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Romské talenty odpadají už na školách. Brněnský festival řeší bariéry u filmu

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Romská kinematografie, filmová historie i diskuze o zastoupení menšin v audiovizuálním průmyslu. Třetí ročník filmového festivalu Tukino, který se v Brně uskuteční od 9. do 11. října, upozorní na příběhy, které často zůstávají na okraji stříbrného plátna.
Romské talenty odpadají už na školách. Brněnský festival řeší bariéry u filmu

Romské talenty odpadají už na školách. Brněnský festival řeší bariéry u filmu

Zdroj: Nicolas Rosier
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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