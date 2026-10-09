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Rubio odsunul vstup Ukrajiny do NATO stranou. Aliance slíbila 70 miliard eur, „nezvratnou cestu“ ale potichu škrtla

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Americký ministr zahraničí Marco Rubio v Reykjavíku prohlásil, že členství Ukrajiny v NATO momentálně není na pořadu dne. Šéf Aliance Mark Rutte přitom ještě před pár měsíci ujišťoval Kyjev, že jeho cesta do NATO platí. Kdo z nich vystihuje skutečný kurz spojenců, prozrazují oficiální dokumenty.
Rubio odsunul vstup Ukrajiny do NATO stranou. Aliance slíbila 70 miliard eur, „nezvratnou cestu“ ale potichu škrtla

Rubio odsunul vstup Ukrajiny do NATO stranou. Aliance slíbila 70 miliard eur, „nezvratnou cestu“ ale potichu škrtla

Zdroj: Foto: U.S. Mission to NATO - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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