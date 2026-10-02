Rostliny, které přežijí i rozpálený radiátor: tchýnin jazyk i zamioculcas zvládnou zimu bez schnoucích listů

Pokojové rostliny se v zimě dělí na dvě skupiny. Jedna snese i topení rozpálené na maximum, druhá vydrží jen vlažný radiátor v místnosti, kde se moc netopí. Ani u té první skupiny to ale nefunguje samo: bez toho, aby se kolem nich odpařovala voda, dopadnou stejně jako citlivější druhy.
Oblázky v misce pomůžou vlhkosti, aniž byste přemokřili kořeny
Nejjednodušší pomůcka jsou misky naplněné malými zahradními oblázky, na které květináč postavíte. Voda, která po zálivce odteče, se z nich postupně odpařuje, a přitom nestojí kořenům přímo u těla. Tím se řeší dvě věci naráz, protože při snaze o vyšší vlhkost se rostliny běžně ničí přeléváním.
Odpar navíc nepomáhá jen listům. Udusaná a přeschlá zemina v květináči se po několika dnech promění na nadýchanější a prodyšnější, což kořenům prospívá.
Rosení několikrát do týdne a jedno místo, kam rostlinu nedávat
Druhou osvědčenou metodou je postřikovač. Když rostliny orosíte několikrát do týdne, předejdete zasychajícím koncům listů a dalším potížím, které se v topné sezóně objevují.
Se stanovištěm je to složitější. Rostliny patří blízko oken, ideálně na parapet, kde mají dost světla. Jenže pod velkou částí parapetů v českých domácnostech visí radiátor a stoupající teplý vzduch rostlině uškodí. Tolerance k teplu, kterou mají druhy níže, tohle pravidlo neruší: sálání zboku je něco jiného než proud horkého vzduchu vedený přímo do listů.
Zelenec, klívie i africká fialka vydrží i topení rozpálené na maximum
Mezi nejvděčnější patří zelenec chocholičnatý (Chlorophytum comosum), zamioculcas (Zamioculcas zamiifolia) a tchýnin jazyk, a to v obou běžných podobách, tedy Sansevieria trifasciata i Sansevieria cylindrica. Přidejte tlustici (Crassula ovata, dříve portulacea), pryšec trnová koruna (Euphorbia milii) a kořenokvětku vyvýšenou (Aspidistra elatior), která se pěstuje jako nenáročná zelená rostlina do míst, kde jiné neuspějí.
Z kvetoucích druhů teplo u topení snesou lopatkovec (Spathiphyllum), ibišek (Hibiscus rosa-sinensis), klívie (Clivia miniata) a africká fialka (Saintpaulia ionatha). Dobře jsou na tom i voskovka (Hoya), žumen (Cissus alata), pochvatec známý jako africká kopřiva (Coleus) a dracéna (Dracaena), v květinářstvích vedená také jako dračinec, včetně dračince vroubeného (Dracaena marginata).
Velmi odolná je poděnka pruhovaná (Tradescantia zebrina). Když ji v obchodě nenajdete, nabízejí se i poděnka virginská, bílá, fialová a hadí kůže (Tradescantia fluminesis), takže máte z čeho vybírat.
Monstera a potos chtějí vlažnější kout, rýmovník k tomu slibuje vitamíny
Pokud máte místnost, kde se topí jen mírně, můžete i tam postavit květináč těsně k radiátoru. Snese to monstera skvostná (Monstera deliciosa), šplhavnice zlatá (Epipremnum aureum) a rýmovník (Plectranthus amboinicus).
Rýmovník se pěstuje i jako léčivka. Obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C a E a dlouhou řadu minerálů, od vápníku, hořčíku a draslíku po zinek, železo, mangan nebo chrom, a má pomáhat při nachlazení a posilovat imunitu. Samotný výčet živin ovšem neříká, kolik jich v listech opravdu je, takže s ním počítejte jako s doplňkem, ne s lékem.
Šplhavnice zlatá se přitom prodává pod několika jmény, nejčastěji jako potos nebo scindapsus.