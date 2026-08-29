Rostliny a keře potřebují podzimní výživu včas. Zkušení zahrádkáři vědí, kdy začít a jak hnojivo správně použít

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Chladnější období plné barevného listí je tady a s ním i ten správný čas na přípravu rostlin na zimu. Spadá sem nejen péče o rostliny jako takové, ale i o keře.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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