Rubio odsunul vstup Ukrajiny do NATO stranou. Aliance slíbila 70 miliard eur, „nezvratnou cestu“ ale potichu škrtla

Na společné tiskové konferenci s Volodymyrem Zelenským 3. června 2026 Rutte potvrdil, že závazek přijatý na summitu ve Washingtonu dál platí. V téže větě přiznal, že pro plné členství Ukrajiny teď mezi spojenci jednomyslnost není. Rubio novinářům v Reykjavíku řekl, že Spojené státy se soustředí výhradně na ukončení války. Obě vyjádření tedy narážejí na stejnou překážku a liší se tím, co z ní vyvozují: Rutte cíl drží, Washington ho odkládá. Rutteho červnová slova navíc zazněla ještě před summitem v Ankaře, po kterém se jazyk o ukrajinském členství změnil.
Ankara přidala miliardy, jednu větu z Washingtonu ale vynechala
Washingtonská deklarace z července 2024 obsahovala dvě formulace, o které se Kyjev od té doby opírá. Podle první je „budoucnost Ukrajiny v NATO“, druhá mluví o „nezvratné cestě“ do Aliance. Formálně je nikdo nezrušil. Rutte jako generální tajemník hlídá společný minimální konsenzus a platné summitové texty, takže se na ně odvolává.
Deklarace ze summitu v Ankaře z 8. července 2026 slibuje Ukrajině 70 miliard eur na letošní rok a podobnou ambici ohlašuje i pro rok 2027. Formulaci o „nezvratné cestě“ už neobsahuje. Pro posouzení kurzu Aliance je to silnější doklad než jakýkoli rozhovor s novináři. Ministrova slova lze přičíst jedné vládě, deklarace summitu je text celé Aliance. Peněz pro Kyjev přibývá, slibů členství ubývá.
Rutte po summitu popsal Alianci jako „sjednocenou a připravenou bránit každý kousek svého území“ a dodal, že tvrdé vnitřní debaty k alianci demokracií patří. Článek 5 o společné obraně nikdo ze spojenců nezpochybnil.
Trump to v únoru 2025 řekl naplno: „Na NATO můžete zapomenout“
Rubio nepřišel s ničím novým. Donald Trump 13. února 2025 prohlásil, že vstup Ukrajiny do NATO není praktický a „nestane se“. Ke konci téhož měsíce, 26. února, přitvrdil větou, kterou Kyjev slyšel jako definitivní verdikt: „Na NATO můžete zapomenout.“
Rubio volí procesně opatrnější slova. Neříká „nikdy“, říká „teď ne“. Odvolává se na nutnost jednomyslnosti spojenců, a nechává si tak formální zadní vrátka. Pro Kyjev vychází obě verze stejně, protože téma členství mizí z aktuální diplomatické agendy a přednost dostává vyjednávání o konci války.
Když Trump 13. března 2025 stál vedle Rutteho, naznačil, že odpověď na otázku ukrajinského členství je každému jasná. Rubiův říjnový výrok z roku 2026 tak navazuje na linii, kterou Bílý dům nastavil o víc než rok a půl dřív.
Co Petr Macinka nabídl v Kyjevě místo členství v Alianci
Evropští spojenci se v tom, jak o ukrajinském členství mluvit, rozcházejí. Ukrajina se severskými a pobaltskými státy, které tvoří skupinu NB8, podepsala 23. srpna 2026 společnou deklaraci. Podle ní Ukrajina „zaujme své místo v EU a NATO“. Skandinávie a Pobaltí tak drží Kyjevu členskou perspektivu otevřeně a nahlas.
Český ministr zahraničí Petr Macinka v Kyjevě v lednu 2026 mluvil o „věrohodné alternativě k členství v NATO“. Měl tím na mysli bezpečnostní záruky, které by plné členství nahradily. Praha patří v praktické pomoci k silně proukrajinským zemím, v otázce pozvání do Aliance má ale blíž k Washingtonu. Macinkova formulace navíc o půl roku předběhla ankarskou deklaraci, která „nezvratnou cestu“ vypustila.
Po summitu v Ankaře česká vláda zdůrazňovala hlavně potvrzení článku 5 a navyšování obranných výdajů. Tlak na evropské spojence, aby převzali větší díl obranné zátěže, podle dostupných signálů sílí s tím, jak Washington odlišuje obranu stávajících členů od ochoty držet otevřenou perspektivu pro Ukrajinu.
Na webu NATO u otázky na vstup Ukrajiny dodnes stojí jedno slovo
Kyjev na Rubiova slova veřejně nezaútočil. V oficiálních ukrajinských výstupech k 7. říjnu 2026 ostrá polemická reakce chybí. Zelenskyj po hovoru s Ruttem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem 4. září 2026 uvedl, že potřebu pokroku v diplomacii vidí „stejně“. Místo sporu o slova Ukrajina dál tlačí na financování PURL, dodávky systémů Patriot a dlouhodobé závazky.
Zdrženlivost má logiku. Kyjev se soustředí na to, co může získat hned, tedy zbraně, peníze a výcvik, a nevsází všechno na členství, o kterém spojenci zatím nemají shodu.
Stránka NATO věnovaná podpoře Ukrajiny v sekci častých otázek stále odpovídá na dotaz „Vstoupí Ukrajina do NATO?“ slovem „Ano“. Odkazuje přitom na závazek z Bukurešti z roku 2008 a na washingtonský summit z roku 2024. Pozvání podle téže stránky přijde, až „se spojenci shodnou a budou splněny podmínky“.