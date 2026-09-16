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Roman Prymula varuje Čechy před vážným onemocněním: V příštích měsících má být riziko nákazy nejvyšší

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Prymula upozorňuje na blížící se chřipkovou sezonu. Závažnější respirační viry mohou podle něj začít dominovat už v listopadu.
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Zdroj: Fotografie: NextFoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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