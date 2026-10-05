Rozbor krve při mrtvici trvá až hodinu, mozek přitom odumírá každou minutu. Čip s DNA sondou zkrátí čekání na zlomek času

Aarhuský tým vyvinul kompaktní diagnostický systém MedicQuant, který z kapky neošetřené plné krve dokáže kvantitativně změřit koncentraci přímých perorálních antikoagulancií (DOAC) do deseti minut přímo u lůžka pacienta.
Proč je čas rozhodující
Každou minutu, kdy ischemická mrtvice zůstává bez reperfúzní léčby, odumírá podle American Stroke Association průměrně 1,9 milionu neuronů. Pokud laboratorní řetězec trvá 30–90 minut, znamená to potenciálně stovky milionů ztracených buněk. MedicQuant cílí na výrazné zkrácení tohoto času — výrobce uvádí zkrácení na zhruba šestinu obvyklé doby.
Problém antikoagulancií při akutní iktě
Trombolýza může rozpustit trombus, ale u pacientů užívajících DOAC (např. apixaban, dabigatran) zvyšuje podání trombolytika riziko symptomatického intrakraniálního krvácení. Evropská společnost pro mrtvici (ESO) i americká doporučení AHA/ASA kladou důraz na nutnost znát aktuální hladinu antikoagulancia před rozhodnutím o reperfuzi u pacientů na DOAC.
Princip fungování: DNA sonda v jednorázové kazetě
Metoda vychází z více než dekády výzkumu DNA nanotechnologií na Aarhus University. Test využívá strand-displacement DNA sondy, kde vazba cílové molekuly léku mění rovnováhu nukleových struktur a tím i fluorescenční signál (FRET). V praxi zdravotník nanese kapku plné krve do cartridge; integrovaný filtr izoluje plazmatickou frontu, sušené reagencie se aktivují kapilárním tokem a optická čtečka odečte signál v mikrokvetě. Výsledek v ng/ml se zobrazí do deseti minut.
Klinická validace a omezení veřejných dat
Validace publikovaná v časopise ACS Sensors popisuje 52 klinických vzorků pro dabigatran s výsledky porovnatelnými s komerčními laboratorními testy a referenční metodou LC‑MS/MS. Multicentrická studie apixabanu z dubna 2025 zahrnovala více než 180 pacientských vzorků a firma hlásí podobný výkon vůči centrální laboratoři. Abstrakt z konference ESOC 2026 uvádí srovnatelnost apixabanového testu s kalibrovanou anti‑Xa aktivitou do 200 ng/ml. Z redakčního pohledu stojí za zmínku, že multicentrická data pro apixaban dosud pocházejí především z firemní komunikace, nikoli z plně recenzované publikace.
Jak se MedicQuant liší od dosavadních bedside testů
- Hemochron Signature Elite – měří koagulační časy, neposkytuje přímou kvantifikaci DOAC.
- CoaguChek – určený hlavně pro INR u warfarinu, pro DOAC má omezenou relevanci.
- ClotPro – viskoelastická tromboelastometrie, hodnotí koagulační efekt nepřímo.
- DOAC Dipstick – močový kvalitativní až semikvantitativní test, horší výpovědní hodnota u apixabanu.
MedicQuant se odlišuje tím, že poskytuje přímé kvantitativní měření koncentrace konkrétního léčiva z plné krve v kompaktní jednorázové kazetě s optickým odečtem — funkční mezera na trhu, kterou systematický přehled z roku 2026 identifikuje.
Český kontext nasazení
V České republice postihuje cévní mozková příhoda kolem 30 tisíc lidí ročně (údaj VZP). Síť specializované péče tvoří 32 iktových center a 13 komplexních cerebrovaskulárních center, dohromady 45 pracovišť, což by byly logické prvotní lokace pro zavedení technologie v případě evropského regulačního schválení. Hlavní bariérou se jeví provozní náklady: jednorázové cartridge, interní kontrola kvality, integrace do nemocničního IS, školení personálu a zařazení do POCT režimu pod dohledem akreditované laboratoře. V Česku zatím nebyl veřejně oznámen žádný pilotní projekt ani smlouva.
Praktické doporučení pro pacienty
Kdo užívá antikoagulancia, měl by tuto informaci aktivně sdělovat záchranářům, nosit kartu s názvem preparátu a znát čas poslední dávky — každá taková informace šetří minuty a potenciálně mozkovou tkáň.
Regulatorní a vývojový stav
V červnu 2026 získal MedicQuant podporu programu EIC Accelerator pro další vývoj a klinickou validaci rychlého apixabanového testu. Firma uvádí dokončování produktového vývoje, analytickou validaci a přípravu regulatorního procesu, avšak veřejné zdroje neuvádějí pevné datum vstupu na trh; dřívější zmínky o horizontu 18 měsíců (polovina roku 2025) byly v novější komunikaci nahrazeny popisem probíhajících kroků.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková