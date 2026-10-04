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Ručníky mohou zůstat měkké a příjemně jemné i po mnoha vypráních. Osvědčené metody jim vrátí původní hebkost

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Ručníky jsou důležitou součástí lidských životů. Používáme je po sprše, bazénu nebo na otření rukou a obličeje. Aby ručníky byly ale stále tak měkké, je třeba se o ně správně starat.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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