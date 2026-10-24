Rozmarýn vám v zimě doma vždycky uschne? Zabíjí ho něco jiného, než si myslíte

Na balkoně celé léto voněl, na podzim jste ho přenesli dovnitř a v únoru z něj zbyly suché hnědé jehličky. Rozmarýn je bylinka, se kterou má tuhle zkušenost spousta lidí. Většina z nich přitom viní zálivku. Nejčastější příčina jeho konce je ale úplně jinde.
Zalévat, nebo nezalévat?
Tady se rady rozcházejí. Poradny pro zahrádkáře varují před přeléváním. Doporučují počkat se zálivkou, až je hlína opravdu suchá, a víc než o vodu se starat o vlhký vzduch. Farmářský almanach Farmers‘ Almanac naopak tvrdí, že suchý rozmarýn je mrtvý rozmarýn, a před přesycháním varuje stejně důrazně.
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Pravdu mají vlastně oboje. Zalévejte, až je povrch hlíny suchý na dotek, ale nikdy nenechte vyschnout celý květináč. Rozmarýn v zimě roste pomalu a potřebuje mnohem méně vody než v létě. Při přelévání mu shnijí kořeny, při úplném vyschnutí odumřou. Pomůže hliněný květináč s otvorem ve dně a propustný substrát.
Co ho zabíjí doopravdy?
Podle webu Gardening Know How je to nedostatek světla. Venku měl rozmarýn šest až osm hodin silného přímého slunce denně. V bytě má najednou čtyři až šest hodin slabého světla za oknem. Na to nedokáže vyrobit dost energie a postupně chřadne. Zálivka pak vypadá jako viník, ale je jen poslední kapkou.
Pokud rozmarýn ještě stojí venku, navykejte ho na méně světla předem. Několik týdnů před přenesením ho postupně stěhujte do stinnějších míst. Rostlina si tak vytvoří listy, které umí lépe hospodařit se slabým světlem. Uvnitř mu pak dejte nejsvětlejší okno, které máte, ideálně jižní. Když nemá aspoň šest hodin světla denně, pomůže lampa na pěstování rostlin.
Druhou podmínkou je chlad. Rozmarýn nechce teplý obývák u topení. Podle Farmers‘ Almanacu mu nejlépe vyhovuje zhruba 4 až 15 °C. Výborně poslouží chladná ložnice, světlá chodba nebo zimní zahrada. V chladu navíc potřebuje méně vody, takže se snáz trefíte se zálivkou.
Foto: Radek Štěpán
Ještě jeden tip: rozmarýn, který jste na podzim vyrýpli ze záhonu a zasadili do květináče, přežije zimu doma jen málokdy. Na přezimování si nechávejte rostliny, které celou sezónu rostly v nádobě.
Zdroje info: Autor, https://www.almanac.com/overwintering-rosemary-growing-rosemary-indoors, https://www.gardeningknowhow.com/edible/herbs/rosemary/grow-rosemary-indoors.htm
Náhledové foto: Pixabay
The post Rozmarýn vám v zimě doma vždycky uschne? Zabíjí ho něco jiného, než si myslíte first appeared on Naše zahrada.