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Rostoucí „čočkový byznys“: Přes 110 milionů v čistém pro manžele Kijonkovi a Radka Hejla

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E-commerce podnik Alensa, který v Evropě provozuje přes 50 lokalizovaných e-shopů s kontaktními čočkami a příslušenstvím plus se slunečními a dioptrickými brýlemi, opět navýšil hlavní byznysové ukazatele na rekordní úroveň. Tržby za uplynulý rok se přiblížily 3,7 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy podniku.
Rostoucí „čočkový byznys“: Přes 110 milionů v čistém pro manžele Kijonkovi a Radka Hejla

Rostoucí „čočkový byznys“: Přes 110 milionů v čistém pro manžele Kijonkovi a Radka Hejla

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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