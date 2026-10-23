Rozmarýn a brandy proti křečovým žilám? Domácí směs namícháte za pár minut, použít ji můžete až za 10 dní

Recept koluje pod označením „domácí olej“, žádný olej se do něj ale nepřidává. Základem je čerstvý rozmarýn naložený v brandy. Olej přichází na řadu až při nanášení, a to jen jako volitelná přísada, kterou si každý může do směsi kápnout podle sebe. Údaj o několika minutách se týká pouze toho, jak dlouho trvá suroviny dát dohromady. O tom, jak rychle má směs na žíly zabrat, recept neříká nic.
Kolik čerstvého rozmarýnu patří do jednoho litru brandy
Na jednu dávku je potřeba litr brandy a 30 gramů čerstvého rozmarýnu. Na každý decilitr alkoholu tak připadají zhruba tři gramy bylinky. Z toho vyplývá, že nejde o koncentrát, ale o slabý nálev. Litr je zároveň dost velké množství na to, aby se nevyplatilo dělat ho jen na zkoušku.
Postup je jednoduchý. Rozmarýn se vloží do láhve s brandy a směs se nechá deset dní odstát. Teprve potom je podle receptu připravená k použití.
Masáž, která zabere 15 minut a opakuje se až třikrát denně
Směs se podle návodu nanáší buď masáží, nebo formou obkladů. Pro co nejrychlejší úlevu doporučuje recept s odkazem na server MedicalNewsToday masírovat krouživými pohyby dvakrát až třikrát denně a pokaždé alespoň 15 minut. Kdo chce, může do směsi přimíchat trochu oleje.
Když se ty údaje sečtou, vyjde to na 30 až 45 minut denně. Za týden je to tři a půl až pět a čtvrt hodiny masírování. Spolu s desetidenním louhováním z toho vychází, že slib rychlého řešení z původních titulků neodpovídá ani samotnému návodu. Rychlá je jen příprava, samotná léčba zabere každý den výrazně víc času.
Od křečí v nohách po dezinfekci chodidel: co všechno má směs umět
Seznam slibovaných účinků je dlouhý. Směs má kromě křečových žil pomáhat při křečích v nohách, zlepšovat krevní oběh a chránit před záněty. Při masáži chodidel je má uvolnit a dezinfikovat. Rozmarýn má podle autorů původního textu přinášet i další zdravotní přínosy, když se používá jako koření v kuchyni.
U žádného z těchto tvrzení recept neuvádí, jak velký účinek lze čekat, za jak dlouho se dostaví ani u koho byl ověřen. Čím víc potíží jeden prostředek údajně řeší a čím méně údajů k tomu nabízí, tím opatrněji je třeba jeho sliby brát.
Odkud recept pochází a jaké důkazy za ním stojí
Původní text se opírá o dva zdroje. Lékařka Jillian Kubala je v něm citována na podporu tvrzení, že domácí olej s rozmarýnem pomůže lépe než komerční přípravky. Odkaz u jejího jména však vede na článek serveru Healthline o zdravotním potenciálu rozmarýnu obecně. Druhý zdroj, MedicalNewsToday, je uveden jen u doporučené četnosti a délky masáže.
Recept zároveň tvrdí, že díky směsi není nutné podstupovat invazivní operace. Pro tak silné tvrzení v textu chybí jakákoli opora: žádná čísla, žádná studie ani zmínka o tom, kdy domácí postup nestačí. Kdo by kvůli receptu zvažoval odložit návštěvu lékaře, nenajde v něm nic, o co by se mohl opřít.
Jediný časový údaj, který recept skutečně obsahuje, je deset dní louhování. Kdy se má stav žil začít zlepšovat, v něm uvedeno není.