Rozsáhlý požár na Brači se přiblížil k oblíbenému letovisku. Turisté jsou stále v ohrožení

Rozsáhlý požár, který vypukl ve čtvrtek 10. září v západní části ostrova Brač, zaměstnává chorvatské hasiče už několik dní. Oheň se postupně šířil oblastí mezi Ložišćou a dalšími částmi ostrova a během sobotního večera se kvůli silnému větru znovu přiblížil k Milně. Právě toto známé letovisko patří k místům, která vyhledávají také zahraniční turisté.
Výzva k evakuaci byla nakonec odvolána
Situace byla v noci natolik vážná, že obyvatelé a návštěvníci Milny nejprve dostali informace o možné evakuaci. Krátce poté ale přišlo nové oficiální oznámení, podle kterého evakuace města není nutná. Bezprostředně ohrožen byl podle hasičů především resort Gava, který se podařilo před plameny ubránit. V Milně zároveň funguje přijímací centrum, kde jsou k dispozici zástupci policie a zdravotnické záchranné služby.
Jedním z hlavních problémů zůstává silný a proměnlivý vítr. Bóra během víkendu měnila směr postupu ohně a hnala plameny přes hustou vegetaci i obtížně přístupný terén. Hasiči proto musejí své jednotky průběžně přesouvat a bránit nejen obydlené oblasti, ale také jednotlivé objekty na trase požáru. Do zásahu se zapojily pozemní jednotky i hasicí letadla.
Do boje s požárem se zapojily stovky hasičů
Během soboty bylo v oblasti nasazeno více než sto hasičů a desítky vozidel, přičemž do zásahu se zapojily také kanadéry. Chorvatské hasičské vedení na ostrov vyslalo posily z dalších částí země. Ještě během sobotního rána velitelé uváděli, že se podařilo ubránit důležité objekty a situace byla příznivější než během předchozí noci. Požár ale nadále zůstával aktivní.
Rozsah škod se stále upřesňuje
První chorvatské odhady během soboty hovořily přibližně o 1 500 hektarech zasaženého lesa a nízké vegetace. S postupujícím požárem se však rozsah průběžně mění a konečné údaje budou možné až po úplném zvládnutí situace. Do sledování požáru se zapojil také evropský systém Copernicus Emergency Management Service, který byl požádán o mapování rozsahu požáru a vyhodnocení škod.
Hasiči pokračují v hašení na přístupových trasách k Milně a úřady vyzvaly obyvatele i návštěvníky, aby nechávali komunikace volné pro zásahová vozidla a sledovali pouze oficiální informace. Přestože byly záběry z ostrova během noci velmi dramatické, podle posledního oficiálního oznámení není nařízena evakuace Milny. Další vývoj bude záviset především na větru a na tom, zda se podaří jednotlivá ohniska udržet pod kontrolou.
Zdroje: iMeteo.sk, Dnevnik.hr, GlasIstre.hr, Copernicus EMS