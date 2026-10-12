Rolins měsíc po svatbě s Nedvědem přiznala, co skrývala. Před obřadem spadla do bazénu a přetrhla si vazy

Na svatebních fotkách od jezera Lago Maggiore vypadalo všechno jako z katalogu. Bílé šaty, usměvavý ženich, osmdesát hostů a pětidenní oslava. Teprve zhruba pět týdnů po obřadu Dara Rolins přiznala, co se za tím leskem skrývalo. Na Instagramu popsala, jak cituje TN.cz, že před svatbou na stavbě jejich italského domu omylem spadla do nedokončeného bazénu a „přetrhla si vazy v koleni“. S nadsázkou dodala, že byla střízlivá. Koleno ji podle jejích slov „pořád bolí“ a „ještě dlouho bolet bude“. Svatební den tak místo v podpatcích absolvovala v balerínkách. A šaty se kvůli tomu zkracovaly na poslední chvíli.
Pád na stavbě vlastního domu
Nehoda se stala na místě, které mělo být symbolem nové etapy. Rolins s Nedvědem dokončují u Lago Maggiore moderní vilu na vyvýšeném pozemku s panoramatickým výhledem, velkými prosklenými plochami a bazénem. Ještě v červenci iDNES psal, že pár přespává v hotelu nedaleko stavby a nastěhovat se chtěl „po létě“. Přesné datum dokončení zatím potvrzené není.
Kdy přesně zpěvačka do rozestavěného bazénu spadla, neuvedla. Zmínila jen, že to bylo před svatbou. Žádný z dostupných zdrojů nenaznačuje cizí zavinění ani dramatičtější okolnosti. Šlo o nešťastný krok na místě, kde se ještě pracuje.
Nedokončený bazén je přitom na stavbě jedním z nejzrádnějších míst. Americký úřad pro bezpečnost práce OSHA řadí nezajištěné okraje a otvory v povrchu mezi hlavní příčiny pádů na stavbách. Doporučuje je zakrýt nebo ohradit hned, jakmile vzniknou. Kdo chodí po rozestavěném pozemku, měl by se držet vyznačených tras a podobnou jámu brát jako nebezpečnou šachtu, ne jako budoucí místo k odpočinku.
Svatba v balerínkách a šicí stroj v záloze
Časová osa ukazuje, jak dlouho zranění zůstávalo skryté. Svatba se konala 2. září 2026 a ještě týž den pár potvrdil sňatek fotkou prstenů na Instagramu. Podle iDNES trvaly oslavy pět dní, od 31. srpna do 4. září, a zúčastnilo se jich 80 hostů. Svědkyní nevěsty byla dcera Lola, svědkem ženicha Jirka Müller. Gratulace se pak hrnuly od Moniky Absolonové, Simony Krainové, Ivy Kubelkové či Aňy Geislerové.
V dalších dnech přibývaly detaily. Blesku Rolins prozradila, že v den svatby s Nedvědem únavou usnuli v objetí a svatební noc si nechali na dobu, kdy odjedou všichni hosté. Uvedla také, že si ponechá své jméno, protože jedna paní Nedvědová už existuje. O koleni ani slovo.
Přitom právě to proměnilo styling celého dne. Místo podpatků zvolila nízké balerínky, takže šaty byly najednou příliš dlouhé. Stylista Lukáš Kimlička měl podle citovaných informací po ruce šicí stroj a délku upravoval na poslední chvíli. Podle nás jde o nejvýmluvnější detail celého příběhu: zatímco hosté viděli pohádku, kolem nevěsty se improvizovalo s jehlou a nití. Zda si někdo z nich zranění všiml, zatím nikdo nepotvrdil.
Proč koleno bolí i po měsíci
Rolins neupřesnila, o který vaz jde, ani jak rozsáhlé je poškození. Bez toho nelze odhadnout, jak dlouho bude zotavení trvat. Obecná medicínská data ale vysvětlují, proč bolest po pěti týdnech žádného lékaře nepřekvapí.
U poranění vnitřního postranního vazu uvádí Cleveland Clinic tyto doby hojení podle závažnosti:
|Stupeň poranění
|Obvyklá doba hojení
|Mírné
|1 až 3 týdny
|Střední
|4 až 6 týdnů
|Těžké
|6 a více týdnů
U předního zkříženého vazu se běžně počítá s rekonvalescencí 6 až 9 měsíců. Jestli bude nutná operace, nebo postačí klidový režim a rehabilitace, záleží podle AAOS OrthoInfo na stabilitě kolene, přidružených zraněních a na tom, jak aktivní život pacient vede. Žádný léčebný plán zpěvačka nezveřejnila.
Napsala jen, že ji na dlouhé zotavování připravuje „zkušený manžel“. U bývalého profesionálního fotbalisty to dává smysl. Zranění kolen zná Nedvěd z vlastní kariéry a ví, že spěchat se s nimi nevyplácí.
Ruka na ruční brzdě
Zranění zapadá do širšího obrazu. Rolins po prvním měsíci manželství popsala svůj stav slovy „měsíc vdaná, spokojená, pocitově stále ještě s rukou na ruční brzdě“. Postavila ho do kontrastu s dřívějším životem plným úkolů, telefonátů, organizování a faktur. Přiznala také, že neví, co je horší, jestli být bez zpěvu, nebo bez pohybu.
Zpomalení přitom nezačalo pádem do bazénu. Už v srpnu v televizním Dámském klubu oznámila, že od září přeruší koncertování zhruba na rok a chce se věnovat partnerovi, dceři a domovu. Profil na GoOut aktuálně neuvádí žádné vypsané koncerty. Kvůli koleni tedy nemusela rušit nic, co by už nebylo stejně v plánu.
Pár dní po svatbě přišla další velká změna. Rolins pomáhala dceři Lole zabalit šest kufrů a odletěla s ní do Madridu, kde Lola nastoupila na vysokou školu. Sama to nazvala „rokem prázdnin“ a přiznala, že se to neobešlo bez slz. Proč o úrazu promluvila až teď, neřekla. Přiznání ale přišlo ve chvíli, kdy bilancovala první měsíc nové etapy, a tak působí spíš jako součást upřímného ohlédnutí než jako odhalení skandálu.
Zpěvačka, kterou fanoušci znají v pohybu a na pódiu, teď chodí opatrněji, než by sama chtěla. Bazén, do kterého spadla, bude jednou součástí domova, kde se má naučit zpomalit. Koleno jí to zatím připomíná každý den.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta