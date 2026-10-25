Rozbitý nos mu zprotivil hokej. Teenager Jan Kumstát teď vyhrál 17 zápasů v řadě a zopakoval kousek Berdycha

Otec Pavel hrál hokej, matka volejbal a malý Jan z Prostějova kopal i do míče. Jednou vyjel na led bez helmy, upadl a rozbil si nos. V rozhovoru pro iDNES popsal, že i tahle zkušenost přispěla k tomu, že se mu hokej zprotivil. Raketu držel poprvé už ve čtyřech letech, k tenisu ho přivedli teta se strýcem. Hokejový táta letos strávil léto u antukových kurtů. Rodiče se strýcem dorazili na finále do Hamburku, v Praze byli se synem celý týden a přijeli i do Liberce.
Tři challengery za čtyři týdny v devatenácti zvládli před ním jen dva hráči
Obrat začal v nizozemském Bunschotenu. Kumstát tam přijel jako 612. hráč světa, musel projít kvalifikací a došel až do semifinále. „Nakopl mě turnaj v Nizozemsku,“ řekl později Tenisovému světu. Oficiální žebříček z 28. července ho vedl už na 508. místě.
Pak vyhrál challenger v Liberci. Následoval Hamburk, kde znovu začínal v kvalifikaci a odjížděl s trofejí, a nakonec Sekyra Group Prague Open na Štvanici. Finálovou výhrou nad Tsengem uzavřel sérii 17 vítězných zápasů v řadě, do které se počítá i hamburská kvalifikace. Tři challengerové tituly během čtyř týdnů vyhráli v devatenácti letech před ním jen Argentinec Guillermo Coria a Bulhar Grigor Dimitrov. Nejcennější z trojice je Hamburk, protože titul z kvalifikace znamená víc vyhraných zápasů než titul z hlavní soutěže.
V žebříčku se Kumstát posunul z 508. na 186. místo. Od Bunschotenu to je skok o 426 příček. Kariérní maximum mu oficiální profil eviduje na 184. pozici.
Berdychovo jméno se k sérii váže i statisticky. Podle ATP je Kumstát třetím českým teenagerem se třemi challengerovými tituly, před ním to dokázali Tomáš Berdych a Michal Tabara. Sám hráč úspěch vysvětloval střízlivě: po Hamburku vyzdvihoval, kolik vyhrál třísetových zápasů a kolik sebevědomí mu to dalo.
Oficiální karta mu přiznává 198 centimetrů, média celé dva metry
Česká média Kumstáta popisují jako dvoumetrového a iSport mu v tabulce připisuje přesně 200 centimetrů. Hráčská karta na webu Roland-Garros, která přebírá data ATP, uvádí 198. Berdych bývá veden se 196 centimetry. Podle toho, kterému údaji věříte, je Kumstát vyšší o dva, nebo o čtyři centimetry. Výškou se řadí po bok Jiřího Veselého.
Sám Kumstát říká, že hodně zapracoval na servisu a že mu to výrazně pomohlo. iSport upozorňoval, že antuka jeho postavě ani stylu přirozeně nesedí, a právě na antuce vyhrál celou letní sérii. Tři tituly v řadě na povrchu, o kterém novináři psali jako o nevhodném, vyvracejí představu hráče, který stojí jen na podání.
Přes rok ho vede Petr Kovačka, někdejší 109. hráč žebříčku čtyřhry a svazový trenér české juniorské výpravy na Australian Open 2025. Jak s vysokým svěřencem konkrétně pracuje, veřejně popsané není.
Loňská odměna jen za účast převyšuje celé dosavadní Kumstátovy výdělky
Na loňském ročníku Next Gen ATP Finals dostal každý hráč jen za účast zhruba 3,5 milionu korun. Kumstát vydělal na odměnách za celou kariéru přibližně 2,2 milionu. Kdyby se odměny opakovaly, vynesl by mu jediný prosincový týden víc peněz než všechny jeho dosavadní turnaje dohromady.
Celková loňská dotace podle oficiálního rozpisu přesáhla 48 milionů korun a vítěz, který neprohrál ani jeden zápas, si odvezl přes 12 milionů. Pro letošek ATP ohlásila dotaci kolem 46 milionů korun, tedy o něco nižší.
Turnaj už dva Čechy do světa vyslal. Jiří Lehečka hrál v roce 2022 finále proti Brandonu Nakashimovi a Jakub Menšík patřil o dva roky později mezi hráče, které na cestě za titulem porazil João Fonseca. V říjnovém žebříčku byl Menšík 15. a Lehečka 19. Loňský šampion Learner Tien se po titulu vyšplhal až na 12. místo světa. Rafael Jódar, další účastník loňského ročníku, letos zahrál pět semifinále na okruhu ATP, z toho dvě na turnajích Masters.
Do Itálie pojede sedm nejlepších a Kumstát byl koncem srpna pátý
Next Gen ATP Finals 2026 se hrají od 9. do 13. prosince v hale PalaCalafiore v italském Reggiu Calabria. Turnaj se tak vrací do země, kde v roce 2017 vznikl. Přímý postup mají hráči do 20 let, kteří skončí v průběžném pořadí Race to Next Gen Finals do sedmého místa, osmé místo připadne divoké kartě. Kumstát byl v Race na konci srpna pátý. Přesné bodové odstupy je potřeba sledovat v živé tabulce ATP, takže pátá příčka sama o sobě postup nezaručuje.
Hraje se podle zvláštních pravidel: sety do čtyř gamů, bez výhod, s elektronickým hlášením autů a bez opakování podání po dotyku sítě. V krátkých setech má každá hra na podání větší váhu, což hráči s velkým servisem nahrává.
Mezi soupeři v boji o postup je i krajan Maxim Mrva, s nímž Kumstát v srpnu figuroval jako sedmý a osmý nejlepší hráč ATP do 20 let. V říjnovém žebříčku byl Kumstát 191. s 302 body. Pro hráče s takovým kontem je 125 bodů za titul z jediného týdne velký skok. Právě tolik nabízí challenger kategorie 125 v Soulu, kam je přihlášený od 25. října do 1. listopadu. Hned potom, od 2. do 8. listopadu, ho čeká turnaj kategorie 100 v Tchaj-peji, kde vítěz získá 100 bodů.