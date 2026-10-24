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Rozmarýn vám v zimě doma vždycky uschne? Zabíjí ho něco jiného, než si myslíte

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Na balkoně celé léto voněl, na podzim jste ho přenesli dovnitř a v únoru z něj zbyly suché hnědé jehličky. Rozmarýn je bylinka, se kterou má tuhle zkušenost spousta lidí. Většina z nich přitom viní zálivku. Nejčastější příčina jeho konce je ale úplně jinde.
Rozmarýn

Rozmarýn

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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