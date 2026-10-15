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Rostlina, kterou ocenila britská královská společnost, roste i ve stínu a nepotřebuje téměř žádnou péči. V Česku ji zná málokdo

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Kontryhel měkký drží od roku 1993 prestižní známku britské Královské zahradnické společnosti. Snese polostín i zimy pod −20 °C a slimáci o něj nejeví zájem.
Rostlina, kterou ocenila britská královská společnost, roste i ve stínu a nepotřebuje téměř žádnou péči. V Česku ji zná málokdo

Rostlina, kterou ocenila britská královská společnost, roste i ve stínu a nepotřebuje téměř žádnou péči. V Česku ji zná málokdo

Zdroj: Foto: Hedwig Storch / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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