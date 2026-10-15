Rostlina, kterou ocenila britská královská společnost, roste i ve stínu a nepotřebuje téměř žádnou péči. V Česku ji zná málokdo

Po ranní přeháňce se na jeho listech třpytí kapky vody. Chloupky na povrchu je udrží v dokonalých kuličkách, takže trs vypadá, jako by ho někdo poprášil skleněnými korálky. Kontryhel měkký (
Alchemilla mollis) je trsovitá trvalka z čeledi růžovitých se světle zelenými až šedozelenými laločnatými listy. Nad nimi se v létě vznáší oblak drobných žlutozelených kvítků. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) mu před víc než třiceti lety udělila ocenění Award of Garden Merit. Prošli jsme její podklady i nabídky českých zahradnictví a zjišťovali, proč si tahle nenápadná rostlina zaslouží místo i v tuzemských záhonech. Odpověď zní překvapivě prakticky: kontryhel funguje jako pojistka celého záhonu. Kontryhel měkký s britským oceněním: co skrývá známka RHS
RHS dlouhodobě zkouší okrasné i užitkové rostliny a sleduje jejich zdraví, výkon a odolnost vůči počasí. Podle oficiálního textu ke značce se rostlina s titulem RHS Recommended: Award of Garden Merit ve vhodných podmínkách osvědčila jako spolehlivá a dobře prospívající. Do takového výběru se nedostane každá trvalka, která v květinářství zrovna zaujme.
V
seznamu oceněných rostlin RHS figuruje kontryhel měkký s rokem 1993 a s klasifikací mrazuvzdornosti H7. Tu dostávají jen nejotužilejší rostliny, které přečkají kontinentální evropské zimy s mrazy pod −20 °C. Česká zahrada tak pro něj představuje pohodlné prostředí. Odborný tuzemský web Perenniculum ho řadí do americké zóny odolnosti 5.
Proč ho v Česku zná jen hrstka lidí, vysvětluje botanika. Databáze české flóry
Pladias ho vede jako nepůvodní druh, který k nám dorazil záměrně jako okrasná rostlina. V tuzemských lesích se samovolně nevyskytuje. Botanická zahrada Kew v Londýně uvádí jeho domovinu od Rumunska po Kavkaz. Na procházce přírodou ho tedy člověk nepotká, zná ho především okruh nadšených pěstitelů a zahradních architektů. Stín, jíl i krutá zima: kde se kontryhelu daří
Rozpětí stanovišť je u kontryhelu mimořádně široké.
Profil druhu na webu RHS uvádí plný stín, polostín i slunce. Půdu snese vápenitou, jílovitou, hlinitou i písčitou, kyselou, neutrální či zásaditou. Podmínku má v podstatě jedinou: zem by měla být vlhká a zároveň propustná.
Pěstitelský průvodce RHS jmenuje jako nejlepší volbu slunce nebo lehký stín a upozorňuje na dvě slabiny. Vadí mu trvale zamokřená půda a stejně tak vyprahlé místo. V praxi to podle nás znamená, že do stinného kouta u plotu, pod keře nebo k severní straně domu se hodí výborně. Pod vzrostlým stromem, kde kořeny vysávají každou kapku, mu pomůže kompost při výsadbě, mulč a pravidelná zálivka, dokud nezakoření.
Českým zahradám přijde vhod ještě jedna vlastnost. Chlupaté listy podle RHS odrazují slimáky i hlemýždě. Kdo po vlhkém jaru sleduje, jak plži spásají bohyšky a mladé sazenice, ocení trvalku, o kterou nejeví zájem.
Péče skoro nulová, ale semena hlídejte
Nenáročnost kontryhelu stojí na konkrétních faktech: obvykle nevyžaduje hnojení, škůdci a choroby se mu povětšinou vyhýbají a zvládne většinu půd. Pár úkonů se přesto vyplatí zařadit do kalendáře:
výsadba ideálně na jaře nebo na podzim do vlhké a prohřáté půdy, v rozestupu zhruba 30 až 40 cm, zálivka pravidelně během prvního léta, u starších trsů v období sucha, jarní mulč z organické hmoty, odstranění odkvetlých květenství, než dozrají semena, dělení trsů jednou za několik let.
Jaro 2026 nabízí ideální příležitost. Od března do května, kdy půda už nemrzne a zároveň nestojí ve vodě, se dá sázet i dělit. Starý trs stačí rozseknout ostrým rýčem, zdřevnatělý střed vyhodit a dál použít mladší kusy z okrajů o velikosti zhruba 15 cm. Kvetení pak orientačně připadá na květen až červenec, u některých odrůd a poloh se protáhne do srpna.
Skutečným úskalím je samovýsev. Plodem jsou drobné suché nažky a Arboretum Morton upozorňuje, že se rostlina umí rozsévat velmi štědře. Market OBI u svého kontryhelu varuje před nekontrolovaným šířením, pokud květy zůstanou na rostlině až do zralosti. V přírodní výsadbě je to vítaný dar, semenáčky lze na jaře přesadit. Ve formálním záhonu jde o pádný důvod sáhnout včas po nůžkách.
RHS doporučuje radikální řešení. Koncem července, kdy kontryhel odkvete a listy začnou vypadat unaveně, celou rostlinu seřízněte až k zemi a zalijte. Za pár týdnů obrazí novými sametovými listy, které vydrží v kondici až do podzimu.
Thriller, Auslese, nebo Robustica? Výběr odrůdy a cena v Česku
Kromě základního druhu se prodává několik vyšlechtěných kultivarů. Liší se především mohutností trsu, velikostí listů a pevností stonků.
Odrůda Čím vyniká Komu se hodí ‚Thriller‘ trs až 60 cm vysoký i široký, kvete od léta do podzimu kdo chce výraznější hmotu a květy do vázy ‚Auslese‘ větší listy, hojnost květů pro bohatě kvetoucí lemy ‚Robustica‘ / ‚Select‘ silné stonky, vzpřímené květy, šedozelený list do exponovaných míst, kde se měkčí typy rozvalují
Shánět kontryhel nemusíte složitě. V nabídce Zahradnictví Eden stál ‚Thriller‘ 65 Kč s expedicí od dubna 2026. OBI prodávalo základní druh v květináči o průměru 15 cm za 99 Kč, Zahradní centrum Smaragd za 69 Kč, i když ho mělo při naší kontrole vyprodaný. Nejlevněji vyšla odrůda ‚Irish Silk‘ ze Školek Montano za 42 Kč. Školka doporučuje pět až sedm rostlin na metr čtvereční pro zapojený porost, pro volnější výsadbu tři až pět. Záhon o ploše dvou metrů čtverečních tak zaplníte zhruba za 400 až 600 Kč.
S čím kontryhel sázet, aby záhon zazářil
Jako sólista na sebe kontryhel pozornost nestrhne. Jeho síla tkví v propojování. Zakryje holou zem, zjemní ostré hrany záhonu, vyplní mezery mezi výraznějšími sousedy a podrží okraje cestiček. Podle nás právě v tom spočívá jeho největší cena: dokáže pospojovat výsadbu, která by jinak působila roztříštěně.
RHS uvádí jako klasiku spojení s růžemi a hrachorem vonným. Limetkově žlutý květ báječně kontrastuje s modrou a fialovou, takže se k němu nabízí šalvěj, šanta ‚Walker’s Low‘, kosatce či kakosty. Americká školka Walters Gardens doplňuje denivky, dlužichy a ostřice, do polostínu se k nim přidají kapradiny.
Srovnání s kakostem vyznívá jako dělba práce. Kakosty podle RHS nabízejí miskovité květy v bílé, růžové, modré i purpurové barvě a obrovský výběr druhů. Kontryhel přispívá zelenožlutou měkkostí a listy, které vypadají dobře, i když nic nekvete. V jednom záhonu se tak výborně doplní.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková