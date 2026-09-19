Rozhodčí v extralize poprvé mluvili do mikrofonu k divákům. Kapitán Pardubic Sedlák po derby neskrýval rozčarování

16. září 2026 se v pardubické Enteria areně rozsvítily kostky s výsledkem 0:0 a na ledě stáli dva rivalové východočeského derby, Dynamo a Mountfield HK. Jenže tentokrát nešlo jen o první kolo sezony 2026/27. Poprvé v historii Tipsport extraligy měli hlavní rozhodčí na sobě mikrofony a po každém videopřezkumu měli divákům nahlas vysvětlit, proč gól platí, nebo neplatí. Než uplynula první třetina, novinka dostala rovnou dvojitou zkoušku ohněm. A Lukáš Sedlák, kapitán obhájců titulu, odcházel ze zápasu s porážkou 3:5 a větou, která obletěla extraligový internet: „Nerozumím.“
Dva góly, dvě minuty ticha, dvě slova do mikrofonu
Klíčové momenty přišly rychle za sebou. Nejprve skóroval Matěj Stránský, jenže hradecká lavička okamžitě sáhla po trenérské výzvě, která směřovala na kontakt Sedláka s brankářem Stanislavem Škorvánkem. Rozhodčí odešli k monitoru, vrátili se a oznámili do haly, že gól neplatí kvůli nedovolenému bránění brankáři. Přesné znění tohoto hlášení se v dostupných záznamech nepodařilo dohledat, ale důvod byl jasný: Sedlák podle verdiktu omezil Škorvánka v brankovišti.
O chvíli později to zkusil sám Sedlák. Puk skončil v síti, ale tentokrát videopřezkum spustili rozhodčí z vlastní iniciativy. Po přezkoumání zazněla do arény věta, kterou zachytily kamery Tipsport extraligy: „Na základě zkoumání videa bylo zjištěno, že došlo k úmyslnému usměrnění puku. Gól neplatí.“ Pardubický kapitán tvrdil, že ho puk trefil a o žádné úmyslné usměrnění nešlo. U první situace zase namítal, že z brankoviště odjížděl a byl v souboji s bekem. Hala s 10 194 diváky nesla oba verdikty těžce; když později Roman Červenka skóroval regulérně, tribuny sarkasticky skandovaly „video, video“.
Co Sedlák vlastně kritizoval
Sedlákova frustrace nemířila jen na konkrétní verdikty. V pozápasových vyjádřeních zpochybnil samotný přínos mikrofonů i nového systému vykazování hráčů z vhazování. Řekl, že slyšel oznámení, ale nerozuměl logice za ním. A přesně tady naráží novinka na svůj limit.
Rozhodčí totiž do mikrofonu sdělí výsledek přezkumu, stručný verdikt v jedné dvou větách. Neuslyšíte ale krok za krokem, jaké záběry viděli, co přesně posuzovali, kde vedli hranici mezi náhodným kontaktem a úmyslným usměrněním. Jak upozornil iSport, systém zatím doručuje oznámení, ne vysvětlení. Podle nás je to zásadní rozdíl, a právě ten Sedlák pojmenoval, byť emotivně.
Pikantní je, že pardubický trenér Filip Pešán po zápase uznal, že obě situace byly posouzené správně. I Sport.cz dospěl ke stejnému závěru. Sedlák tak zůstal nejviditelnějším veřejným kritikem novinky po celém prvním kole; od jiných kapitánů či lídrů srovnatelně ostrá slova nezazněla.
Pilotní provoz, ne hotový produkt
Mikrofony nespadly z nebe. Projekt připravovala APK LH od jara 2026, rozhodčí systém nacvičovali na letním semináři v Táboře a ředitel soutěže Martin Loukota před startem ročníku deklaroval, že od prvního kola má novinka „stoprocentně jet“. Jenže po úvodních zápasech sám iSport popisuje stav jako pilotní fázi s tím, že detaily hlášení se budou během sezony dolaďovat.
V NHL existuje veřejně strukturovaný videopravidlník se standardizovanými kategoriemi přezkumu a léty vybroušenou praxí. Extraliga převzala princip veřejného oznámení verdiktu, ale zatím nedoručuje plnohodnotné odůvodnění. Je to krok správným směrem, a zároveň teprve půlka cesty.
Zajímavý je i psychologický rozměr. V hlučné domácí hale může veřejné vyhlášení nepopulárního verdiktu tlak na rozhodčí spíš zvýšit než snížit. Po prvním kole nemáme důkaz, že by to ovlivnilo konkrétní rozhodnutí, ale jako riziko to dává smysl a extraliga by s ním měla počítat.
Sedlák bez postihu, zatím
Zákaz komentovat výkon rozhodčích přímými aktéry v den utkání zůstává v platnosti. Sedlákova slova šla na hranu. K datu uzávěrky tohoto textu ale na veřejném disciplinárním seznamu APK LH žádný postih za jeho vyjádření nefiguruje. Jestli to znamená, že liga dala přednost vstřícnosti v prvním kole nového systému, nebo že Sedlák formuloval výhrady dostatečně opatrně, zůstává otevřené.
Pardubické derby skončilo 3:5 pro Hradec a extraliga má za sebou první ostrou zkoušku transparentnosti. Klakson troubí, sudí mluví. Otázka zní, jestli se příště naučí i vysvětlovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka