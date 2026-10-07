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Roun je hrdý soudruh a lidovci šmejdi. Grolichovi po komunistické lekci dějin došla trpělivost

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Roman Roun se rozhodl připomenout, že český komunismus zestárl, leč sebevědomí ani pokora mu…
Lidovecký předseda Jan grolich, FOTO: KDU-ČSL/ se souhlasem

Lidovecký předseda Jan grolich, FOTO: KDU-ČSL/ se souhlasem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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