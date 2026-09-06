Rozpočet počítá s novým „superministerstvem“, Havlíček přebírá agendy, peníze i lidi ostatním resortům

V návrhu státního rozpočtu na příští rok s druhým největším schodkem v historii je pomyslným vítězem ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort by měl hospodařit s částkou 68 miliard a polepšit si tak o čtvrtinu v porovnání s letošním rozpočtem. Pod vedením vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) úřad sílí, hodlá se přejmenovat na ministerstvo hospodářství a od ostatních resortů přebírá agendy a s nimi i lidi, kteří se jim věnovali. Podle kritiků se tím ukazuje silné postavení Havlíčka v kabinetu Andreje Babiše.
Zpráva k rozpočtu uvádí, že nárůst výdajů ministerstva o více než 13 miliard způsobí zejména navýšení objemu peněz, které stát prostřednictvím resortu vyplatí na podporované zdroje energie v celkové výši 40,7 miliardy korun. „Stejně jako v roce 2026 budou výdaje na podporované zdroje energie hrazeny v plné výši ze státního rozpočtu. Odběratelé elektřiny tak nebudou muset hradit poplatek na podporu POZE v rámci regulované složky ceny elektřiny,“ uvádí zpráva. Výsledný rozdíl oproti letošnímu roku bude činit kolem deseti miliard.
Další více než tři miliardy resort spotřebuje na agendy, které převzal nebo převezme od jiných resortů. Jde například o průmyslovou spolupráci v obraně, kterou „sebral“ ministerstvu obrany, s ročním rozpočtem 30 milionů korun. Peníze mají jít na podporu průmyslové spolupráce u těch projektů, které spadají do kategorie obranných výdajů státu.
Dalším přírůstkem jsou kosmické aktivity, které pod Havlíčka přešly z resortu dopravy. Materiál v tomto případě konkrétní rozpočet neuvádí.
Současně se slučují klíčové agentury pod jednu silnou značku, konkrétně jde o CzechTrade a CzechInvest, ke kterým se přidá agentura CzechTourism, kterou doposud spravovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Nově budou všechny působit pod jednotnou hlavičkou CzechBusiness na Havlíčkově ministerstvu.
Ministr argumentuje, že převzetí agend od jiných resortů má svou logiku. „Obranný průmysl ve většině zemí je pod hospodářstvím, kosmický průmysl byl na ministerstvu dopravy omylem,“ řekl Havlíček. Cílem je podle něj vytvořit silný resort, který bude odpovědný za hospodářský růst prostřednictvím hospodářské strategie. „Tomu odpovídá i rozpočet,“ řekl.
Přesun agend souvisí také s přesunem peněz a lidí na ministerstvo průmyslu. Konkrétně průmyslová spolupráce v obraně přešla pod Havlíčkův resort už letos v červnu. Kosmické aktivity z ministerstva v březnu. „V souvislosti s tím jsme na ministerstvu dopravy zrušili osm systemizovaných míst a současně osm nových vzniklo na MPO. Byly také převedeny finanční prostředky na platy ve výši 6,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
Členka sněmovního výboru pro obranu a bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ale například přesun zbrojní spolupráce kritizuje. „Koncentrace dalších pravomocí a peněz do jednoho hospodářského resortu sama o sobě obranné spolupráci nepomůže a může naopak oslabit vazbu mezi potřebami armády a rozhodováním o průmyslové spolupráci,“ řekla.
Podle ní je to zároveň názorný obraz slabého postavení ministra obrany Jaromíra Zůny v Babišově vládě. „Havlíček mu bere agendu přímo před očima a ministr obrany tomu zjevně nedokáže zabránit,“ dodala poslankyně. Za největší riziko potom považuje, že se přesunou priority od potřeb armády „k průmyslové a exportní politice“.
Havlíčkův předchůdce na MPO Lukáš Vlček (STAN) za přesuny vidí také posilování pozice ANO vůči jeho menším koaličním partnerům. A ti by se podle Vlčka v rámci rovnováhy měli ptát ANO na konkrétní přínosy daných změn,“ řekl. „Vzniká určité superministerstvo, které bude mít významně vyšší vliv i na úkor dalších vládních stran,“ řekl.
Současně ovšem připouští, že v organizační rovině může jít o prospěšné změny, například sloučení více agentur pod jednu.
Člen hospodářského výboru a bývalý ministr dopravy Martin Kupka (ODS) však upozorňuje, že pokud si například „superministerstvo“ převezme od místního rozvoje agentury CzechTourism, nedává smysl, aby na původním resortu zůstaly strategické oblasti, jako je příprava koncepčních materiálů podpory cestovního ruchu. Stát pak podle něj nebude schopen efektivně tyto nástroje využívat. V takovém případě měla podle Kupky pod MPO přejít kompletní agenda. „Teď z toho kouká jen megalomanství Karla Havlíčka,“ dodal.
Další člen hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) změny v pravomocích schvaluje. „Považuji to za správné, až praxe ale musí ukázat, zdali bude úřad fungovat a změny přinesou ekonomický růst,“ řekl.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib pro HN uvedl, že by byl v hodnocení opatrný. „Silnější resort zaměřený na hospodářství může dávat smysl, pokud bude podporovat konkurenceschopnost, inovace a české firmy,“ řekl a připomněl, že v minulosti se pod hlavičkou podpory podnikání rozdávaly veřejné peníze na „nesmyslné projekty“. „Vzpomeňme třeba na proslulou toustovou linku Andreje Babiše,“ uvedl Hřib.
Podle analytika Hospodářské komory Romana Rendy může soustředění kompetencí ekonomice prospět, pokud to odstraní duplicity, zrychlí rozhodování a zjednoduší služby pro firmy. „Dlouhodobě však bude rozhodující, zda silnější resort přispěje k dostupnější energii, vyšším investicím, produktivitě a exportu,“ řekl Renda.