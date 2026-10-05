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Rozchod s Farnou už před lety a mrazivá změna: Připadal jsem si na spoustu věcí sám, říká Chobot

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Martin Chobot (37) a Ewa Farna (33) se poprvé rozešli před pěti lety a tehdy to bylo pracovně. Umělec se rozhodl opustit kapelu Farne. V roce 2026 bohužel zpěvačka oznámila druhý rozchod a nyní bohužel ten partnerský.
Ewa Farna a Martin Chobot se brali v roce 2017.

Ewa Farna a Martin Chobot se brali v roce 2017.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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