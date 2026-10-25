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Rozbitý nos mu zprotivil hokej. Teenager Jan Kumstát teď vyhrál 17 zápasů v řadě a zopakoval kousek Berdycha

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Ještě v polovině července byl Jan Kumstát v tenisovém žebříčku těsně za šestistou příčkou. Po jediném létě patří mezi kandidáty na prosincový turnaj nejlepších hráčů do 20 let, kde loňští účastníci dostali jen za nástup víc, než on zatím vydělal za celou kariéru.
Rozbitý nos mu zprotivil hokej. Teenager Jan Kumstát teď vyhrál 17 zápasů v řadě a zopakoval kousek Berdycha

Rozbitý nos mu zprotivil hokej. Teenager Jan Kumstát teď vyhrál 17 zápasů v řadě a zopakoval kousek Berdycha

Zdroj: Foto: Dacoucou - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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