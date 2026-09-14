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Rozpoutané peklo: Brosnanova záchrana dítěte nebyla ve scénáři, stejně jako potopený člun a popel z novin

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Katastrofický hit Rozpoutané peklo přinesl napětí i mimo filmové klapky. Natáčení provázely potíže ve vodě i netradiční metody tvorby zvláštních efektů.
Rozpoutané peklo

Rozpoutané peklo

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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