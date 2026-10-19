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ŘSD dostane rekordních 87 miliard a řidiče čekají roky objížděk. Po D52 do Vídně se pojede až kolem roku 2031

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Silničáři mají na rok 2027 nejštědřejší rozpočet, s jakým kdy počítali, a seznam staveb od Postoloprt po Krnov. U hlavní trasy k Vídni přitom zatím není jasné, kdo ji postaví. Řidiči v Brně mezitím objíždějí uzavřené tunely.
ŘSD dostane rekordních 87 miliard a řidiče čekají roky objížděk. Po D52 do Vídně se pojede až kolem roku 2031

ŘSD dostane rekordních 87 miliard a řidiče čekají roky objížděk. Po D52 do Vídně se pojede až kolem roku 2031

Zdroj: Foto: Orange.man - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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