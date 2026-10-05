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Roy Keane se pustil do hráčů City: Hoďte medaile do koše, vyhráli jste je podvodem

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„Kdybych byl hráč, na sto procent bych ty medaile hodil do koše,“ prohlásil bývalý kapitán Manchesteru United Roy Keane během vysílání ITV. Manchester City podle něj své úspěchy z let 2009 až 2018 postavil na podvodu a jeho majitelům to nevadí.
Roy Keane se pustil do hráčů City: Hoďte medaile do koše, vyhráli jste je podvodem

Roy Keane se pustil do hráčů City: Hoďte medaile do koše, vyhráli jste je podvodem

Zdroj: Manchester United FC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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