Rozkvétá v únoru, kdy je zahrada mrtvá, a jeho květy vypadají jako ohňostroj ve sněhu. Kdo po něm ale sáhne s nůžkami, přijde o něj

Právě hybridy
Hamamelis × intermedia a jarní vilíny ( H. vernalis) patří k hrstce dřevin, které v únoru skutečně kvetou, a dělají to s takovou intenzitou, že Missouri Botanical Garden je řadí mezi nejokázalejší zimní keře vůbec. V Průhonickém parku figurují vilíny přímo v kalendáři kvetení pro leden a únor, takže o jejich odolnosti vůči středoevropským mrazům nelze pochybovat. Jenže tahle dřevina má jednu vlastnost, která nezkušeného zahradníka dokáže překvapit: špatně snáší nůžky. A když se do ní člověk pustí bez rozmyslu, okrasný efekt ztratí na celé sezóny. Proč vilín rozkvétá uprostřed zimy a jak jeho květy vypadají
Únorový „ohňostroj“ nemá na svědomí kterýkoli vilín. Podzimně kvetoucí vilín virginský (
H. virginiana), paradoxně nejlevnější druh v českých e-shopech od 139 Kč, rozevře okvětní lístky už v říjnu a v únoru dávno odkvétá. Pro zimní podívanou je třeba sáhnout po hybridním vilínu prostředním, vilínu jarním nebo vilínu měkkém ( H. mollis). Ty nasazují květy od konce ledna do poloviny března, přičemž vrchol připadá právě na únor.
Samotné květy připomínají drobné pavouky nebo roztřepené stužky. Úzké, zkroucené plátky vyrůstají v chumáčcích přímo z holého dřeva a kontrastují s tmavou kůrou i případnou sněhovou pokrývkou. Barevná škála sahá od bledě žluté kultivaru „Pallida“ přes zlatooranžovou „Auroru“ až po rubínově červenou „Diane“ a purpurový „Amethyst“. Řada odrůd navíc voní, jemně, kořenitě, s dosahem několika metrů.
Kde vilín vysadit, aby prosperoval v českém klimatu
Mrazuvzdornost zimních kultivarů se pohybuje mezi −25 a −30 °C, což pro naprostou většinu českého území stačí. Klíčové ovšem bývá stanoviště.
RHS doporučuje slunce až lehký polostín, závětří chránící před vysušujícím zimním prouděním a hlubší humózní půdu s mírně kyselým až neutrálním pH.
Před výsadbou stojí za to projít si stručný kontrolní seznam:
Světlo: plné slunce nebo polostín; hluboký stín potlačuje kvetení. Půda: vlhká, propustná, bohatá na humus; mělká vápenitá zemina vilínu nesvědčí. Prostor: běžné kultivary dorůstají 2–3 metrů do výšky i šířky, kompaktní „Yamina“ zůstává kolem 1,5–2 m. Ochrana: závětří, u mladých rostlin zimní mulč kolem kořenů.
Právě podcenění konečné velikosti bývá nejčastějším spouštěčem pozdějších problémů s řezem. Kdo vysadí vilín metr od plotu, za pár let stojí před dilematem: buď keř drasticky seříznout, nebo přijmout, že plot zmizí za větvemi.
Proč zahradnické nůžky vilínu ubližují víc než mráz
Vilín zakládá květní pupeny na starém dřevu. Každá odříznutá větev proto odnáší budoucí květy, a protože keř roste pomalu. Vilín je tedy lepší nestříhat, pokud k tomu neexistuje pádný důvod. A když už zásah přijde, měl by vypadat takto:
Řezat až po odkvětu, tedy na přelomu března a dubna. Odstranit suché, poškozené a křížící se větve. Loňské přírůstky případně zkrátit jen k dvěma pupenům. Přerostlý keř redukovat po etapách rozložených do dvou až tří let.
U roubovaných exemplářů hrozí po razantnějším zásahu ještě další komplikace: podnož začne vysílat vlastní výmladky, které odčerpávají sílu ušlechtilé části. Takové výhonky je nutné odříznout co nejblíž místu vzniku, jinak postupně převládnou.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kolik stojí únorový vilín a na co si dát pozor při nákupu
České zahradnické e-shopy nabízejí vilíny v širokém cenovém rozpětí. Nejlevnější položky kolem 139–299 Kč bývají zpravidla podzimní
H. virginiana, který únorový efekt nedodá. Zimní kultivary H. × intermedia startují přibližně na 650 Kč za menší kontejnerovou rostlinu; květuschopné exempláře o výšce kolem metru a půl se pohybují i kolem 1 500 Kč a větší kusy atakují hranici 6 000 Kč.
Podle nás se vyplatí investovat do většího roubovance, který rozkvete hned v první sezóně po výsadbě. Menší sazenice sice ušetří peníze, ale plný okrasný výkon od nich lze čekat až po dvou třech letech zakořeňování.
Které další keře oživí zahradu v zimních měsících
Vilín mezi zimně kvetoucími dřevinami vyniká vizuální razancí, ale zahradu dokáže oživit i kalina vonná (
Viburnum × bodnantense), dřín obecný, jasmín nahokvětý, mahonie nebo nenápadná, leč intenzivně vonící sarcococca. Kaliny snášejí širší spektrum půd a tolerují i tvrdší řez, mahonie zvládnou hlubší stín a dají se snáz zmladit. Vilín je oproti nim náročnější na kyselost substrátu a citlivější na nůžky; odměnou za trpělivost je ovšem podívaná, kterou žádný z konkurentů v únoru nepřekoná.
Kdo si chce zimní kvetení vilínu prohlédnout naživo dřív, než investuje do vlastní sazenice, může zamířit do
Průhonického parku, kde vilíny patří k únorové atrakci arboreta.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková