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Rozházel pokrájené kloboučky hříbků pod dub na zahradě. Za rok sbíral houby, aniž vkročil do lesa

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Sběr hub na vlastní zahradě není nereálný. Pokud dodržíte několik důležitých zákonitostí, porostou vám doslova jako po dešti.
Houby - domácí hnojivo

Houby - domácí hnojivo

Zdroj: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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