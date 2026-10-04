Ručníky mohou zůstat měkké a příjemně jemné i po mnoha vypráních. Osvědčené metody jim vrátí původní hebkost

Ručníky jsou důležitou součástí lidských životů. Používáme je po sprše, bazénu nebo na otření rukou a obličeje. Aby ručníky byly ale stále tak měkké, je třeba se o ně správně starat.
Ručníky po čase ztrácejí měkkost, a nejsou již tak nadýchané jako ihned po zakoupení. Jejich textura se stává drsnou a nepříjemnou na dotek, a tření s nimi je často spojováno se „šmirgl papírem“. Tkaniny v této podobě se stávají nepraktickými,
protože škrábou a absorbují mnohem méně vody. Vliv na to má nesprávný způsob praní a sušení, a také volba nevhodných pracích prostředků. Jak ale vrátit ručníkům jejich dřívější hebkost a nadýchanost, a správně se o ně starat? Správný způsob praní
Prvním pravidlem, aby byly ručníky příjemné na dotek a nadýchané, je zajistit jejich správné vyprání. Určitě byste neměli přeplňovat buben pračky, protože látky se nebudou dobře prát, budou se špatně máchat a na dotek budou tuhé.
Klíčem k úspěchu je přiměřené množství pracího prášku. Ručníky by se měly prát alespoň jednou týdně, avšak nekombinujte je s oblečením nebo jinými materiály. Nezapomeňte také nastavit správnou teplotu praní: informace o ní uvádí výrobce na štítku, obvykle se však pohybuje kolem 60 stupňů Celsia.
Před praním ručníků je dobré je namočit do jedlé sody, která má mírně žíravé schopnosti. Veškerá špína tak zmizí beze stopy, a navíc budou látky lépe vonět, protože jedlá soda pohlcuje nepříjemné zápachy.
Do misky stačí nalít teplou vodu a přidat dvě lžíce jedlé sody. Namočte do této směsi ručníky, a nechte je tak půl hodiny. Po uplynutí doby je jen šoupněte do pračky a spusťte příslušný prací cyklus.
Správné sušení ručníků
Nejlepším způsobem, jak ručníky dokonale usušit, je sušička prádla. Díky ní jsou ručníky připraveny k okamžitému použití. Bohužel ale ne každý si takovou vymoženost může dovolit, a tak musíte hledat i jiná řešení. A tím je například prádlo nechat usušit na věšáku.
Před zavěšením látek je vhodné je protřepat, aby se materiál narovnal. Jinak nalepená látka po zaschnutí ztuhne a zdrsní. Stejně postupujte i v případě sušičky. Po vyjmutí ručníků ze sušičky ručníky proklepejte. Zavěste je a upevněte je sponkami, aby schly rovnoměrně a rychleji. Fotografie: Pixabay
Důležitý je ale také výběr ručníků. Nejlepší volbou jsou ručníky vyrobené z přírodních vláken nebo s přídavkem takových vláken, například bavlny. Bývají dražší, takže je pochopitelné, že ne každý si takový výdaj může dovolit. Pokud zvolíte ručníky s
jiným složením a budete o ně správně pečovat, budete se z nich těšit na dlouhou dobu. Vyplatí se však zapomenout na nákup těch, které jsou vyrobeny ze stoprocentně syntetických materiálů. Pak ani správná péče o látky nemusí stačit k tomu, aby byly ručníky měkké a nadýchané.
Zdroj:
Porady Interia
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Nejlepší metody na to, jak udržet ručníky měkké a jemné. Nedáte na ně dopustit appeared first on BydlímeÚtulně.cz.