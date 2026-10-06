Roubenka z 18. století Kristýny Leichtové: Rekonstrukce pokračuje, přesto už dnes vypadá jako z pohádky

Kristýna Leichtová s partnerem a dětmi balancuje mezi rodinným životem, prací a opravou staré roubenky na Kokořínsku. Herečka otevřeně přiznala, že rekonstrukce běží téměř bez rozpočtu a naráží i na pomalá povolení.
Kristýna Leichtová nikdy neměla úplně klasický rodinný život usazený na jedné adrese. Stará roubenka na Kokořínsku měla představovat možnost, jak neustálé cestování jednou trochu přibrzdit a vytvořit si vlastní základnu v přírodě. Jenže dům z roku 1730 si o rychlé řešení rozhodně neříká a během rekonstrukce se navíc změnily i rodinné plány, jak jsme si na In-Lifestyle všimli.
Romantika staré chalupy narazila na realitu
Kristýna Leichtová má k životu na jednom místě poměrně daleko už řadu let. S partnerem Vojtěchem Štěpánkem a jejich dcerami pendluje mezi Ostravou, Prahou a Plzní, kde má herečka svou rodinu. Sama pro Marianne říkala, že někdy se cítí doma dokonce i v autě nebo ve vlaku. Domov pro ni totiž není tolik konkrétní adresa jako místo, kde je celá rodina pohromadě.
Právě proto měla být chalupa na Kokořínsku něč víc než jen víkendovým útočištěm. Rodina si pořídila starou roubenku z roku 1730 a postupně ji začala opravovat s představou, že by se v ní jednou mohli usadit a žít mnohem víc v přírodě. Jenže místo romantického chalupaření přišla realita starého domu, práce svépomocí, a především papírování.
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Roubenka z roku 1730 zatím není hotovým domovem
Leichtová o rekonstrukci pravidelně informuje na sociálních sítích a rozhodně ji neprezentuje jako bezproblémovou proměnu staré chalupy v dokonalé venkovské bydlení. Naopak ukazuje rozestavěné části domu, práci svépomocí i to, že se rodina snaží vyjít s velmi omezeným rozpočtem. U více než tří set let staré roubenky přitom nejde všechno vyřešit rychle a jednoduše.
Velkou brzdou se nakonec ukázaly úřady. Rodina stále neměla vyřízené povolení pro čističku odpadních vod, bez které se v domě nedá normálně fungovat. Leichtová v prosinci 2025 vysvětlovala, že o potřebné povolení požádali už v únoru téhož roku a stále čekali na jedno potřebné razítko.
Tady se ukázalo, že jejich představa o životě na chalupě bude složitější. V létě 2026 už Leichtová otevřeně psala o tom, že doufala, že se po rekonstrukci konečně přestěhují do přírody, ale situace se mezitím změnila. Jejich starší dcera Dorotka, která předtím dva roky absolvovala domácí vzdělávání a předtím chodila do lesní školy, se rozhodla nastoupit do klasické školy. Rodina její přání respektovala, takže vysněné bydlení na chalupě se zatím odkládá.
Život na cestách jim ostatně není úplně cizí
Je to vlastně pokračování způsobu života, na který jsou Leichtová se Štěpánkem zvyklí. Herečka už dříve přiznávala, že její rodina funguje trochu jako kočovná domácnost. V Ostravě má partner práci v Národním divadle moravskoslezském, Leichtová zase pracuje podle aktuálních projektů a její maminka kvůli hlídání dětí v minulosti jezdila z Plzně až sedm hodin vlakem.
Vedle herectví má Leichtová navíc i vlastní aktivity mimo televizi. V Ostravě se podílí na fungování komunitního centra pro matky a v roce 2024 si založila vlastní živnost, jejíž činnost zahrnuje mimo jiné vzdělávání, kulturní aktivity a podpůrnou činnost pro scénická umění.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Roubenka z 18. století Kristýny Leichtové: Rekonstrukce pokračuje, přesto už dnes vypadá jako z pohádky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.