Evou, se kterou má tři syny. Nejstarší z nich, Rudolf Hrušínský nejml., se v mládí také věnoval herectví a objevil se například ve filmu Discopříběh.
Společně se svou družkou Helenou tráví většinu času v domě v Karlíku u Prahy, aby byl v blízkosti svých ošetřujících lékařů. Pravidelně ale pendlují do Plané nad Lužnicí, kde má Helena dům a on chatu, na které ho kdysi jeho otec učil rybařit.
Hraní se vzdát nehodlá
I přes zdravotní omezení pokračuje zástupce slavného hereckého rodu v práci. Zahrál si ve více než sto padesáti rolích, k těm nejznámějším patří snímky Jiřího Menzela jako Vesničko má středisková, Postřižiny či Obsluhoval jsem anglického krále.
Ačkoliv v seriálu Ulice jeho postava s manželkou Amálií dočasně odjela na Harasov, aby uvolnili byt mladým, konec v natáčení to neznamená. Kreativní producent Mario Kubaš potvrdil, že jde pouze o pauzu. „Musím říct, že mě Ulice pořád baví. A zatím v omezeném množství a úměrně věku stále natáčím,“ potvrdil Hrušínský ml. a dodal, že by postavu domovníka Peška rád hrál dalších pětadvacet let.
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