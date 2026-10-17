Rooney se tvrdě pustil do Ronalda! Jeho chování označil za něco, co nikdy nezažil

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Ronaldo opustil reprezentační sraz po sporu o herní čas proti Norsku.
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Rooney ostře kritizoval jeho přístup k trenérovi, spoluhráčům i portugalskému svazu.
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Portugalskému kanonýrovi hrozí disciplinární trest, dál však usiluje o 1000 kariérních gólů.
CR7 je zvyklý být středem pozornosti, tentokrát se však do titulků nedostal díky střeleckému umění.
Portugalská legenda podle zveřejněných informací předčasně opustila reprezentační kemp poté, co jí trenér Jorge Jesus nedopřál slíbených třicet minut v utkání Ligy národů proti Norsku.
Ronaldo následně spoluhráčům vyjádřil omluvu a uvedl, že přijme případný trest.
Portugalský svaz údajně zvažuje finanční pokutu i suspendaci. Podle reprezentačních pravidel může za nesplnění povinností hrozit zákaz startů na jeden až šest měsíců.
Rooney: Takové chování jsem ještě nezažil
K celé záležitosti se ostře vyjádřil Wayne Rooney, který s Ronaldem nastupoval za Manchester United. Angličan přiznal, že jednání bývalého spoluhráče vůbec nechápe.
"Říkám si jen: Proč? Ve stejný den, kdy Lionel Messi končil v argentinské reprezentaci, on takovým způsobem odešel od portugalského týmu a následně vydal prohlášení. Je to špatně po všech stránkách," kroutil hlavou Rooney.
Podle někdejšího anglického reprezentanta Ronaldo svým jednáním poškodil nejen autoritu trenéra, ale také spoluhráče a celý portugalský fotbalový svaz.
"Podkopávat autoritu trenéra a chovat se takhle vůči spoluhráčům je prostě špatné. Z pohledu fotbalisty, spoluhráče i trenéra nebylo příjemné to sledovat,“ pokračoval v kritice.
Rooney navíc naznačil, že Ronaldo se jen obtížně smiřuje s blížícím se koncem reprezentační kariéry. "Každý hráč jednou musí s mezinárodním fotbalem skončit. Bohužel se s tím nevyrovnává dobře. Je nepříjemné se na to dívat. Nemůžete trenérovi diktovat, co má říkat. To už překračuje všechno, co jsem kdy zažil," dodal.
Ronaldo ovšem na konec kariéry zatím nemyslí. V jednačtyřiceti letech dál pronásleduje mimořádný milník v podobě tisíce soutěžních gólů. Podle uvedených statistik jich má na kontě 981, takže mu k vysněné hranici zbývá pouhých devatenáct zásahů.