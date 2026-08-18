Ronaldo si vzal Georginu při soukromém obřadu doma. Místo zámku zvolili intimitu s pěti dětmi

Muž, jehož instagramový profil sleduje víc lidí než celá populace Evropy, se oženil v místnosti, kde jeho rodina běžně snídá. Georgina to pro americkou edici Vogue popsala jednoduše: chtěla být tam, kde obědvají, večeří a kde děti běhají v ponožkách po dlažbě. Žádný pronajatý zámek, žádný helikoptérový přílet. Civilní sňatek v Cascais, potvrzený agenturou AP na základě oficiálního prohlášení Ronaldova týmu. Pro pár, který si může dovolit cokoli, byla tentokrát tím největším luxusem kontrola nad tím, koho k sobě pustí.
Datum, které nemohlo „protéct“
11. srpen není v kalendáři Ronalda a Georginy náhodný den. Přesně před deseti lety, v létě 2016, vešla tehdy dvaadvacetiletá prodavačka do butiku Gucci na madridské Calle Serrano, zaskakovala za kolegyni, a potkala portugalského fotbalistu. O devět let později, 11. srpna 2025, zveřejnil pár zásnuby. Svatba tak připadla na první výročí zásnub a zároveň na dekádu od seznámení. Tři vrstvy symboliky v jednom datu.
Ronaldo přitom už v listopadu 2025 v rozhovoru pro portugalský deník A Bola naznačil, že svatba přijde po mistrovství světa 2026 a že Georgina „nemá ráda velké oslavy“. Tehdy to znělo jako diplomatická fráze. Zpětně to byl přesný plán.
Obývák místo pohádkového zámku
Spekulace před svatbou vypadaly úplně jinak. Média tipovala Quinta da Regaleira v Sintře, mluvilo se o černém dress code a velké hostině pro stovky hostů s datem 1. srpna. Nic z toho se nepotvrdilo. Ještě o rok dříve zaplavily sociální sítě virální „svatební“ fotografie páru, které fact-checkeři označili za výtvory umělé inteligence.
Skutečnost byla jiná, a podle nás zajímavější. Georgina pro Vogue přiznala, že jako malá snila o „největším zámku, nejluxusnějším kočáru, nejdelších šatech a koruně s diamanty“. Dospělá verze téhle pohádky? Obývací pokoj, civilní úředník a pět dětí v Gucci. Právě Gucci nebyl náhoda, značka, u které se před deseti lety potkali, oblékla celou rodinu. Kreativní ředitel Demna to pro magazín komentoval jako „uzavření kruhu“.
U civilního aktu byli vedle dětí přítomni čtyři svědci: Ronaldův dlouholetý agent Miguel Paixão, Georginina sestra Ivana Rodríguezová a dva další blízcí, José Rodríguez Sangil a Mónica González Martínezová. Údaje pocházejí z oddacího dokumentu, který zprostředkoval portugalský Jornal de Notícias.
Z obýváku do Fátimy
Příběh svatebního dne neskončil v Cascais. Po civilním obřadu se rodina přesunula do Santuária de Fátima, konkrétně ke kapli Nossa Senhora das Dores, kde přijala požehnání kněze. Pro Ronalda, který svou víru nikdy neskrýval, to byl logický krok: právní akt doma, duchovní rozměr na jednom z nejposvátnějších míst Portugalska.
Georgina podle materiálů zveřejněných ve Vogue řekla, že „neudržela slzy“. Klasické líbánky ale nepřišly. Ronaldo se musel vrátit k povinnostem v saúdskoarabském Al-Nassr. Podle sekundárních zdrojů sehrály roli i pracovní závazky Georginy a logistika pěti dětí pendlujících mezi Rijádem a Portugalskem. Pár nicméně potvrdil, že v budoucnu plánuje větší oslavu pro širší rodinu a přátele. Kdy a kde, zatím nezveřejnil.
Proč je tohle víc než celebritní drb
První instagramový post s prsteny nasbíral podle EL PAÍS přes milion lajků během deseti minut. Ronaldova matka i sestra reagovaly srdíčkem. Internet explodoval, a přitom dostal k vidění jen to, co pár chtěl ukázat.
A právě v tom je pointa. Ronaldo a Rodríguezová žijí v permanentním reflektoru: reality show, reklamy, stadiony pro osmdesát tisíc lidí. Okázalost je jejich pracovní nástroj. Svatba v obýváku nebyla úsporné řešení. Byla to vědomá inverze, jediný den, kdy si nejsledovanější pár světa mohl dovolit být nesledovaný. Dá se čekat, že velká oslava jednou přijde, s červeným kobercem a stovkami hostů. Ale oddáni už budou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta