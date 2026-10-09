Ronaldova matka se po jeho odchodu z reprezentace rozplakala. Prozradila, co jí řekl při prvním telefonátu

„Máma ať se nebojí, řeknu pravdu, až budeme všichni pohromadě.“ Tak podle Dolores Aveiro zněla první slova, která od syna slyšela, když už Cristiano Ronaldo nebyl součástí portugalského reprezentačního srazu. Odpověděla krátce: „Dobře, synu, zvládni to.“ Radila mu klid. Pak se v rozhovoru pro TV 7 Dias, který citoval deník A Bola, přiznala k tomu, co se doma dělo po zavěšení. „Trochu jsem plakala, abych se uvolnila,“ řekla. A přidala větu, která kauzu shrnuje lépe než většina komentářů: její syn mohl odejít velkými dveřmi, ale odešel malými. Matčina slova nejsou jen rodinná emoce. Pojmenovávají spor, který Portugalsko řeší už dva týdny: kolik vděčnosti dluží národ hráči, který mu dal 24 let, a kolik pravidel musí platit i pro něj.
Velké dveře, malé dveře
Dolores Aveiro syna nehájí bezvýhradně. V jejích slovech se mísí podpora s výčitkou. Na jedné straně připomíná, že Cristiano „dal Portugalsku mnoho“, že byl „vždy hrdinou Portugalska“ a že ho podle ní země „neoceňuje tak, jak by měla“. Na druhé straně poznamenala, že mu to „hlava dala udělat“, jako by sama uznávala, že rozhodnutí odjet padlo v emocích, ne v klidu.
Právě tahle dvojakost dělá z jejího vyjádření víc než mateřský povzdech. Slzy nepatří hráči, kterému někdo ublížil, ani hráči, který se jen spletl. Patří kapitánovi, jehož reprezentační příběh se mohl uzavřít ovacemi a místo toho se láme v disciplinárním řízení.
Co přesně měl Ronaldo na mysli slovy „řeknu pravdu“, Dolores neupřesnila. Dá se předpokládat, že šlo o jeho verzi sporu s trenérem, kterou 6. října zveřejnil na Instagramu. Potvrzené to ale není: z telefonátu známe jen samotný slib.
Od lavičky v Oslu po odjezd z Kodaně
Celá kauza se odehrála za necelé dva týdny. Podle přehledu výsledků na webu UEFA vypadal sled událostí takto:
|Datum
|Co se stalo
|27. září 2026
|Portugalsko vyhrává v Norsku 2:1, Ronaldo se rozcvičuje, ale nenastoupí
|30. září 2026
|FPF potvrzuje, že Ronaldo opustil sraz v Kodani
|1. října 2026
|Portugalsko bez kapitána vyhrává v Dánsku 4:2
|4. října 2026
|Portugalsko doma znovu poráží Norsko 2:1
|6. října 2026
|Ronaldo zveřejňuje rozsáhlé prohlášení s omluvou
|8. října 2026
|A Bola cituje rozhovor Dolores Aveiro pro TV 7 Dias
Portugalská federace odchod potvrdila stroze. V krátkém komuniké uvedla, že kapitán sraz opustil a příprava na zápasy s Dánskem a Norskem pokračuje s ostatními 24 hráči. Žádný důvod, žádný komentář.
Tým pak dvakrát vyhrál. Šest gólů, šest bodů, žádná krize na hřišti. Pro trenéra Jorgeho Jesuse to podle nás znamená posílenou pozici: výsledky mu daly argument, že mužstvo funguje i bez nejslavnějšího jména v kabině.
Dvě verze jednoho slibu
Spouštěčem byla půlhodina, která se nikdy neodehrála. Jesus po utkání v Norsku přiznal, že o Ronaldově nasazení zhruba na třicet minut uvažoval. Zápas ale podle něj „diktoval jiné věci“, nebyl správný moment a potřeboval hráče s jinými vlastnostmi, takže na hřišti zůstal Gonçalo Ramos. Zdůraznil přitom, že o fyzičku nešlo: Ronaldo byl podle něj schopný hrát, jak dlouho by bylo potřeba.
Ronaldo vidí tentýž večer jinak. Ve svém prohlášení, které v plném znění otiskl deník A Bola, tvrdí, že mu trenér třicet minut výslovně slíbil. Od poločasu se rozcvičoval a čekal. Nedočkal se.
Druhé porušení slova podle něj přišlo o několik dní později. Po schůzce s Jesusem se měli domluvit, jak trenér situaci vysvětlí na tiskové konferenci před zápasem s Dánskem. Ronaldo píše, že ani tahle dohoda nebyla dodržena, a mluví o „absolutním zlomu důvěry“.
Hned vzápětí ale sám sebe obviňuje. Navzdory všemu prý sraz opustit neměl a odpovědnost nese on. Omlouvá se i fanouškům v Oslu, za kterými po zápase nešel poděkovat, a nazývá to vlastním selháním. Odmítá, že by chtěl zvláštní privilegia, a důsledky svého činu nechává na federaci. Polehčující okolnosti nechce.
Takové prohlášení se nečte snadno. Je to obžaloba i doznání v jednom textu. Ronaldo trenéra obviňuje z porušení slova a v dalším odstavci přiznává, že na to zareagoval špatně.
Trest, nebo tečka za reprezentací?
Tady je nutné rozlišit dvě věci, které se v titulcích snadno slévají. Ronaldo opustil aktuální sraz. Definitivní konec reprezentační kariéry neoznámil.
Sám v prohlášení připustil i myšlenku na zápas nebo zápasy na rozloučenou. Zároveň ale napsal, že po odpykání případného trestu, pokud bude fyzicky v pořádku a bude hrát v klubu, zůstává připraven znovu za Portugalsko bojovat. Jesus po výhře nad Norskem 4. října řekl, že „všechno je otevřené“ a že pokud Ronaldo bude hrát a bude chtít, může se vrátit. Už po zápase v Oslu přitom dodal, že o nasazení bude rozhodovat stejně jako u kohokoli jiného.
Otázkou zůstává trest. Podle výkladu sportovněprávního specialisty Dioga Soarese Loureira pro RTP hrozí za současných pravidel federace za opuštění reprezentačních povinností sankce mezi jedním a šesti měsíci. Konečný verdikt zatím nepadl.
Nejbližší zápasy Portugalska v Lize národů jsou na programu 14. listopadu doma proti Dánsku a 17. listopadu ve Walesu. Pokud by federace sáhla po spodní hranici, listopadový návrat je ve hře. Šestiměsíční trest by kapitána odstavil až do jara.
Konflikt s trenérem přitom není v Ronaldově kariéře nový. V listopadu 2022 v rozhovoru s Piersem Morganem prohlásil, že se cítí Manchesterem United zrazen a že nerespektuje trenéra Erik ten Haga. Předcházela tomu epizoda, kdy ho klub vyřadil z utkání s Chelsea poté, co odmítl nastoupit jako náhradník proti Tottenhamu. Několik dní po rozhovoru United oznámili jeho odchod. Rozdíl je v tom, že z klubu se dá přestoupit. Z národního týmu jen odejít.
Dva konce éry v jednom týdnu
Ve stejný den, kdy Ronaldo zveřejnil své prohlášení, se loučil i jeho největší rival. Argentinská federace rozlučku Lionela Messiho nazvala „posledním tangem“. Na stadionu Monumental 6. října Argentina porazila Benin 3:0 a Messi podle oficiálního popisu federace plakal už při hymně.
Dva hráči, kteří patnáct let určovali, jak vypadá fotbalová velikost, tak odcházeli souběžně, a každý jinak. Messi pod reflektory, s připraveným scénářem a vyprodaným stadionem. Ronaldo stroze, s komuniké o pěti větách a s instagramovým textem, ve kterém se omlouvá.
Právě do tohoto kontrastu míří věta Dolores Aveiro o velkých a malých dveřích. Matka nevyčítá synovi, že chce hrát. Vyčítá osudu (a částečně i jemu), že si nevybral konec, jaký by si podle ní zasloužil. A zároveň Portugalsku, že mu ho nenabídlo.
V českém prostředí se kauza zatím řeší hlavně agenturně. ČT sport převzal zprávu ČTK o Jesusově vyjádření, že hráči stojí za ním, a o rozdělených reakcích fanoušků kolem portugalského týmu. Výrazná debata českých expertů se nerozproudila.
Ronaldo slíbil matce pravdu a svou verzi pak řekl celému světu. Jestli se ještě postaví do řady při portugalské hymně, nerozhodnou slzy na Madeiře ani Instagram, ale disciplinární komise a trenér, kterému sám přestal věřit. Dveře zůstaly pootevřené, jen už nejsou velké.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle