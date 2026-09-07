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„Ručníky se nemají prát po každém použití ani jednou týdně,“ říká odbornice a uvádí přesný interval

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Kolem praní ručníků panují v českých domácnostech dva zažité tábory. Jedni házejí […]
„Ručníky se nemají prát po každém použití ani jednou týdně,“ říká odbornice a uvádí přesný interval

„Ručníky se nemají prát po každém použití ani jednou týdně,“ říká odbornice a uvádí přesný interval

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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