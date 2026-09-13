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Rozsáhlý požár na Brači se přiblížil k oblíbenému letovisku. Turisté jsou stále v ohrožení

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Chorvatský ostrov Brač bojuje s rozsáhlým požárem, který se během noci přiblížil k turistickému letovisku Milna. Situaci výrazně komplikuje silný vítr. Hasiči dál zasahují v okolí města.
Rozsáhlý požár na Brači se přiblížil k oblíbenému letovisku. Turisté jsou stále v ohrožení

Rozsáhlý požár na Brači se přiblížil k oblíbenému letovisku. Turisté jsou stále v ohrožení

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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