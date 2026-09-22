Rozkládací pohovka zabere půlku obýváku a stojí tisíce. Postel z 60. let řeší obojí a v bazaru ji seženete za pakatel

Jenže zatímco pohovky s rozkládacím mechanismem ovládly obývací pokoje na desítky let, tahle nenápadná dvojčata zmizela do dětských pokojů. V roce 2026 se vracejí. Interiérová média mluví o „renesanci daybedu“ a český bazar praská ve švech nabídkami. Spočítali jsme, jestli za tím stojí reálná čísla, nebo jen módní vlna.
Kolik metrů čtverečních sežere gauč a kolik denní postel
Srovnání stojí na dvou konkrétních kusech z běžného retailu. IKEA FRIHETEN, trojmístná rozkládací pohovka za 9 490 Kč, zabírá ve složeném stavu 225 × 105 cm, tedy přibližně 2,36 m² podlahy. Po rozložení na lůžko naroste na 199 × 144 cm, tedy 2,87 m².
Proti ní IKEA BRIMNES, rozkládací postel se dvěma zásuvkami a dvěma matracemi za 6 688 Kč. Přes den stojí u zdi jako jednolůžko o rozměrech 205 × 86 cm. Zabere 1,76 m². Teprve večer se roztáhne na dvojlůžko 205 × 160 cm, tedy 3,28 m².
Klíčový rozdíl spočívá v denním provozu. Pohovka blokuje 2,36 m² nepřetržitě, i když na ní nikdo nesedí. Denní postel uvolní o 0,6 m² víc, a v garsonce o 25 metrech čtverečních to znamená volný průchod, místo pro stolek nebo prostor na cvičení.
Cenová propast: 6 500 versus 15 000 korun
Finanční stránka promlouvá ještě výrazněji. Sestavili jsme dva modelové nákupy z aktuální nabídky:
Varianta Položky Celková cena Denní postel s přistýlkou VIHALS rám 4 790 Kč + 2× matrace ÅGOTNES 849 Kč 6 488 Kč BRIMNES komplet Rám + 2 matrace v balení 6 688 Kč FRIHETEN pohovka Sedačka s úložným prostorem 9 490 Kč IKEA PS 2026 pohovka Designovější rozkládací kus 14 990 Kč
Rozdíl mezi denní postelí a pohovkou činí v těchto příkladech 2 800 až 8 500 Kč. A u postele navíc spíte na standardní matraci 80 × 200 cm, nikoli na přeloženém sedáku, který výrobce sám popisuje jako řešení pro „příležitostný spánek“.
Praktický detail, který snadno přehlédnete: u modelu VIHALS má spodní matrace limit maximálně 12 centimetrů výšky. Při výběru matrace nebo bazarovém nákupu rámu tahle drobnost rozhodne, jestli přistýlka vůbec zajede zpátky pod horní lůžko.
Kde v Česku sehnat válendu s přistýlkou a za kolik
Kdo hledá levněji nebo s příběhem, míří na bazar. Prošli jsme tři největší české inzertní portály:
Sbazar – dotaz „postel s přistýlkou“ vrací 75 nabídek. Ceny se pohybují od 700 Kč za starší kus po 6 990 Kč za zachovalejší masivní rám. Bazoš – heslo „retro valenda“ ukazuje 8 inzerátů, včetně kusu za 500 Kč s dobovým popisem ze 60. a 70. let. Aukro – kategorie Válendy čítá 210 nabídek, použité kousky startují na 290 Kč. Výhodou je filtr Ochrana kupujících, který zvyšuje transakční jistotu oproti čistě inzertním tržištím.
Při koupi od soukromníka ovšem odpadá čtrnáctidenní právo na vrácení i třicetidenní reklamační lhůta, jak upozorňuje dTest. Rám si proto prohlédněte osobně: zkontrolujte spoje, pojezd spodního lůžka, vrzání pod zátěží. A použitou matraci? Tu raději vyměňte. Americká agentura EPA doporučuje každý kus čalouněného nábytku z druhé ruky před vnesením do bytu zkontrolovat na známky štěnic. Hygienicky bezpečnější cesta vede přes starý rám a novou matraci za 849 Kč.
Proč se daybed vrací právě teď a komu se hodí nejvíc
Interiérový magazín
Homes & Gardens označuje rok 2026 za období „renesance daybedu“, kusu, který dělá malé prostory chytřejší. Důvody se sčítají: byty se zmenšují, hostovské spaní řeší čím dál víc domácností a poptávka po charakterním nábytku roste.
V českém kontextu k tomu přistupuje estetický bonus. Retro válendy z padesátých a šedesátých let stavěly na tenčích liniích, dřevu, laminátu, chromu a geometrických textiliích. Právě tyto prvky se s dnešním čistým interiérem kombinují snadno: stačí vzít válendu jako jeden charakterový kus, nikoli jako celou dobovou kulisu.
Komu denní postel s přistýlkou dává největší smysl? Člověku, který v garsonce nebo malém jednopokojovém bytě spí každou noc a přes den potřebuje podlahu. Podle našeho odhadu z doporučených průchodů kolem lůžka funguje jednolůžkový denní režim u stěny už v pokoji o rozměrech zhruba 2,5 × 2,2 metru. Pokud má sloužit i roztažené dvojlůžko s průchodem, počítejte s místností alespoň 2,5 × 2,6 metru.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková