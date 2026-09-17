Rozpusťte kostku droždí s cukrem a nechte to zkvasit. Rajčata po zalití směsí porostou tak, že nebudete stíhat sklízet

Pekařské droždí patří mezi nejlevnější suroviny v kuchyni, a přesto ho zahrádkáři po celé Evropě roky zalévají ke kořenům rajčat. Vědecká literatura jim dává částečně za pravdu: kvasinky druhu
Saccharomyces cerevisiae prokazatelně zvyšují dostupnost dusíku a fosforu v půdě, podporují tvorbu kořenové hmoty a mohou urychlit vegetativní růst. Studie publikovaná v časopise Crop Science ukázala, že rajčata ošetřená kvasinkami narostla do větší nadzemní biomasy a měla vyšší obsah živin v pletivech. Recept krok za krokem: čerstvé droždí, sušené droždí a správná teplota vody
Základní postup koluje po zahradnických fórech v desítkách variant. Nejčastěji se opakuje tato:
Čerstvé droždí: 1 kostka (42 g) + 1 lžíce cukru + 0,5 l vlažné vody (zhruba 21–32 °C). Promíchat, přikrýt utěrkou a nechat 24 až 48 hodin v teple, dokud směs bublá a pění. Hotový zákvas dolít 5 litry vody. Sušené droždí: 7 g (jeden sáček) + 2 lžíce cukru + 10 l vody ohřáté na 38–43 °C. Po aktivaci a zpěnění ředit vodou v poměru 1:3 až 1:4.
Převod mezi formami vychází z pekařské praxe: 7 g sušeného odpovídá přibližně 19–21 g čerstvého. Běžná česká kostka tedy nahradí dva sáčky sušeného droždí. Důležité je držet se jednoho receptu a neskládat hybrid z různých zdrojů; dávky vody i míra ředění se mezi návody liší, a právě v koncentraci se skrývá největší riziko, zvlášť u rajčat v květináčích.
Teplota vody hraje klíčovou roli. Studená droždí neprobudí, vroucí ho zabije. Pro čerstvou kostku stačí voda příjemně teplá na dotek; sušené granule vyžadují o něco vyšší teplotu, aby se rozpustily a začaly pracovat.
Proč kvasinky rajčatům skutečně pomáhají, a kde končí jejich síla
Droždí do půdy nedodává velkou porci klasického NPK hnojiva. Jeho přínos je biologický. Přehledová studie z roku 2021 publikovaná na
PubMed Central popisuje hned několik mechanismů: kvasinky mobilizují živiny vázané v půdních částicích, rozpouštějí některé formy fosforu, produkují látky s fytohormonálním účinkem a siderofory a navíc konkurují části půdních patogenů. V praxi to znamená, že rajče po drožďové zálivce lépe využije to, co už v zemi je.
Experiment s pivovarskými kvasinkami na sazenicích rajčat potvrdil vyšší počet listů, silnější chlorofyl a v některých parametrech výsledky srovnatelné s komerčním organickým hnojivem. Ve skleníkovém pokusu v Bagdádu stoupl výnos z jedné rostliny zhruba ze 4,2 kg na téměř 7 kg, ovšem za specifických podmínek a při jiném aplikačním režimu, než jaký nabízí domácí zálivka z kuchyňského droždí.
Právě tady leží hranice slibu. Droždí výborně nastartuje biologickou aktivitu v substrátu a pomůže sazenicím v prvních týdnech po přesazení. Jakmile ale rajče začne kvést a nasazovat plody, jeho nároky na draslík, fosfor a vodu prudce stoupají. Samotná kvasinková zálivka tyto potřeby nepokryje.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kdy zalévat: sezónní kalendář pro české zahrádkáře
V českých podmínkách se rajčata stěhují ven většinou mezi 15. a 25. květnem, po posledních jarních mrazících, do vyhřáté půdy. Studená zem zastaví růst spolehlivěji než jakýkoli škůdce. První drožďovou zálivku má smysl aplikovat zhruba 10 až 12 dní po výsadbě, kdy se sazenice zakořenily a začínají aktivně růst.
Hobby praxe doporučuje opakovat zálivku jednou za 7 až 10 dní u čerstvého droždí, u sušeného stačí interval 14 dní. Roztok patří výhradně ke kořenům, na listy ho nestříkejte. Od června, kdy rajčata přecházejí do generativní fáze, je rozumné drožďovou zálivku doplnit cílenější výživou. Tady přichází prostor pro komerční rajčatová hnojiva s deklarovaným NPK, případně pro domácí jíchy.
Droždí versus kopřivová a kostivalová jícha: co rajčatům chutná víc
Srovnávat drožďový roztok s kopřivovou nebo kostivalovou jíchou znamená porovnávat dva odlišné nástroje. Droždí primárně aktivuje půdní procesy a zlepšuje dostupnost živin. Kostival naproti tomu dodává vysoké dávky dusíku, fosforu a především draslíku, tedy přesně to, co rajčata potřebují od nasazování plodů do sklizně. Kopřivová jícha podle dat z
Cornell Small Farms Program vyniká rozpustností širšího spektra prvků. Kde si dát pozor: koncentrace, nádoby a přehnojení
Domácí tekutá hnojiva bývají obecně slabší než kupovaná, a proto se aplikují častěji. Zároveň ale mají proměnlivý obsah účinných látek, každá šarže dopadne trochu jinak. V květináčích a truhlících hrozí zasolení substrátu, pokud se zálivky vrství příliš rychle za sebou. Bezpečnější strategie pro balkónové pěstitele: držet slabší koncentraci, raději ředit víc a mezi drožďovými zálivkami prokládat čistou vodou.
Fermentovaná verze s 24–48hodinovým kvašením je v zahradnické praxi rozšířenější než pouhé rozmíchání droždí ve vodě. Přímé srovnání obou přístupů konkrétně u rajčat se ovšem nepodařilo dohledat; kdo chce jít na jistotu, nechá směs prokvasit, než ji zředí a vylije ke kořenům.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková