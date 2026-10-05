Rozchod s Farnou už před lety a mrazivá změna: Připadal jsem si na spoustu věcí sám, říká Chobot

Rozchod s Farnou už před lety a mrazivá změna: Připadal jsem si na spoustu věcí sám, říká ChobotPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ewa Farna a Martin Chobot se brali v roce 2017.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 05.10.2026 11:36
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