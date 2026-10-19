ŘSD dostane rekordních 87 miliard a řidiče čekají roky objížděk. Po D52 do Vídně se pojede až kolem roku 2031

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude mít na rok 2027 k dispozici 87 miliard korun. V roce 2024 hospodařilo s částkou něco přes 79 miliard, předchozí rozpočet se zvedl na 81,1 miliardy. Mezi těmito dvěma rozpočty přibyly zhruba dvě miliardy, tentokrát téměř šest. Za nárůstem stojí seznam konkrétních staveb. U některých se už vybírá zhotovitel, jiné čekají na poslední povolení, a podle toho, jak rychle se z peněz stanou stroje na stavbě, se pozná, kdy po nových dálnicích skutečně pojedeme.
Mezi 8. a 21. zářím: o tři miliardy víc z evropských peněz
Ještě větší je balík Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který na rok 2027 počítá se 183,1 miliardy korun. Proti předchozímu roku, kdy měl 169,3 miliardy, je to o 13,8 miliardy víc. Od roku 2024 fond vzrostl o 32,6 miliardy, tedy za tři roky o víc než pětinu.
Skladba těch peněz se ještě v září měnila. Výbor fondu schválil návrh 8. září s tím, že 164,3 miliardy přijdou z národních zdrojů a 18,8 miliardy z evropských. Vláda pak 21. září odsouhlasila upravenou verzi se stejnou celkovou sumou. Evropský díl v ní narostl na 21,8 miliardy, protože se víc zapojil Modernizační fond, a národní zdroje klesly na 161,3 miliardy. Za necelé dva týdny tak z českého státního rozpočtu ubyly tři miliardy, které místo něj pokryjí evropské zdroje.
Hlavní tíhu i po úpravě nese český státní rozpočet. Evropské zdroje, tedy program Doprava, CEF a Modernizační fond, pokrývají zhruba dvanáct procent celku. Kolik evropských peněz je přímo v rozpočtu ŘSD, ministerstvo veřejně nerozepsalo. Ministr dopravy Ivan Bednárik mluví o „optimalizaci nákladů“ a tlaku na efektivitu, konkrétní novou metodiku ale nepředstavil. Bez ní zůstává slib nižších nákladů neověřitelný.
Kdy se po D52 dojede až k rakouské hranici?
D52 se staví po třech částech a každá má jiný časový plán. Mezi priority roku 2027 patří dva vnější úseky, dohromady 17,5 kilometru. První z Pohořelic k vodní nádrži Nové Mlýny měří 6,8 kilometru, druhý od nádrže ke státní hranici s Rakouskem 10,7 kilometru. Koridorová mapa ŘSD pro ně počítá s obdobím let 2026 až 2029. Technicky nejnáročnější přechod přes vodní nádrž Nové Mlýny má v téže mapě termín 2028 až 2031, a právě on určuje, kdy bude dálnice hotová celá.
Generální ředitel ŘSD Radek Mátl veřejně uvedl, že po dálnici do Vídně by se mohlo jezdit v roce 2031 nebo 2032. V terénu už příprava začala. U Mikulova se 1. září začalo s odstraňováním zastřešení bývalé celnice, práce mají trvat čtyřicet dní a uvolnit místo pro budoucí trasu. Ve stejném měsíci odstartovala tříletá přestavba silnice I/53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi, po které se bude vozit i materiál pro nové bloky Dukovan. Po čtrnácti měsících má být hotový úsek z Pohořelic do Trnového Pole a rozšířená křižovatka Branišovice.
Že by ŘSD vypsalo hlavní tendr na zhotovitele obou vnějších úseků, zatím veřejně doložené není. Plán počítá se zahájením stavby v roce 2027. Dokud zhotovitel není vybraný, stojí Mátlův odhad 2031 nebo 2032 na předpokladu, že se příprava dotáhne bez zdržení. Dálnice D55 na Zlínsku má tenhle krok už za sebou.
Tendr na D55 běží od července, jižní konec přijde na řadu v roce 2028
Na úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi ve Zlínském kraji vypsalo ŘSD tendr na zhotovitele 10. července 2026. Hlavní stavební práce mají začít na jaře 2027. Hotovo má být v roce 2030, a protože první etapa mostů tu běží už od roku 2023, má tenhle termín pevnější základ než plány na D52.
Jižní nedostavěný kus D55 mezi Bzencem a Břeclaví se má stavět formou PPP. Podle předávací zprávy ministerstva začne stavba v roce 2028 a do provozu má přijít v letech 2031 až 2032. Severněji, v Olomouckém kraji, je mezi prioritami úsek mezi Kokory a Přerovem. Souvislou severojižní dálnici přes Moravu tak řidiči dostanou nejdřív na začátku příští dekády.
Seznam priorit sahá daleko za Moravu. ŘSD ke konci září evidovalo 266,4 kilometru dálnic a silnic první třídy ve stavbě a dalších 154 kilometrů, které dokáže zahájit do patnácti měsíců. Na D7 v Ústeckém kraji má v roce 2027 začít poslední úsek u Postoloprt, zprovoznit ho ŘSD plánuje v roce 2030. Na D6 jsou na řadě dva úseky u Karlových Varů a Žalmanova, na D48 poslední úsek u Bělotína a na D35 úseky v režimu PPP mezi Svitavami a Mohelnicí. Ministerstvo v rozpočtu výslovně počítá i s penězi na úpravy infrastruktury kolem jaderné elektrárny Dukovany. Mezi zahajované stavby patří také obchvaty Krnova a Opavy, u kterých zatím chybí zveřejněný harmonogram dokončení.
Objížďka u Pohořelic zůstane řidičům na krku do srpna 2029
Rekordní rozpočet přináší i rekordní množství staveb najednou. V Brně platí od 12. října do 20. listopadu 2026 úplná uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu MÚK Hlinky. Na MÚK Brno-jih jezdí auta ve změněném režimu a rampa ze směru Bratislava na Ostravu zůstává zavřená do 28. listopadu.
Nejdéle potrvají omezení na silnici I/53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi, kde stavba skončí v srpnu 2029. ŘSD upozorňuje na dlouhé objízdné trasy přes Lechovice, Miroslav, Suchohrdly, Trnové Pole a Pohořelice. Pro řidiče z okolí to znamená zhruba tři roky delších cest, protože úsek z Pohořelic do Trnového Pole se otevře až po čtrnácti měsících a zbytek stavby poběží dál.
Od jara 2027 se přidá Zlínsko. S rozjezdem hlavní stavby D55 mezi Napajedly a Babicemi přibudou omezení kolem Napajedel, Spytihněvi a Babic.