Rozházel pokrájené kloboučky hříbků pod dub na zahradě. Za rok sbíral houby, aniž vkročil do lesa

S trochou trpělivosti, vhodným prostředím, správnými stromy a osvědčenými technikami můžete pěstovat lesní houby přímo na své zahradě. Představte si tu radost, když si pod svým oblíbeným stromem nebo podél plotu zahrady seberete čerstvé hříbky, lišky nebo jiné nádherné houby. Tak proč to nevyzkoušet?
Vytvoření dokonalého houbového prostředí
Abyste mohli na zahradě úspěšně pěstovat lesní
houby, musíte si vytvořit dokonalé houbařské stanoviště. To zahrnuje výběr správných dřevin, zajištění specifických půdních podmínek a vytvoření prostředí, které napodobuje lesní půdu. Vhodné stromy pro pěstování hub
Výběr stromů na vaší zahradě hraje při pěstování hub zásadní roli. Některé stromy jsou pro růst hub příznivější než jiné. Mezi ideální druhy patří
břízy, duby, smrky, borovice, jedle a modříny. Tyto stromy poskytují potřebné živiny a mykorhizní vazby, které mnoho druhů hub potřebuje pro svůj růst. Zdroj fotografie: Pixabay Ne vždy je třeba se za úrodou chutných hub trmácet do lesa Prostředí podobné lesu
Houbám se daří v prostředí, které připomíná lesní půdu. Chcete-li toto prostředí na zahradě vytvořit, zvažte
vysazení menších jehličnatých stromů, jako je smrk nebo borovice, vedle vhodných neovocných listnáčů. Tyto stromy nejenže poskytují stín, ale také přispívají do půdy organickou hmotou, protože jejich jehličí a listí opadává a vytváří bohatý substrát plný humusu, který houby milují. Vhodné půdní podmínky
Houby jsou velmi citlivé na půdní podmínky. Abyste jim zajistili úspěch, musíte mít vhodnou půdu. Mnoho druhů lesních hub
dává přednost mírně kyselé až neutrální půdě s dobrou drenáží. Je také nezbytné otestovat pH půdy a v případě potřeby ho upravit. Přidání organických látek, jako je kompost nebo částečně zetlelé listí, může také pomoci. Kozáky, pýchavky nebo třeba křemenáče vám mohou růst i na zahradě – musíte jim jen vytvořit ty správné podmínky Zdroj fotografie: Pexels Výběr správného druhu hub
Zde je několik oblíbených hub, jejichž pěstování na zahradě můžete zvážit:
Hříbky jsou velmi vyhledávané pro svou bohatou chuť a masitou strukturu. Často vytvářejí symbiotické vztahy s různými druhy dřevin, na zahradě se jim bude dařit zejména pod duby nebo borovicemi. Mimochodem – věděli jste, že i hřib hořčák patří do košíku? Lze ho jíst i zpracovat jako léčivo. Lišky jsou ceněny pro své jedinečné aroma a jemnou chuť. Často rostou ve spojení s tvrdými dřevinami, jako jsou duby a buky, což z nich činí vhodnou volbu pro lesní zahrady. Smrži mají charakteristický medový vzhled a oříškovou chuť. Často se vyskytují v blízkosti jasanů, topolů a jabloní. Jejich pěstování na zahradě může vyžadovat více úsilí, ale odměna za to stojí. Pěstování hub na zahradě
Jakmile máte lesní prostředí založené, stačí, když na něj rozhodíte pokrájené kloboučky zralých plodnic. Přitom
udržujte půdu nebo substrát rovnoměrně vlhké a myslete také na to, že houby dávají přednost nepřímému světlu nebo stínu. A buďte trpěliví. Pěstování hub není rychlý proces – mohou se objevit třeba i za několik let.
VIDEO Jak hřib žlučník vypadá v přírodě? A co si o jeho léčivém působení myslí odborníci?
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři