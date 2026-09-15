Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Rory z Gilmorek slaví 45. Alexis Bledel vypadá stále jako studentka, ve hře je její návrat do Stars Hollow v roli matky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Alexis Bledel ve středu oslaví pětačtyřicátiny. Hvězda seriálu Gilmorova děvčata si dnes pečlivě střeží soukromí a cíleně se vyhýbá veřejnosti a velkým akcím.
Alexis Bledel v roce 2008

Alexis Bledel v roce 2008

Zdroj: FOTO:Ed Schipul, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z ReadZone
David Copperfield slaví 70. Po 25 letech musel kvůli kauze skončit v Las Vegas, děti má s Češkou z Tachova
David Copperfield slaví 70. Po 25 letech musel kvůli kauze skončit v Las Vegas, děti má s Češkou z Tachova
Eben a Kostková končí po 20 letech ve StarDance. Mezi možnými nástupci jsou Mareš, Burešová nebo Kopta
Eben a Kostková končí po 20 letech ve StarDance. Mezi možnými nástupci jsou Mareš, Burešová nebo Kopta

Marek Eben a Tereza Kostková po dvaceti letech opouští taneční soutěž StarDance. V kuloárech padají první...

Show Jana Krause: S Halinou Pawlowskou otevřeně o její kariéře a dojde na odhalení nečekaných detailů z oboru kriminality
Show Jana Krause: S Halinou Pawlowskou otevřeně o její kariéře a dojde na odhalení nečekaných detailů z oboru kriminality

Show Jana Krause nabídne rozhovor s Halinou Pawlowskou o úskalích psaní knih. Odborníci na kriminalitu...

Jan Hájek z Ordinace slaví osmačtyřicet. Jeho rozjetou kariéru zastavil fyzický kolaps a milionové dluhy
Jan Hájek z Ordinace slaví osmačtyřicet. Jeho rozjetou kariéru zastavil fyzický kolaps a milionové dluhy

Herec Jan Hájek slaví osmačtyřicáté narozeniny s čistým štítem. Dnešnímu návratu k herectví a vnitřnímu...

Smutné přiznání hvězdy Big Benu. Katerina Jacob si zařizuje eutanazii
Smutné přiznání hvězdy Big Benu. Katerina Jacob si zařizuje eutanazii

Německá herečka Katerina Jacob promluvila o zkušenostech s léčbou rakoviny. Kvůli rodinným událostem a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.